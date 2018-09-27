На одной волне

Директор ДШИ №2 рассказала, почему холодная осень - самое «жаркое» время для учеников.

Начало нового учебного года в обнинской Детской школе искусств №2 - это особое время и настроение. Пока за окном льют дожди и хмурится осеннее небо, в стенах заведения царит живая и шумная атмосфера.

ТВОРЧЕСКАЯ СУЕТА

В 12 дня здесь пока еще тихо, но уже через час залы начнут заполняться юными учениками. Кто-то тренирует технику в гаммах, где-то разучивают новое произведение, а из другого конца коридора слышна распевка хора.

Лишь между занятиями можно увидеть на креслах отдыхающих музыкантов, на пару минут уткнувшихся в мобильные телефоны, - в остальное время современные молодежные гаджеты здесь никого не интересуют, потому что музыку ученики предпочитают не слушать в наушниках, а «добывать» самостоятельно.

За ежедневной творческой суетой наблюдает директор школы Светлана КУРДЕЕВА, которая прекрасно знает, кому в эту осеннюю пору в «музыкалке» особенно интересно. По ее словам, «жаркие» дни сейчас наступили для хорового отделения, так как ряд учеников, знающих свою партию, уже выпустились, а пришедшие им на смену новички пока ее не разучили. Поэтому сейчас идет знакомство с коллективом, притирка друг к другу и упорная работа над тем, чтобы догнать более опытных ребят.

- Знаете, чем отличаются школьные коллективы от ансамблей самодеятельности? - говорит Светлана Александровна. - Там люди ходят годами, у них свой репертуар, у них давно сформировался состав, и нет текучки. А у нас каждый год всё обновляется, в детских коллективах всегда ротация.

«ХОР - ЭТО КРУТО!»

Сейчас в школе занимаются свыше 800 человек, с ними работают 82 педагога. Несмотря на постоянные обновления, наставникам удается создать такую атмосферу, что ребята даже после окончания учебного заведения не спешат с ним проститься.

По словам мамы одного из учащихся - 15-летнего Павла АЛЕКСЕЕВА, который уже выпустился из музыкальной школы, - сын с удовольствием продолжает ходить на занятия и выступать в старшей группе хора мальчиков «Алые паруса» под руководством Светланы ПРОХОРОВОЙ. Работа с юными вокалистами особенно трудна, так как при переходном возрасте у них «ломается» голос, и далеко не каждому педагогу удается справиться с этой проблемой.

- Но наша преподаватель одна из немногих, кто работает именно с мальчиками в переходном возрасте, и ей это отлично удается, - говорят родители.

Мама еще одного хоровика Мария САМОХИНА заявила, что ее сын, даже когда заболел, отказывался сидеть дома, мол, как это так - не пойти на хор?

- Для него это очень важно и интересно, - говорит Мария Николаевна. - Хор мальчиков - это очень редкая и уникальная вещь, тем более для такого относительно небольшого города. Не представляю, как Светлана Васильевна с ними справляется, но ей удается привить дух коллектива и объяснить парням, что хор - это круто!

Дружный костяк сложился и в детском хоре «Канцона», и в вокальных коллективах «НезабуДочки» и «Асоль», которые известны уже далеко за пределами Обнинска, столицы и даже страны.

В подтверждение этому директор школы Светлана Курдеева демонстрирует стенд с кубками и грамотами обнинских звёзд и признается, что подумает над тем, чтобы заняться его расширением, так как одной стены для всех наград просто не хватает.

ЧИСТЫЙ ЭНТУЗИАЗМ

Педагогам ДШИ удалось увлечь в мир нот и звуков не только детей - они и сами погружены в него с головой и даже после занятий отдыхать предпочитают всё на той же музыкальной волне.

- У нас есть ансамбль народных инструментов «Дива», который состоит из преподавателей, в нем выступают педагоги из нашего учреждения, первой музыкальной школы и музыкальной студии школы №11, - рассказывает Курдеева. - Они занимаются на чистом энтузиазме. Играют русские народные песни, фрагменты из кинофильмов, аранжировку к которым делает сама руководитель. Кроме того, ансамбль сотрудничает с Лидией МУЗАЛЕВОЙ и аккомпанирует ее песням.

На этом «чистый энтузиазм» педагогов не заканчивается, например, в ДШИ №2 существует квартет преподавателей, которые играют в восемь рук на двух роялях! Нечто подобное создать трудно уже хотя бы потому, что не каждая музыкальная школа располагает двумя этими дорогостоящими инструментами. Поэтому место для выступлений, помимо Обнинска, найти довольно сложно, но если оно находится - слушатели остаются в полном восторге.

Впрочем, аплодисменты зрителей сорвать могут не только профессиональные музыканты. На базе школы репетирует камерный хор «Партес», худруком и главным дирижером которого является Татьяна БУЛГАКОВА. Хор состоит из простых горожан - врачей, учителей, людей, у которых нет музыкального образования, и тех, кто вообще не разбирается в нотах, но может выучить партию на слух.

Но, помимо одного лишь желания петь и играть, должны быть и соответствующие условия, причем не только для самих музыкантов, но и для зрителей. В этом плане, «музыкалке» очень повезло - не так давно здесь капитально отремонтировали большой концертный зал. Раньше, чтобы услышать со сцены гитару, необходимо было ставить к ней микрофон, так как неудачная акустика поглощала звуки. Однако специалисты сделали здесь новый потолок - ступенчатый, и теперь каждую нотку и интонацию прекрасно слышно даже с самого последнего ряда, и без микрофонов.

НА ЯЗЫКЕ МУЗЫКИ

Кажется, в музыкальной школе №2 - какой-то свой удивительный мир, где рождаются порой самые невероятные идеи. Например, при входе рядом с музыкальными классами можно увидеть небольшую галерею рисунков. При чем тут картины, спросите вы? Дело в том, что «музкалка» придумала необычный конкурс-тандем с художественной школой. Юным живописцам дают послушать произведение, которое разучивает музыкант, а они, услышав звуки и представляя их, рисуют под эту мелодию картину. На концерте же вместе с пианистами на сцене появляются соответствующие работы.

Кстати, похвастать «музыкалка» может не только двумя роялями. Как говорит директор школы, проще сказать, чего у них нет, чем перечислить все имеющиеся инструменты и дисциплины.

- У нас есть всё, кроме контрабаса и арфы, - говорит Курдеева.

Похожая ситуация и с учениками - познавать нотную грамоту приходят не только дети, но и взрослые, а иногда даже иностранцы - например, в музыкальную школу записывались приезжие из-за рубежа студенты ИАТЭ.

- Языковой барьер, конечно, был, но, к счастью, язык музыки понимает каждый, - уверена Светлана Александровна.

Диана КОРШИКОВА

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