В интернет-мошенниках погибают «актеры Большого театра»

Чуть ли не из каждого утюга нам каждый день рассказывают о новых изысканных способах мошенничества в интернете. Казалось бы - у любого гражданина уже должно записаться на подкорке - не верь незнакомцу, который просит денег на обратный билет, лечение для ребенка или даже на спасение собаки, которая умерла еще несколько месяцев назад.

И, тем не менее, некоторые легковерные жители Обнинска по сей день перечисляют деньги не пойми кому и куда. А мошенники этим пользуются и даже не утруждают себя тем, чтобы совершенствовать свои легенды и придавать им хоть немного достоверности.

«КЛЯНУСЬ ЗДОРОВЬЕМ РЕБЕНКА!»

Не исключено, что сообщение во «ВКонтакте», которое на этой неделе получил обнинский блогер Артём МАЙНАС, пришло и другим жителям наукограда. Написала его девушка с ником Сашуля Счастье. В письме максимально кратко и по-деловому изложила ситуацию - беременная и с маленьким ребенком - она попала в Россию из Белоруссии. Здесь подрабатывал ее муж, а когда ему перестали платить зарплату, этот негодяй бросил сына и жену на сносях, и исчез.

«Мы несколько дней голодные. Сын болеет, плачет почти все время. Я клянусь вам здоровьем своего ребенка, я не обманываю вас. Помогите ради Бога, хоть сколько ребёнку на продукты. Если вы сможете помочь, я вам отправлю фото покупок и чека», - говорится в письме. В доказательство сказанному девушка прикрепила фото с ребенком и развернутым белорусским паспортом.

Сам Артем, по его признанию, в своей группе «АЙК Обнинск» никогда не публикует подобные просьбы, так как это может оказаться банальным «разводом», а проверять информацию у него времени нет. Но решил, что, если это правда, беременной девушке захотят помочь журналисты.

Мы связались с «Сашулей» - вдруг она действительно попала в беду, а ее ребенок голодает. Но для начала, разумеется, попытались выяснить, не фэйк ли это.

РЕБЕНОК ГОЛОДАЕТ, НО ДЕНЬГИ ВАЖНЕЕ

Девушка охотно пошла на контакт, оказалось, что она находится вовсе не в Обнинске, а, по ее словам, в Краснодарском крае. В каких городах просить помощи - не принципиально, главное, чтоб люди добрые откликнулись. С социальными службами девушка контактировать не хочет, так как «они предлагают после родов отдать обоих детей в приют и пойти работать».

С ее слов, муж «кинул» ее месяц назад, в данный момент она находится в Кущево Краснодарского края и пытается собрать 2,5 тысячи рублей на билет, чтобы уехать домой.

- Сумма небольшая, вот, несколько людей если смогут хоть сколько отправить, и уже на дорогу будет. Вы не сможете помочь? - поинтересовалась девушка.

- Вы же говорили, что у вас ребенок голодает, так, может, вам в первую очередь продуктами помочь? У нас есть знакомые в вашем районе, мы попросим их привезти вам еды, пишите адрес, - сказал наш корреспондент, хотя никаких знакомых в Кущево у нас нет, как не существует и самого Кущево с улицей Вишневой и домом №27.

Если верить гугл-карте, то есть станица Кущевка, улица Вишневая там имеется, но на ней стоят только 13 домов.

В принципе, по разговору изначально было понятно, что нестыковок и нелогичных действий в печальной истории «Сашули» слишком много, чтобы быть правдой. Но было любопытно - до какой степени вранья готов дойти человек на том конце монитора.

«НУ, ХОТЬ СКОЛЬКО-НИБУДЬ?»

Мы сообщили девушке, что публиковать призыв о помощи и организовывать сбор средств для человека с несуществующим адресом мы не будем и на пару часов «Сашуля» пропала. Но к вечеру объявилась вновь и заявила, что она почти собрала всю сумму.

- У нас почти получилось. Не хватает ещё 450 рублей на дорогу. Сможете помочь? - написала девушка.

- То есть вы месяц пытались собрать - не получалось, а сейчас за несколько часов - раз, и получилось?

- Видимо, бог к нам благосклонен.

За то время, пока она раздумывала, как всё-таки вытрясти деньги из потенциальных «инвесторов», мы кое-что нашли. Номер карты банка «ВТБ», который прислала нам Александра вместе с фотографией с опечаленным лицом, мелькал в сети еще год назад.

В разных группах в соцсетях девушка писала всё ту же слезливую легенду - она беременна, муж бросил, на руках годовалый ребенок и вот-вот ее выгонят из съемного жилья. Тогда, правда, стоял другой псевдоним - Александра Герцена, но номер карты идентичен. Видимо, девушка сильно переносила дитя, если с июля 2017 года она все еще на сносях, или же кто-то просто откровенно обманывает народ.

Надо отдать должное, «Сашуля» оказалась упорной женщиной и до последнего настаивала на том, что не понимает, о чем речь, и вообще, вместо того, чтобы с такой ерундой приставать, - дайте денег.

Даже когда корреспондент перестал отвечать на сообщения, девушка ну никак не могла угомониться - вы сможете помочь? Поможете? Ну, хоть сколько-нибудь?

Судя по настойчивости и беспринципности, она привыкла добиваться своего. Уж не знаем, сколько людей перечислили ей деньги, но, думаем, правоохранительные органы могут заинтересоваться этим не состоявшимся «актером Большого театра». Данные карты и паспорта можем предоставить.

Диана КОРШИКОВА

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