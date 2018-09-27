В Обнинске похоронили известного в узких кругах авторитета по прозвищу «Пенсия»

Вся правда о злополучной ночи.



- Меня могут взять под арест в любой момент, и пока этого не произошло, я хочу рассказать, как всё было на самом деле, - сказал человек, пришедший в редакцию «Недели Обнинска» и заявивший, что его могут обвинить в убийстве.



ПОТОЛКАЛИСЬ И РАЗОШЛИСЬ

Мужчину зовут Евгений СУМИНОВ, и ему сейчас уже нечего терять. Не так давно он попал в непростую ситуацию, которая может обернуться для него многолетним тюремным сроком.

Сразу отметим - мы не собираемся подменять собой правосудие, а просто хотим разобраться и услышать мнения всех очевидцев. Для этого мы вместе с Евгением выехали на место событий, где он подробно рассказал, что случилось.

Ситуация произошла в ночь на 17 сентября. Евгений и несколько его друзей на машине подъехали к кафе «Сити» на улице Лейпунского, однако в заведение они так и не попали, так как депозит за вход в тот вечер стоил 2 тысячи с человека.

- Мы вышли на улицу и решили, что пойдем ужинать в соседнюю пельменную, - рассказывает мужчина. - В тот вечер возле кафе было очень шумно, и за время, пока мы там находились, произошло несколько драк. Когда мы стояли на улице, ко мне подошел взрослый крупный мужчина и, что называется, мы сцепились языками. Он говорит, мол, знаешь кто я такой? Я говорю - нет, а что должен знать? Тогда он сказал своё прозвище - «Пенсия».

Человек с такой «кликухой» был хорошо известен в определённых узких кругах. Сам же Евгений Суминов знал его по другому случаю.

- Я ему так и сказал, мол, конечно, знаю - из-за тебя один в могиле, а второй - в тюрьме, - вспоминает обнинец. - После этих слов он, не разбираясь, меня ударил, попал в глаз. Видимо, он хотел спровоцировать драку, но я решил, что не нужно усугублять ситуацию и доводить до серьезного конфликта, поэтому не стал бить в ответ.

«ЛУЧШЕ БЫ Я ПЬЯНЫЙ СЕЛ ЗА РУЛЬ...»

Человека, представившегося «Пенсией», звали Владимир БЕННИКОВ, ему за 60, но на вид он выглядел моложе - крепкий здоровый мужик, который в тот вечер, по словам очевидцев, был чрезвычайно пьян. Как выяснилось, эта фамилия на слуху и в правоохранительных органах - по словам руководителя Следственного отдела по городу Обнинску СУ СК РФ по Калужской области Романа БАБАЯНЦА, этот гражданин неоднократно проходил свидетелем по уголовным делам.

В тот вечер после потасовки, когда Евгений Суминов вымыл от крови лицо и вновь вышел на улицу, Бенников подошел к нему снова.

- Он сказал, что хочет извиниться и предложил поехать поесть шашлыков в другое кафе на Киевской трассе, - вспоминает будущий обвиняемый. - Я ответил, что это мужской поступок, и согласился. Он сел к нам пятым в машину. Я решил, что, когда выпью, оставлю автомобиль у кафе.

По словам Суминова, в заведении под названием «Очаг» на Киевском шоссе, поначалу всё было нормально. Друзья и их новый товарищ заказали две бутылки водки и две порции шашлыка. Бенников позвонил своей подруге, которая позже тоже присоединилась к компании. Все мирно общались, выпивали и просидели практически до утра.

Ближе к четырем часам крепко выпивший новый знакомый резко изменился, его поведение стало необъяснимым и агрессивным, хотя для этого не было никаких поводов. То, что человек стал вести себя неадекватно, заметили и другие посетители кафе, ставшие свидетелями дальнейших событий. Мужчина вдруг «вспомнил», что у него с этой компанией, якобы, был конфликт - в частности, с Евгением. В какой-то момент Бенников достал нож и заявил одному из друзей, что сейчас он будет его убивать.

- Я испугался, он стоял с ножом, я ему говорю: «Ради бога, не надо никого убивать», - вспоминает другой участник этих событий Валерий. - Я стал закрывать Евгения. Девушка испугалась и тоже закрыла его собой. В свою очередь, обнинец, в чей адрес прозвучали угрозы, понял, что необходимо немедленно покинуть это место, так как Бенников полностью потерял над собой контроль.

- Я вышел на улицу и направился к машине - честное слово, лучше бы я тогда пьяный сел за руль и лишился прав, - говорит сейчас Евгений. - Только сделал шаг - интуитивно почувствовал, что меня догоняют, обернулся, и в этот момент он нанес мне несколько ударов ножом сначала в живот, а потом бил по рукам, спине и всему телу. Я упал, начал хватать первое, что попадалось под руку, и бросать в него. Два раза кинул, но он, несмотря на свои габариты, ловко увернулся и продолжал на меня идти. На третий раз я все-таки в него попал.

«ИЛИ ОН МЕНЯ, ИЛИ Я ЕГО»

В этот момент, раненый и окровавленный Евгений Суминов отчетливо понял, что если Бенников сейчас поднимется и встанет на ноги, то окончательно озвереет и просто его добьет.

- Он пытался ударить ножом в ногу и в итоге проткнул мне штанину, чтобы выбить у него нож, мне пришлось его ударить, - признается мужчина. - У меня не было другого выхода, или он меня, или я его.

Бенников потерял сознание, компания сразу же попросила сотрудников кафе вызвать скорую и полицию. При этом никто из них не покинул места происшествия, все дождались приезда спецслужб. Пока ждали медиков, очевидцы оказывали первую помощь обоим раненым, поливали раны водой.

- Некоторые мне тогда посоветовали бежать, но я не видел в этом никакого смысла, так как сам был пострадавшим, - говорит Суминов.

Скорая доставила Бенникова в реанимацию, спустя несколько дней он скончался. Материалы по данному делу уже переданы в Следственный комитет, и Суминов опасается, что ему предъявят обвинение в убийстве. Пока же этого не произошло, обнинец пытается собрать все материалы для защиты в суде, которые бы дали достоверную информацию об этом происшествии.

Нам удалось получить видео с камер наблюдения у кафе на Лейпунского, где произошла первая стычка. Как мы уже писали, тем вечером здесь произошло несколько драк, и одна из них попала на камеру. На ней видно, как группа молодых людей (вероятно, из Азии) избивают крупного мужчину. Он падает на землю и ему наносят удары, после чего он теряет сознание. Евгений и его друзья предполагают, что это и есть «Пенсия», тем более, что когда он сел к ним в машину, чтобы поехать на «Киевку», он уже был побит - на лице имелись ссадины. Это подтвердила и сотрудница кафе «Очаг». Ее показания наверняка могут заинтересовать правоохранительные органы.

- Человек с ножом напал на троих, он там, по-моему, всех ранил, - говорит девушка. - Они около получаса уговаривали его успокоиться и убрать нож, один даже на коленях просил. Но, он их, видимо, довел, они потом тоже начали нервничать. Этот человек, который погиб, когда пришел в кафе - уже был с царапинами и синяками. И потом начал к компании приставать - мол, это они его избили.

Если на видео с камер наблюдения у кафе на Лейпунского избивают действительно «Пенсию», то получить серьезный удар, который в итоге спровоцировал смерть, он мог еще там, однако, от чего именно умер Бенников, будет известно после заключения судмедэкспертизы.

ПОСТРАДАЛИ НЕСКОЛЬКО?

Что же касается слов девушки о том, что «человек с ножом ранил и других», то об этом рассказал и сам Евгений - от ножа Бенникова, по его словам, пострадал еще один мужчина из их компании - ему рассекли голову.

Сотрудники кафе «Очаг» обсуждают эту ситуацию до сих пор, мы пообщались с каждым из них и все в один голос уверяют - Суминов ни при чем, Бенников вёл себя неадекватно и нападал с ножом на людей, не глядя. Мол, то, что человек погиб, безусловно, прискорбно, однако мужчина, который защищался, не должен из-за этого «сидеть».

Тот факт, что Евгений Суминов причастен к гибели «Пенсии» - авторитетного человека из опасного мира - повлек ряд последствий. После того, как стало известно, что Бенников умер, с Евгением связались так называемые друзья погибшего. Однако, узнав всю историю, больше вопросов они не задавали.

Пролить свет на этот инцидент могла бы еще одна камера - на автомастерской возле «Очага», но времени на то, чтобы раздобыть полезную информацию, у Суминова уже практически нет. Поэтому он надеется, что следствие проведет работу тщательно, опросит всех свидетелей и, собрав все факты воедино, примет справедливое решение.

Сам же мужчина, вспоминая, как едва избежал смертельного ранения в ту ночь, сейчас горько шутит - пусть уж лучше один судит, чем четверо несут.

Диана КОРШИКОВА

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