Первая расчетчица ФЭИ рассказала, как носила цветы врагу народа и дралась на комсомольских слетах

Владилена Семеновна ДМИТРИЕВА (в девичестве Гудкова) - личность в Обнинске довольно известная. Она - почетный краевед наукограда, кладезь самых интересных историй и сведений о городе, активная комсомолка и первая расчетчица реактора первой в мире атомной электростанции.
На эту должность ее рекомендовал сам Александр ЛЕЙПУНСКИЙ.
МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ
В будущий Обнинск Владилена Семеновна вместе с родными переехала из Иваново в 1944 году, новых горожан поселили в комнату на проспекте Ленина, 1/6. Через два года семья переехала на Шацкого.
- Честно говоря, я никогда не хотела связывать свою жизнь с наукой, а мечтала стать врачом. Но учиться не смогла, мама настояла, чтобы я шла работать - времена тяжелые были, - вспоминает Владилена Семеновна.
Так, в июне 1947 года молодая и любознательная девушка попала в Лабораторию «В», куда ее взяли лаборантом в котельную. Работа не пыльная, нужно было проверять жесткость воды и печатать на машинке различную документацию.
- Но лаборанткой я проработала недолго. В декабре 1947-го меня вызвал начальник отдела кадров и сказал, что теперь я буфетчица, а если не нравится - никто меня не держит, - рассказывает Дмитриева.
И так 18-летняя девчонка начала торговать водкой, конфетами и печеньем. Но и здесь Владилена Семеновна задержалась очень ненадолго. Несколько месяцев спустя произошло событие, которое круто изменило ее жизнь.
- В апреле 1948 года в буфет пришел Александр Ильич Лейпунский. Посмотрел на меня, спросил, сколько лет, что заканчивала и люблю ли математику. Я ему все, как на духу, выпалила. Математика - любимый предмет, образование - десятилетка, - с улыбкой вспоминает женщина.
На следующий день Лейпунский прислал в буфет Леонида Леонидовича САБСОВИЧА - кандидата математических наук, чтобы тот как следует «погонял» Владилену по школьной программе. Все задачи и примеры она решила слету.
Думать было нечего. В ФЭИ нужен был человек, который умеет грамотно и быстро считать, а молодая девушка подходила на эту должность как нельзя лучше.
Так буфетчица стала лаборантом, расчетчицей теоретической группы.
- В самом начале не было ничего - ни арифмометров, ни линеек. Вот и приходилось делить и умножать в столбик, а складывать и вычитать - на счетах. С ними я научилась обращаться в буфете.
РОЗА ДЛЯ ВРАГА НАРОДА
Два года спустя - в 1950-м, в Обнинск приехал Владимир Николаевич ГЛАЗАНОВ. Именно ему мы с вами обязаны тем, что в наукограде появился филиал МИФИ. Он работал в ФЭИ, общался с молодежью.
- Однажды он попросился вместе с нами - комсомольцами - в поход, в Кривское, молодежный актив туда частенько ходил. Я, кстати, всегда была бессменным поваром, - говорит Владилена Семеновна.
В походе Глазанов и Дмитриева подружились, что для многих было удивительно: она - молодая девушка, он - ее сильно старше. О чем им говорить? Но нашлось о чем.
Юной комсомолке Владе умудренный опытом и переживший множество тяжелых событий Владимир Николаевич почему-то сразу доверился. Он рассказал ей очень многое о своей жизни, даже самые страшные подробности. Например, как был в Америке и как сидел в тюрьме. О таком тогда вообще старались не говорить, разве что шепотом и самым близким людям.
- Я слушала Владимира Николаевича со слезами на глазах и вспоминала, как и мои родственники побывали в ГУЛАГе, - с грустью вспоминает Владилена Семеновна. - Я настолько прониклась его историей, что хотела хоть как-то помочь, сделать счастливее. И начала приносить ему цветы на работу. Каждое утро ставила в стаканчик маленький букетик полевых цветов.
Владилену Семеновну осуждали. Как это так? Дескать, бывший заключенный, тогда это было клеймом, более того, Глазанов был в немилости властей. Люди говорили: «Ты зачем врагу народа цветы носишь?» А она не слушала, и вообще первая была в его окружении, кто к нему по-человечески отнесся.
- А потом нам совсем запретили общаться. Я больше не могла приносить цветы Владимиру Николаевичу. Но на прощание подарила ему пластилиновую розу, стебель которой был сделан из проволоки и телефонного провода, - рассказывает Владилена Семеновна.
Владимир Глазанов хранил эту розу до самой смерти. Об этом Владилена Дмитриева узнала много лет спустя, на праздновании столетия Владимира Николаевича.
Кстати, у Глазанова была мечта - он очень хотел, чтобы люди могли учиться и получать образование. И смог добиться, чтобы в Обнинске появилось высшее учебное заведение.
Сегодня возле института высажена аллея в его честь. И там растут розы.
ПОХОД С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
Будучи комсомолкой, Владилена Семеновна активно участвовала во всевозможных походах, играла в самодеятельности, была актрисой.
Один из таких случаев запомнился ей на всю жизнь. В 1959 году комсомольцы-активисты отправились в очередной поход.
- Мы приехали в город Чехов, очень хотели пойти в местный музей, но, когда мы прибыли на место, было уже поздно. Решили отложить до завтра и отправились в лес ночевать, - рассказывает Владилена Дмитриева. - Но в музей мы все равно так и не попали - передумали.
Проснувшись утром, компания отправилась осматривать достопримечательности. Большая часть группы ушла в храм, а наша героиня осталась сторожить вещи вместе с одним из парней - Владимиром МОРОЗОВЫМ.
- У Володи Морозова тогда с собой топорик был туристический, небольшой. И пока мы сидели, ждали своих, успели нарваться на неприятности. Мимо проезжали деревенские ребята, которым очень не понравилось, что какие-то неизвестные люди отдыхают на их территории. Слово за слово. Последней каплей стало то, что у Володи попытались отобрать самое ценное - топорик, - говорит Владилена Дмитриева.
Он не отдал. Врезал одному из особо дерзких. Конечно, те опешили. Пообещали Володе и его друзьям кучу проблем и уехали, на прощание бросив традиционное: «Вечером поговорим».
Когда остальные ребята вернулись на место, коллективно решили, что надо драться. Тогдашняя группа состояла из 28 человек.
Эпическая драка состоялась у клуба в деревне Дубровка, где в тот день проходили танцы.
- Досталось всем. И им, и нам. Дрались и парни, и девушки. Льву УСАЧЕВУ сломали очки, Евгению ВОРОЖЕЙКИНУ и Владимиру МАЛЬЦЕВУ разбили головы, их Валя БОРЮХИНА лечила, - рассказывает Владилена Семеновна. - Она, кстати, хорошо знала, как оказать первую помощь, окончила курсы незадолго до похода. Так вот, когда мы шли, она все причитала: «Ну пораньтесь хоть кто-нибудь!» После драки она смогла продемонстрировать нам все свои умения.
Разбежались только тогда, когда одна из девушек - Лида ЧЕМЕЛЕВА потеряла сознание. Кто-то по затылку ее ударил кастетом, она рухнула на бревна, и все подумали, что она мертва. Но все в итоге обошлось.
Несколько часов спустя уже улыбающиеся комсомольцы ели картошку и на всякий случай договорились больше не приезжать в Дубровку.
ГОТОВИМСЯ ОТМЕЧАТЬ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ!
Оргкомитет информирует о проведении 26 октября 2018 года Городской комсомольской конференции, посвященной 100-летию ВЛКСМ.
Принять участие в конференции приглашаются: комсомольцы, комсомольский актив всех предприятий и организаций города.
Записывайтесь на Конференцию у своих секретарей по организациям до 22 октября 2018 года. Полная информация на www.комсомол-обнинск.рф
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ФЭИ
Илья ИНШАКОВ - 8 (903) 810-70-78;
Владимир БАШМАКОВ - 8 (910) 917-57-48;
Сергей ТКАЧЕНКО - 8 (910) 913-35-07.
Завод «Сигнал»
Вячеслав АНИСИМОВ - 8 (910) 913-54-67;
Владимир СОКОВИКОВ - 8 (910) 912-13-08;
Валерий ШНЕЙДЕРМАН - 8 (903) 696-04-73.
ОНПП «Технология»
Галина ШЕРЕМЕТ - 8 (903) 811-62-37;
Вера АНУЧИНА - 8 (920) 613-19-63;
Вадим ШИРЯЕВ - 8 (910) 917-40-40.
ОУС
Александр ЧЕРНОВ -8 (910) 912-06-84;
Петр ДОДОНОВ - 8 (903) 636-12-15.
УРС
Валентина МИНОЧКИНА - 8 (906) 506-32-13;
Наталья БЕГМА - 8 (906) 506-94-16;
Людмила СИДОРЕНКОВА - 8 (916) 354-31-90.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Янис СЛЕКЕНИЧС - 8 (910) 529-84-01.
ВНИИГМИ МЦД
Ольга САВЧЕНКО - 8 (910) 911-42-86.
ЦКБ
Джабраил АМАРОВ - 8 (910) 708-39-18.
Тайфун/ИЭМ
Татьяна КУЗЬМИНА - 8 (962) 170-99-79;
Наталья ДОЛГАНОВА - 8 (910) 514-85-49.
ИМР
Рахим РОЗИЕВ - 8 (910) 522-12-60.
ФХИ
Владимир БАКИРОВ - 8 (910) 912-44-39.
МСО-8
Татьяна КАПИТОНОВА - 8 (910) 709-99-20.
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НИКИМТ
Виктор ВОЛКОВ - 8 (910) 914-07-80;
Андрей БОРОДИН - 8 (910) 706-16-02.
Молокозавод
Ирина ДЕЦИНА - 8 (910) 519-08-02.
Хлебокомбинат
Людмила СОЛДАТЕНКОВА - 8 (910) 522-59-05.
Комсомольская организация учителей
Марина ХОМЕНКО - 8 (903) 813-42-04;
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА - 8 (910) 510-45-05;
Елена ВОЛКОВА - 8 (910) 706-27-06.
Школьный Райком
Дмитрий СЕРГЕЕВ - 8 (910) 608-77-35.
ВНИИ СХР
Виктор ТАРАНЕНКО - 8 (903) 815-22-72.
Комбинат коммунального хозяйства
Владимир НАРУКОВ - 8 (910) 913-67-39.
Оргтехстрой
Алла АНТОНОВА - 8 (906) 642-02-21.
ОВД
Игорь ШЕЛУДЯКОВ - 8 (910) 516-17-02.
ОПО-84
Александр СОЛДАТЕНКОВ - 8 (910) 912-13-08.
ГКВЛКСМ и оргкомитет конференции
Анатолий КОСИНСКИЙ - 8 (903) 814-50-00;
Алла КОСИНСКАЯ - 8 (962) 175-57-77;
Нина ЧАЛАЯ- 8 (910) 597-94-31;
Вячеслав СУЗДАЛЬЦЕВ - 8 (910) 523-78-59;
Сергей КУЧЕРЕНКО - 8 (910) 912-05-92;
Светлана САВИЦКАЯ - 8 (903) 636-99-33;
Сергей СИВАЧОК - 8 (910) 868-82-09;
Валерий БОГДАНОВ - 8 (910) 914-14-77;
Анатолий МОСКАЛЕВ - 8 (910) 910-63-73.
Пригласительные билеты можно получить у секретарей или в Обнинском молодежном центре (проспект Маркса, 62). Справки по телефону: 8 (48439)-3-85-50.