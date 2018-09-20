В Кабицыно дотла сгорел дом!

Жители боятся, что их коттеджи станут следующими.

В конце прошлой недели в семье Геннадия и Галины КАЛАМАНОВЫХ произошла большая беда - сгорел их двухэтажный дом в Кабицыно. Казалось бы, - это частная проблема, однако ЧП вызвало среди жителей поселка тревожную цепную реакцию. Происшествие будто вскрыло больной нарыв, и люди заговорили о том, что эта трагедия может повториться вновь.

ЖИЗНЬ С НУЛЯ

Геннадий Каламанов по профессии строитель, поэтому к возведению своего 2-этажного коттеджа на улице Обнинской, 13, подошел основательно и с любовью. О том, что его дом полыхает в огне, мужчина узнал от соседа, который позвонил ему на работу. Когда Каламановы приехали на место, спасать было уже нечего, - пламя поглотило деревянный дом за считаные минуты, при себе у Геннадия и Галины осталось лишь то, в чем они пошли на работу.

В течение этой недели неравнодушные жители города собирали для погорельцев одежду, теплые вещи, а также оказали финансовую помощь, чтобы восстановить документы и как-то прожить первое время. Поселились Каламановы у сына в Обнинске. Жизнь им теперь предстоит начинать с нуля.

Несмотря на то что в данном происшествии никто физически не пострадал, вздохнуть с облегчением жители Кабицыно не могут до сих пор. Наоборот - сейчас в поселке гуляют довольно мрачные настроения, люди подозревают, что это только начало всех бед.

«ЭТО КАКИЕ-ТО ТЕМНЫЕ СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»

Начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ на планерке в администрации сообщил, что в данный момент специалисты устанавливают причину произошедшего.

- Поговаривали, что это может быть поджог, но эту версию исключили. Вероятнее всего, пожар начался из-за короткого замыкания, поскольку огонь появился внутри дома, на террасе, и уже оттуда распространился по всему зданию. Работы на месте продолжаются, и вскоре мы сможем точно установить все детали происшествия, - отметил Александр Владимирович.

В версию поджога не верит и сам хозяин дома.

- Вероятность чьего-то злого умысла не более одного процента, - уверен Геннадий, - У меня никогда не было конфликтов с соседями, наоборот, я всегда старался помогать людям. В своем доме электропроводку я делал сам - с большим запасом прочности, у меня стояли хорошие автоматы, защита. Не представляю, какие темные силы электричества могли так сработать. Мне кажется, для этого должны были одновременно совпасть сразу несколько факторов, которые в итоге привели к искре и пожару.

СГОРАЕТ ТЕХНИКА!

А вот остальным жителям Кабицыно, кажется, даже не нужны никакие экспертизы и исследования - народ уверен, что пожар произошел именно из-за замыкания, так как проблемы с электричеством на поселке происходят с ужасающей регулярностью.

По словам жителей, последние годы деревня росла в геометрической прогрессии. Того электричества, которое давала подстанция на десяток избушек, уже не хватает на построенные современные коттеджи с микроволновками и кондиционерами. Зимой ситуация усугубляется - так как газа в Кабицыно до сих пор нет, люди вынуждены спасаться электрообогревателями. Соответственно, скачки напряжения и аварии на электросетях для них уже стали традицией.

В итоге, в прошлом году, в течение месяца свет отключали несколько раз, при свечах люди сидели целыми сутками.

Сосед Геннадия Александр рассказывает, что из-за подобных сбоев у него уже сгорело два телевизионных приемника и сам телевизор.

- Свет горит то ярко, то тускло, - рассказывает мужчина. - И так постоянно.

Еще одна жительница Светлана уверяет, что из-за нехватки мощностей, напряжения в розетках стало настолько мало, что электрический чайник, который должен нагревать воду за пару минут, греется в несколько раз дольше. То же самое с микроволновкой - вместо минуты на разогрев булочки могут уйти все десять.

По словам жителей, одна из соседок лишилась компьютера, который буквально загорелся, но, по счастью, она успела его потушить, так как в этот момент была дома. Ввиду такого апокалипсиса люди признаются - сейчас им страшно покидать свои дома и уходить на работу, вдруг опять что-то замкнет и даст искру. Те, кто посмелее, перед уходом вырубают счетчики, чтобы от греха подальше обесточить всю электронику.

Кстати, в феврале этого года из-за очередного перебоя вышла из строя техника в боровском магазине «Магнит», тогда только холодильников сгорело на 5 миллионов рублей, не говоря о том, сколько пропало продуктов. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТКЛЮЧАЮТ ПРОСТО БЕЗБОЖНО!»

По словам главы администрации совхоза «Боровский» Антона МАСНЯКА, техника на деревне действительно горит, проблемы с электричеством здесь серьезные.

- Кабицыно страдает больше всего - там стало очень много абонентов. Все они строят приличные комфортные дома, пичкают предметы энергоснабжения по полной программе, нагрузка просто гигантская, - говорит Антон Александрович.

По его словам, в прошлом году прошла большая реконструкция линии «десятки» - от совхоза до головной подстанции в Балабаново. Сейчас же осуществляется ремонт линии, которая проходит от трансформатора до непосредственно домов. Кроме того, в сентябре в рамках борьбы с потерями на сетях энергетики начали устанавливать так называемые «умные» электросчетчики.

Так как все эти работы проходят параллельно, специалисты «МРСК Центра и Приволжья» отключают и включают деревню чуть ли не каждый день и делают это, по словам Масняка, просто «безбожно», с перекосом фаз.

НИ СВЕТА, НИ ГАЗА, НИ ВОДЫ

Тем временем, среди жителей начинает назревать паника - скоро зима, все опять начнут включать электрообогреватели, и кто знает, к каким последствиям приведет очередной скачок. По словам жителей, спасти ситуацию и снизить нагрузку на подстанцию могло бы газовое отопление, но голубое топливо до деревни так и не дошло.

Глава совхоза «Боровский» в свою очередь заверил - работы по подключению газа хоть и с запозданием, но уже начались.

- Министр подписал проектирование старой деревни, где нет газа, решается вопрос по врезке, - говорит Масняк. - Изначально программа была рассчитана на 2016-2020 годы, но занялись ею только в этом году. Сейчас разрабатывается проект трассы.

Если с газом все более или менее ясно, то есть и еще одна проблема, которая выявилась в момент серьезного пожара. В деревне большая беда с противопожарным снабжением. Воду для спасателей пришлось доставлять обнинскому МПКХ, благодаря которому удалось спасти соседнее строение.

- Мы живем как на пороховой бочке, - признаются жители Кабицыно. - Что интересно, раньше практически у всех были деревянные дома, электричество проходило по деревянным столбам, свет отключали очень редко, например, в сильную грозу, но при этом таких пожаров мы не видели. А вот с приходом цивилизации...

ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ

Работы по реконструкции электросетей должны завершиться в октябре, поэтому пока жителям ничего не остается кроме как ждать и терпеть регулярные отключения.

Что же касается сгоревшей техники, то Масняк порекомендовал жителям в этом случае обращаться в суд, делать экспертизу и требовать возмещения ущерба, хотя отметил, что у МРСК юристы подкованные и без боя не сдадутся.

А вот в самом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» утверждают, что плановых отключений 14 сентября в Кабицыно не было.

Кроме того, по их данным, в сентябре не было зафиксировано и аварийных отключений в сетях филиала «Калугаэнерго», обеспечивающих деревню. Также в компании подчеркнули, что филиал обслуживает не все сети, от которых осуществляется электроснабжение Кабицыно. Поэтому перебои, о которых говорят жители, могут быть на сетях других сетевых организаций.

Также в филиале заявили, что причиной перебоев и низкого качества электроснабжения часто становятся несанкционированные подключения потребителей к электросети и использование энергоемких электроприборов (электрокотлов, обогревателей, сварочных аппаратов) сверх разрешенной максимальной мощности.

- Вследствие этого происходит перегруз сети и ухудшение качества напряжения. То есть из-за недобросовестных потребителей страдают все остальные жители, - говорят в «Калугаэнерго».

Что же касается пожара, то пока не появилось официальное заключение, искать виновных нет смысла. Но по каким бы причинам не произошло возгорание, проблем с электричеством в Кабицыно это не отменят. И кому-то придется за это отвечать.

Диана КОРШИКОВА

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