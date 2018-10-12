Первая расчетчица ФЭИ рассказала, как носила цветы врагу народа и дралась на комсомольских слетах

Владилена Семеновна ДМИТРИЕВА (в девичестве Гудкова) - личность в Обнинске довольно известная. Она - почетный краевед наукограда, кладезь самых интересных историй и сведений о городе, активная комсомолка и первая расчетчица реактора первой в мире атомной электростанции.

На эту должность ее рекомендовал сам Александр ЛЕЙПУНСКИЙ.

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ

В будущий Обнинск Владилена Семеновна вместе с родными переехала из Иваново в 1944 году, новых горожан поселили в комнату на проспекте Ленина, 1/6. Через два года семья переехала на Шацкого.

- Честно говоря, я никогда не хотела связывать свою жизнь с наукой, а мечтала стать врачом. Но учиться не смогла, мама настояла, чтобы я шла работать - времена тяжелые были, - вспоминает Владилена Семеновна.

Так, в июне 1947 года молодая и любознательная девушка попала в Лабораторию «В», куда ее взяли лаборантом в котельную. Работа не пыльная, нужно было проверять жесткость воды и печатать на машинке различную документацию.

- Но лаборанткой я проработала недолго. В декабре 1947-го меня вызвал начальник отдела кадров и сказал, что теперь я буфетчица, а если не нравится - никто меня не держит, - рассказывает Дмитриева.

И так 18-летняя девчонка начала торговать водкой, конфетами и печеньем. Но и здесь Владилена Семеновна задержалась очень ненадолго. Несколько месяцев спустя произошло событие, которое круто изменило ее жизнь.

- В апреле 1948 года в буфет пришел Александр Ильич Лейпунский. Посмотрел на меня, спросил, сколько лет, что заканчивала и люблю ли математику. Я ему все, как на духу, выпалила. Математика - любимый предмет, образование - десятилетка, - с улыбкой вспоминает женщина.

На следующий день Лейпунский прислал в буфет Леонида Леонидовича САБСОВИЧА - кандидата математических наук, чтобы тот как следует «погонял» Владилену по школьной программе. Все задачи и примеры она решила слету.

Думать было нечего. В ФЭИ нужен был человек, который умеет грамотно и быстро считать, а молодая девушка подходила на эту должность как нельзя лучше.

Так буфетчица стала лаборантом, расчетчицей теоретической группы.

- В самом начале не было ничего - ни арифмометров, ни линеек. Вот и приходилось делить и умножать в столбик, а складывать и вычитать - на счетах. С ними я научилась обращаться в буфете.

РОЗА ДЛЯ ВРАГА НАРОДА

Два года спустя - в 1950-м, в Обнинск приехал Владимир Николаевич ГЛАЗАНОВ. Именно ему мы с вами обязаны тем, что в наукограде появился филиал МИФИ. Он работал в ФЭИ, общался с молодежью.

- Однажды он попросился вместе с нами - комсомольцами - в поход, в Кривское, молодежный актив туда частенько ходил. Я, кстати, всегда была бессменным поваром, - говорит Владилена Семеновна.

В походе Глазанов и Дмитриева подружились, что для многих было удивительно: она - молодая девушка, он - ее сильно старше. О чем им говорить? Но нашлось о чем.

Юной комсомолке Владе умудренный опытом и переживший множество тяжелых событий Владимир Николаевич почему-то сразу доверился. Он рассказал ей очень многое о своей жизни, даже самые страшные подробности. Например, как был в Америке и как сидел в тюрьме. О таком тогда вообще старались не говорить, разве что шепотом и самым близким людям.

- Я слушала Владимира Николаевича со слезами на глазах и вспоминала, как и мои родственники побывали в ГУЛАГе, - с грустью вспоминает Владилена Семеновна. - Я настолько прониклась его историей, что хотела хоть как-то помочь, сделать счастливее. И начала приносить ему цветы на работу. Каждое утро ставила в стаканчик маленький букетик полевых цветов.

Владилену Семеновну осуждали. Как это так? Дескать, бывший заключенный, тогда это было клеймом, более того, Глазанов был в немилости властей. Люди говорили: «Ты зачем врагу народа цветы носишь?» А она не слушала, и вообще первая была в его окружении, кто к нему по-человечески отнесся.

- А потом нам совсем запретили общаться. Я больше не могла приносить цветы Владимиру Николаевичу. Но на прощание подарила ему пластилиновую розу, стебель которой был сделан из проволоки и телефонного провода, - рассказывает Владилена Семеновна.

Владимир Глазанов хранил эту розу до самой смерти. Об этом Владилена Дмитриева узнала много лет спустя, на праздновании столетия Владимира Николаевича.

Кстати, у Глазанова была мечта - он очень хотел, чтобы люди могли учиться и получать образование. И смог добиться, чтобы в Обнинске появилось высшее учебное заведение.

Сегодня возле института высажена аллея в его честь. И там растут розы.

ПОХОД С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Будучи комсомолкой, Владилена Семеновна активно участвовала во всевозможных походах, играла в самодеятельности, была актрисой.

Один из таких случаев запомнился ей на всю жизнь. В 1959 году комсомольцы-активисты отправились в очередной поход.

- Мы приехали в город Чехов, очень хотели пойти в местный музей, но, когда мы прибыли на место, было уже поздно. Решили отложить до завтра и отправились в лес ночевать, - рассказывает Владилена Дмитриева. - Но в музей мы все равно так и не попали - передумали.

Проснувшись утром, компания отправилась осматривать достопримечательности. Большая часть группы ушла в храм, а наша героиня осталась сторожить вещи вместе с одним из парней - Владимиром МОРОЗОВЫМ.

- У Володи Морозова тогда с собой топорик был туристический, небольшой. И пока мы сидели, ждали своих, успели нарваться на неприятности. Мимо проезжали деревенские ребята, которым очень не понравилось, что какие-то неизвестные люди отдыхают на их территории. Слово за слово. Последней каплей стало то, что у Володи попытались отобрать самое ценное - топорик, - говорит Владилена Дмитриева.

Он не отдал. Врезал одному из особо дерзких. Конечно, те опешили. Пообещали Володе и его друзьям кучу проблем и уехали, на прощание бросив традиционное: «Вечером поговорим».

Когда остальные ребята вернулись на место, коллективно решили, что надо драться. Тогдашняя группа состояла из 28 человек.

Эпическая драка состоялась у клуба в деревне Дубровка, где в тот день проходили танцы.

- Досталось всем. И им, и нам. Дрались и парни, и девушки. Льву УСАЧЕВУ сломали очки, Евгению ВОРОЖЕЙКИНУ и Владимиру МАЛЬЦЕВУ разбили головы, их Валя БОРЮХИНА лечила, - рассказывает Владилена Семеновна. - Она, кстати, хорошо знала, как оказать первую помощь, окончила курсы незадолго до похода. Так вот, когда мы шли, она все причитала: «Ну пораньтесь хоть кто-нибудь!» После драки она смогла продемонстрировать нам все свои умения.

Разбежались только тогда, когда одна из девушек - Лида ЧЕМЕЛЕВА потеряла сознание. Кто-то по затылку ее ударил кастетом, она рухнула на бревна, и все подумали, что она мертва. Но все в итоге обошлось.

Несколько часов спустя уже улыбающиеся комсомольцы ели картошку и на всякий случай договорились больше не приезжать в Дубровку.

ГОТОВИМСЯ ОТМЕЧАТЬ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ!

Оргкомитет информирует о проведении 26 октября 2018 года Городской комсомольской конференции, посвященной 100-летию ВЛКСМ.

Принять участие в конференции приглашаются: комсомольцы, комсомольский актив всех предприятий и организаций города.

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Пригласительные билеты можно получить у секретарей или в Обнинском молодежном центре (проспект Маркса, 62). Справки по телефону: 8 (48439)-3-85-50.