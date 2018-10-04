В «Олимпе» юным пловцам вместо заслуженных медалей вручили рюкзачки и лопатки

Недавно в спорткомплексе «Олимп» состоялось награждение победителей и призеров кубка Обнинска по плаванию. Юным пловцам вручали награды по итогам работы за год, и всё бы хорошо, только спортсмены, к своему удивлению, почему-то так и не получили самого главного - медалей.

- Весь год дети нещадно трудились, ждали свои заслуженные награды, а в итоге получили грамоты и не особо ценные призы, - рассказывает одна из мам воспитанников «Олимпа» - Это нонсенс! Детям даже медалей не дали! За первое место дали рюкзаки, за второе - лопатки (специальный инвентарь для плавания. - Прим. ред.), за третье - доски. Им эти подарки не нужны. Этого добра и так уже девать некуда. Для детей главное - это медаль как символ достижения. Очень обидно и неприятно.

Награждал ребят председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Константин ОЛУХОВ, который на вопрос нашего корреспондента не смог вспомнить ни само мероприятие, ни подарки, которые он же и вручал. Внятно объяснить, сколько денег было выделено на позорные для детей и родителей призы, у Константина Владимировича тоже не получилось.

Ситуацию прояснил директор спорткомплекса «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ.

- Были грамотные, хорошие призы, - уверен Станислав Юрьевич. - Детям вручали инвентарь для плавания от специализированных фирм. Стоимость этих рюкзачков и лопаточек гораздо больше стоимости медалей.

В целом Лопухов очень удивился такой претензии родителей, дескать, хотели как лучше, - сэкономить на медалях и вместо этого закупить дорогие и полезные подарки, а вышло вот что. По такой логике, получается, что на олимпиаде пловцам вместо золотых медалей тоже можно дарить, например, новые плавки или коньки - а что, тоже грамотный и полезный подарок.

Станислав Юрьевич заверил, что раз дети недовольны, в будущем медали всё-таки будут вручать. Кстати, изначально и они, и кубки были прописаны в качестве призов в положении о спортивном состязании. Однако о том, чтобы расстроенным детям вручить награды, которые они до сих пор ждут, хотя бы задним числом, Лопухов ничего не сказал.

Другие статьи из рубрики «Позор»