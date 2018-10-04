Маршрутчики превратили Привокзальную площадь в столовую и туалет

Первое, что видят гости и жители Обнинска, приезжая в город, - Привокзальную площадь. Год назад завершилась ее реконструкция, и бывшее некогда «шрамом» на лице города место превратилось в благоустроенную территорию, с лавочками, удобной стоянкой для транспорта и освещением.

Однако водители маршруток очень быстро превратили это место в «клоаку».

ОТ ЧИСТОТЫ ДО БЕСПОРЯДКА ЗА ОДИН ЧАС

По утрам площадь выглядит прилично, днем начинает казаться, что здесь разместился цыганский табор - повсюду слышатся крики «зазывал», урны переполнены, мусор валяется уже на земле. На скамейках, предназначенных для отдыха пассажиров, вальяжно расположились водители.

Вишенка на торте - справляющие нужду под ближайшим деревом маршрутчики.

- Я видела девушку с ребенком на руках, она ждала транспорт и хотела присесть на скамейку, но не смогла! Все лавочки были заняты маршрутчиками! На каждой расположились по несколько человек, кто-то стоял рядом, сесть некуда! Это вообще нормально?! - говорит жительница Обнинска Ирина К.

Почувствовав свою безнаказанность, водители настолько обнаглели, что на Привокзальную площадь стали съезжаться машины, продающие горячее питание. Товар раскладывался прямиком на скамейках. Тут вам и термосы с первыми блюдами, чаем и кофе, и пластиковые упаковки с гарниром, в общем, полноценный обед.

Дошло до того, что маршрутчики сколотили себе еще одно место для отдыха - в теньке, среди деревьев. Взяли две доски, обмотали проволокой, поставили на два пенька, и скамейка готова.

- Знаете, мне очень неприятно, что «лицо» города выглядит так уродливо, стыдно должно быть всем, - возмущается пенсионерка Анна Алексеевна.

У водителей свой ответ - они бравируют тем, что власти не предоставили им комнаты отдыха, не обеспечили столовой, не организовали туалет.

С одной стороны, можно было бы согласиться. С другой - у перевозчиков в соглашении четко прописано, что это их забота - организовать питание и удовлетворить прочие нужды своих сотрудников. У каждого есть обеденный перерыв, сделать «дела» можно в платном клозете за 20 рублей.

- Привокзальная площадь - место отстоя маршруток, а также посадки и высадки пассажиров, здесь нельзя принимать пищу и тем более справлять нужду, - говорит начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

СЕНТЯБРЬСКИЙ АПОГЕЙ

Критическая точка наступила в сентябре. Если в летний период жалоб на маршрутчиков в адрес администрации практически не поступало, то с приходом осени они стали каждодневными. Рейды на Привокзальную площадь организовывались несколько раз в день.

- Мы также подготовили письма и отправили их в полицию города Обнинска с просьбой оказать содействие, - рассказал старший инспектор управления потребительского рынка транспорта и связи Владислав ЧАРИЧАНСКИЙ.

В рейды чиновники выходили в компании со стражами правопорядка. Но, как отмечают сотрудники администрации, даже присутствие полицейских не являлось успокаивающим фактором, скорее - наоборот, маршрутчики вели себя порой дерзко и хамовато.

- Главная сложность состояла в том, что водителям практически невозможно было объяснить, что вести себя подобным образом неприемлемо, - сказала Анна Всеволодовна.

Несколько недель подряд чиновники планомерно проводили беседы с маршрутчиками, также была организована встреча с перевозчиками, где им ясно дали понять, что так работать нельзя. И для их же блага не портить себе репутацию, а донести до своих сотрудников правила поведения и элементарной гигиены. Решить вопрос с водителями, их питанием и прочим нужно было до первого октября.

- К счастью, удалось добиться результатов. Теперь принимающих на лавочках пищу и справляющих нужду водителей нет, но работа продолжается, - резюмировала Анна Всеволодовна.

Сегодня водители больше не обедают на лавках и не мочатся у деревьев. Однако, как знать, возможно, это заслуга не только администрации, но и наступивших холодов.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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