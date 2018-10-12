В обнинских детсадах не хватает прогулочных беседок

Осень в Обнинске - прекрасное, живописное время года. Но не для детсадовцев города, которых с наступлением дождей лишают прогулок на свежем воздухе!

НАСЛЕДИЕ 90-Х

В редакцию «Недели Обнинска» обратился актив родителей из разных детских садов наукограда. Дело в том, что в некоторых дошкольных учреждениях, по их словам, отсутствуют веранды, хотя это неотъемлемая часть любого детсадовского комплекса.

И если в теплое время без навесов еще можно было обойтись, то осенью, когда сырость - привычное явление, у детей есть только две альтернативы - или сидеть весь день в группе, или гулять под дождем.

- Некоторые родители, в чьих детсадах нет веранд, были готовы установить их за свой счет, так как хотят, чтобы малыши даже в дождливое время могли хоть ненадолго выходить на свежий воздух. Но ведь это неправильно - такие основные и необходимые вещи должен строить город, а не родители, - считает одна из молодых мам.

Начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, когда только услышала тему нашего вопроса, тяжело вздохнула и призналась, что тема веранд - это «её боль». По словам Татьяны Валерьевны, прогулочные беседки, согласно санитарным нормам, должны быть в каждом саду. Однако в Обнинске с этим действительно есть проблемы.

- Не хочется оправдываться, но то, что мы сейчас имеем, это наследие 90-х, - говорит Волнистова. - В те годы, когда в садах не было детей, многие здания отдали под другие цели. Веранды были повреждены или полностью разрушены. Я хорошо понимаю родителей, это не их проблема, но мы, правда, стараемся ее решить.

ЧТО ПРИОРИТЕТНЕЕ?

Тот факт, что 90-е давно прошли, а за веранды в детсадах город взялся только сейчас, Волнистова объясняет так - в первую очередь, когда проводится ремонт в дошкольных учреждениях, приоритет отдается тем пространствам, где дети занимаются, спят, играют и едят. Поэтому основная часть бюджета направляется именно на то, чтобы привести в порядок спальни, пищеблоки и туалеты. То, что остается - идет на наружные работы.

- Мы разработали план по установке теневых навесов, этот процесс «раскидали» на четыре года, - говорит Волнистова. - За это время уже сделали прогулочные веранды в «Палехе», «Почемучке», «Теремке» частично, в 24-м детском саду. По плану следующий - «Ласточка», так как там большая территория, а прогулочных зон нет. Потом «Калинка» и так далее.

Татьяна Валерьевна также подчеркнула, что строительство беседок - дело не такое дешевое, как может показаться на первый взгляд.

- Кирпичная веранда стоит почти 1 миллион рублей, - говорит Волнистова. - Поликарбонат использовать не очень хочется, хоть это и самый дешевый вариант. Поэтому планируем использовать натуральные материалы - дерево, кирпич. Сейчас сметчики высчитывают, во сколько это обойдется.

В заключение Татьяна Валерьевна заявила, что не хочет обнадеживать родителей, так как город все работы одновременно просто «не потянет». А вот плановое постепенное строительство - вполне реально.

Диана КОРШИКОВА

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