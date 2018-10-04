Пациенты туберкулезного диспансера держат в страхе жителей целого поселка!

Жители соседнего с Обнинском Жуковского района, в частности поселка «Восход», боятся выходить на улицу и отпускать гулять детей. Причина тому - пациенты туберкулезного диспансера, которые без всякого надзора разгуливают по округе и пьянствуют в лесах. Последний шанс достучаться хоть до кого-нибудь - это обратиться к журналистам.

УЖЕ НЕ КУРОРТ

По словам жителей «Восхода», уже несколько лет их небольшой поселок буквально «захвачен» людьми, которые держат в страхе все население. Не в том плане, что они кому-то угрожают физической расправой, а в том, что, даже не совершая противозаконных действий, они могут нанести серьезный урон здоровью. Речь идет о пациентах туберкулезного диспансера, который находится в паре сотен метров от жилых домов, детского сада, школы и Дома культуры.

Учреждение было построено в 1966 году и изначально считалось противотуберкулезным санаторием - люди приезжали сюда на долечивание и, по сути, не представляли особой опасности. Собственно, под сотрудников и их семьи был выстроен и сам поселок вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Однако времена изменились, данное учреждение уже давно перестало быть «курортом» и теперь является стационаром областной клинической туберкулезной больницы. Сейчас на лечении здесь находятся порядка 110 человек. По данным руководства диспансера, большая часть пациентов - около 75% - бывшие зеки, алкоголики и наркоманы. Учитывая специфику их заболевания, находиться здесь они могут от полугода до полутора лет. Разумеется, все эти долгие месяцы сидеть в больничных стенах люди не могут и потому делают «вылазки» в цивилизацию.

БУТАФОРСКИЙ ЗАБОР

- Они ходят в поселок не через проходную, где охрана, а через недостроенный забор, - рассказывает молодая мама Юлия. - Бегают в магазин за алкоголем, потом пьют его по дороге, возле Дома культуры, в лесу недалеко от детского сада. Там же справляют нужду. У нас весь лес в бутылках и мусоре! Звонили в Министерство здравоохранения на горячую линию, обращались к главврачу - ноль эмоций.

По словам местных жителей, диспансер располагается так, что одна из его сторон выходит на обрыв с видом на реку Протву, и там вообще никакого препятствия нет.

Впрочем, мы сами выехали на место и убедились, что даже наличие ограждения здесь никого не удержит. Да и камер тут нет, так что делай что хочешь. Сам же забор территории выполнен со всеми удобствами для побега - в прутьях есть перекладины, на которые удобно поставить ногу, а сама макушка не острая, как обычно это бывает, а изогнута так, что на ней можно запросто сидеть, свесив ноги. Позже, кстати, в диспансере нам скажут - забор выполняет скорее декоративную функцию и служит лишь обозначением занимаемой территории. Видеонаблюдение тоже ни к чему - все и так знают, что подопечные сбегают.

«МЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ В СОБСТВЕННОМ ПОСЕЛКЕ!»

Делать замечания шныряющим по округе бывшим зекам, лечащимся от туберкулеза, местные жители просто боятся и вообще стараются обходить их стороной. Но, как оказалось, даже это не спасает от заразы. Одна из жительниц - многодетная мама - работала в учреждении, рядом с которым практически ежедневно «тусовались» пациенты, бегавшие за водкой. В итоге женщина узнала, что больна.

- У меня обнаружили туберкулому - так называемый туберкулез в капсуле, то есть, когда человек заболел сам, но заразить еще кого-то не может, - рассказывает пострадавшая. - Меня прооперировали по квоте. Сейчас я уже 10 месяцев нахожусь на больничном.

После этого случая жители, по понятным причинам, всерьез опасаются за своё здоровье и боятся отпускать детей на прогулку.

- Мы стали заложниками в собственном поселке! Эти люди не дают нам спокойно жить, играть с детьми на свежем воздухе. Получается, мы из-за них должны ограничивать себя, а они разгуливают, где хотят и ничего не стесняются, хотя именно они должны находиться под надзором, чтобы не распространять заразу, - считают «восходовцы».

С таким мнением не согласна заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областной клинической туберкулезной больницы Лариса ДАНИЛЕНКО.

Она искренне сочувствует жителям, но ничем помочь не может. Более того, заместитель главврача прекрасно знает всю ситуацию с «побегами» в магазин за алкоголем, и даже сама не раз сигнализировала об этом разным структурам, способным помочь диспансеру, но отклика так и не получила.

ПРАВА ОДНИХ - НЕ ПРОБЛЕМА ДРУГИХ?

- Понимаете, у нас стационар не закрытого типа, то есть мы не имеем права закрывать своих пациентов и кого-то насильно удерживать, это нарушает их права, - говорит Лариса Викторовна. - Мы знаем, что они сбегают - приходим в палату, а пациента нет, мы в истории болезни делаем запись - «пациент отсутствует самовольно». Мы проводим с ними беседы и стараемся не злоупотреблять выпиской таких пациентов, потому что понимаем, что потом они идут в общество, но у нас ограничено воздействие на них.

По словам Ларисы Даниленко, какими бы путями сотрудники диспансера не пытались удержать больных на территории медучреждения, те оказываются хитрее.

- Чуть что - сразу жалуются в прокуратуру, и закон на их стороне. В этом плане они все очень грамотные, у них есть тюремный опыт, поэтому УК РФ они знают лучше нас с вами, - говорит заместитель главврача.

Получается, что права эпидемиологически опасных граждан у нас в стране соблюдаются неукоснительно, а права людей, которые ведут здоровый образ жизни, не нарушают законы и хотят оставаться здоровыми, - нет?

Вызовы в полицию тоже ничем не заканчиваются, в учреждении даже ведут собственный учет - сколько раз они вызывали правоохранительные органы и сколько раз они по факту приезжали. Понятно, что забирать больного в камеру к здоровым людям никто не будет, поэтому максимум, что могут сделать полицейские, - провести профилактическую беседу, после которой «клиент» диспансера вновь отправится через лесок за очередной бутылкой.

НОНСЕНС, НО ЗАКОННЫЙ

Ситуация непростая, и медики это признают, однако считают, что решать ее нужно не им, а законодателям, так как подобным образом обстоят дела во всех туберкулезных диспансерах страны - все они открытого типа и держать там насильно никого нельзя. Даже несмотря на то, что болезнь передается максимально легко - воздушно-капельным путем.

- Да, это нонсенс, но, к сожалению, законодательная база пока не готова к изменениям. Мы постоянно об этом говорим на форумах, совещаниях и конференциях. Восемь лет я здесь работаю, и восемь лет эта проблема никак не решается. Конечно, если бы наше учреждение было закрытого типа, у нас был бы трехметровый забор, ключи и решетки на окнах, но нам это всё не положено по статусу, - говорит Даниленко.

По ее словам, единственное, что могло бы реально повлиять на ситуацию, - это возрождение идеи о переносе туберкулёзного диспансера подальше от города. Лет десять назад, а может, и больше, этот вопрос уже обсуждался «наверху» при бывшем руководителе учреждения. И вроде бы даже нашли подходящую территорию, скрытую от глаз мирных жителей. Предполагалось, что стационар будет перенесен, а на его месте откроется что-то более подходящее для соседства с поселком, но эта идея так и осталась невоплощенной.

Жители «Восхода», в свою очередь, интересуются - сколько еще должно заболеть взрослых и детей, чтобы на эту проблему, наконец, обратили внимание?

Диана КОРШИКОВА