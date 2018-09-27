Обнинский музей переходит на новый уровень

Что такое музей в понимании простого обывателя? Место, где собраны картины, скульптуры, интересные и редкие книги, документы. Хранилище истории города, а то и целой страны.

Здесь не принято громко разговаривать, а полагается тихо наслаждаться произведениями искусства, шепотом обсуждая их между собой.

НОВЫЙ МИР

Таким до недавнего времени был музей истории города Обнинска. Но сотрудники и руководство задумались и решили, раз жизнь меняется, значит, и им самим впору соответствовать веяниям времени.

Социальная инновация - новшество в музейной жизни. Что это такое? Это новые идеи, стратегии, технологии, способствующие решению социально-значимых задач, вызывающие изменения общества.

Проще говоря, сотрудники музея, равно как и его экспонаты, перестали быть «закрытой» территорией, а стали открытыми для широкой публики. Первая социальная инновация - кураторство Морозовской дачи.

Три года назад она была взята на баланс администрации, а шефство над усадьбой передали музею.

- Это огромное наследие, - говорит ученый секретарь Василиса КАНЕВА. - Вы знаете, а ведь даже не все жители Обнинска знакомы с историей наукограда. Многие уверены, что в молодом относительно городе просто не может быть исторических памятников. А они есть! И наша задача сейчас - привлечь как можно больше внимания к ним.

Если вдуматься, то основных достопримечательностей в Обнинске всего две. Это усадьба Белкино и Морозовская дача.

НАСЛЕДИЕ №1

Со времени своей постройки усадьба Турлики, а именно так изначально называлась Морозовская дача, стала молчаливым свидетелем всех значимых для города событий. Обнинский, Морозова, Шацкий, Курчатов, Жуков - эти личности оставили свой след не только в истории наукограда, но и мира, а в свое время проживали в усадьбе Турлики. Страшно представить, что столь важное для горожан место простояло заброшенным почти 20 лет, и только три года назад ему подарили вторую жизнь.

Было сделано очень многое, восстанавливать все сотрудникам музея пришлось буквально своими руками. В будущем предстоит сделать еще больше, однако тот факт, что у горожан возвращается интерес к этому месту и его истории, уже говорит о многом.

- Мы сами не ожидали, что у обнинцев так вырастет интерес к Морозовской даче, - продолжает Василиса Семеновна. - Стали регулярно проводить экскурсии, даже приходилось ограничивать пространство различными экспозициями. Это только вопрос безопасности, так как внутри здание ветхое.

Постепенно популярность усадьбы, благодаря стараниям музейных работников, росла. Сюда стали съезжаться художники на пленэры, итогом которых традиционно становились выставки.

В этом году был высажен исторический розарий. Финансовую поддержку оказала группа компаний «Остов». Сегодня здесь растут 132 розы, за которыми ухаживают активисты.

- Стали часто проводиться субботники, причем сами горожане изъявляют желание принять активное участие в уборке территории. Это очень здорово! - говорит Василиса Канева.

Музейные работники стараются привлекать инвесторов, используя для этого все возможные способы.

Из основных проблем, требующих скорейшего решения, - реконструкция инженерных коммуникаций. На сегодняшний день удалось наладить стабильнуюподачу электричества, но нужно теперь заняться отоплением, а также канализацией и водоснабжением.

Сложность в том, что работать с историческими объектами могут далеко не все организации, ближайшая расположена в Калуге. Но и ей нужно получить все необходимые разрешения. Для этого проводится инженерно-технологическое обследование здания, которое выносит вердикт, стоит ли вообще заниматься объектом или следует отправить его на консервацию.

Но в любом случае, в один голос все говорят, что дачу сохранить нужно. А для этого нужны деньги. Бюджет, естественно, не потянет такую трату. Но если найдется инвестор, который будет готов заключить концессионное соглашение, станет легче и проще.

Его пока ищут. И, надо сказать, оптимизма и веры в лучшее не теряют.

МУЗЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

С 2018 года музейввел еще один дополнительный день и работу в вечернее время. Каждую среду двери открытыдо 21:00.

С 2013 года организована работа «вечерних четвергов», во время которых проводятся вернисажи выставок, экскурсии, встречи, беседы и другие мероприятия. Это осмысленный шаг - жителям города, особенно работающим, в вечернее время действительно удобнее посещать музей.

Вечерним днем для посещения стал еще один день недели - среда, где еженедельно в 18:00 работает лекторий «Музейная среда».

Мероприятия в этот день рассчитаны как на молодежь, так и на людей среднего и старшего возраста, а также родителей с детьми. Программа «Музейной среды» включает в себя лекции, беседы, экскурсии, музейные игры - квесты и другие мероприятия.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

Кстати



Несколько месяцев назад мэр наукограда Владислав ШАПША уже высказал свою позицию по поводу реконструкции Морозовской дачи и ее дальнейшего существования.

По предварительным данным проект реставрации усадьбы Турлики будет разрабатываться в следующем году и, по мнению градоначальника, Морозовская дача - значимый культурный объект со своей историей, а значит нужно сделать все возможное, чтобы не дать ему «погибнуть».

- Проект реставрации нужен для того, чтобы заключить концессионное соглашение, поскольку напрямую тратить из бюджета серьезную сумму довольно сложно, ведь придется откуда-то эти деньги забирать. Поэтому будем надеяться на участие частных инвесторов и, конечно, сами по возможности оказывать поддержку, - пояснил Владислав Валерьевич.

Добро пожаловать



МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОБНИНЦЕВ В ГОСТИ



3 октября - Ко Дню пожилого человека. Экскурсия по выставке «Натюрморт» (из собрания Музея истории города Обнинска). Для людей пенсионного возраста вход бесплатный.

10 октября предлагаем принять участие во флористической игре-квесте «Секрет старинного гербария». Вы сможете познакомиться с травянистыми растениями нашего города в виде увлекательного поиска листов гербария с необычным финальным заданием.

17 октября приглашаем посетить лекцию «Жизнь и творчество К.А. Коровина (1861 - 1939) из цикла «Жизнь замечательных людей».

24, 31 октября будут проводиться экскурсии по выставке плаката «К 100-летию образования ВЛКСМ. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России».

Мероприятия в рамках лектория начинаются в 18:00.

Информацию о плане мероприятий лектория всегда можно узнать на сайте музея http://muzey-obninsk.ru и по телефону 397-64-72. К слову, вы можете сами предлагать идеи для лекций, достаточно просто позвонить и рассказать, что вам было бы интересно услышать.

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