Жители нескольких новых микрорайонов Обнинска могут остаться без маршруток

Три месяца назад компания из Екатеринбурга ООО «Тенсилон» выиграла конкурс на создание новой маршрутной сети в Обнинске. На сегодняшний день подрядчик завершил работы по обследованию пассажиропотока, и пока выводы неутешительны. Есть вероятность, что несколько районов города останутся без транспортного сообщения.

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Первая и, пожалуй, самая проблемная точка в Обнинске - район «Экодолье». Жильцы напротив расположенных новостроек (СУ-155) фактически отрезаны от цивилизации. В шаговой доступности функционирует только одна остановка - на территории «Экодолья», но добраться туда без риска для жизни - невозможно. Дело в том, что путь лежит через четырехполосную трассу, которая еще год назад была вдвое уже, и расширилась после реконструкции.

Пешеходных переходов, лежачих полицейских и светофоров здесь нет. По факту люди вынуждены перебегать дорогу с интенсивным движением, чтобы попасть на остановку.

Организовать остановочные павильоны на противоположной стороне дороги жители микрорайона просили больше года. Депутат Светлана ЛУКЬЯНЕНКО в свое время обращалась за помощью к мэру наукограда Владиславу ШАПШЕ. Сегодня остановки появились, но осталась проблема организации пассажирского движения.

- На сегодняшний день в «Экодолье» ездит только один маршрут - № 16, который уже не справляется с нагрузкой. Внимание подрядчика обращено на необходимость продумать схему таким образом, чтобы она учитывала все сложности и нюансы маршрута, ведь дорога по-прежнему находится в собственности области, и полномочия муниципалитета в этой части ограничены, - говорит начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения Анатолий ПЛЕХАНОВ.

На этой неделе рабочая группа с представителем подрядчика выезжала на место для того, чтобы понять, что можно сделать и как правильно «запустить» новый маршрут, чтобы людям не приходилось рисковать своими жизнями.

- Для решения вопроса об организации разворотной площадки пассажирского транспорта в деревне Кривское, как единственно возможного варианта, необходимы совместные действия властей города и Боровского района, так как данная территория не принадлежит Обнинску, - пояснила начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

Впрочем, Анна Всеволодовна не считает, что ситуация безвыходная.

- В настоящее время рассматривются варианты организации пассажирского движения в районе Заовражья. Окончательное решение будет приниматься с учетом заключения специалистов, - сказала Красикова.

«НАМ НЕ НУЖНА КАРЕТА К ДОМУ»

Вторая точка - многострадальный поселок Обнинское, жители которого уже давно просят организовать здесь транспортное сообщение. По мнению населения, автобус должен заезжать непосредственно в поселок и курсировать по улицам. Но проблема в том, что сделать это не предоставляется возможным - из-за требования СНИПа.

- Раньше была остановка у въезда в город, - говорит местная жительница Елена К., - Уже давно ее нет, и мы вынуждены преодолевать расстояние в полтора километра, чтобы попасть домой. Никто не просит подавать кареты нам прямо к домам, но было бы хорошо, появись две-три остановки в самом Обнинском.

Власти осторожничают. Обещать что-то жителям микрорайона пока не торопятся, но гарантируют одно: ситуация изменится.

- Поселок Обнинское, относится к районам частной постройки, норматив для остановочных пунктов - не более 800 метров. Две существующие в районе остановки: «Автостанция» и «ул. Циолковского» в норматив укладываются. Тем не менее, подрядчику рекомендовано еще раз вернуться к рассмотрению возможности организации движения общественного транспорта на этом участке и подготовить альтернативные предложения, - говорит Анна Красикова - Важно учитывать, что есть нормативные требования, и их нарушать нельзя. В противном случае, по просьбам жителей, общественный транспорт у нас будет курсировать по дворам микрорайонов.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ, НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В перечень проблемных мест попадают также микрорайоны - «Заовражье» и строящийся «Московский квартала».

Недавно была открыта дорога - продолжение улицы Ленина, и, согласно схеме, которую представила ПАТП, только две маршрутки: № 3 и № 13 могут заезжать в этот микрорайон. У № 2 и № 12 такой возможности нет. Остановки находятся слишком далеко, а это значит, что властям необходимо продумать дополнительный маршрут. Аналогичная ситуация и с «Московским кварталом». Разница только в том, что он пока еще не заселен.

- Учитывая многочисленные пожелания жителей города, подрядчик разрабатывает схему движения общественного транспорта таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость пересадок, - сказала Анна Красикова.

Как бы там ни было, существующие на сегодняшний день проблемы завтра и даже через месяц никуда не денутся. Но если верить властям, они постараются сделать все возможное для изменения ситуации.

- Есть четкое осознание того, что создаваемая маршрутная сеть с учетом перспектив развития города, должна быть удобна, доступна и комфортна для жителей города, - подытожила Анна Всеволодовна.

Через две недели проект маршрутной сети будет представлен населению. После чего жители смогут в течение месяца вносить свои предложения по изменению и дополнению.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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