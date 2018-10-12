Будни женщины-таксиста: помочь роженице, спасти диабетика, поругаться с «яжематерью»

Говорят, лучшие вечеринки - спонтанные, лучше покупки - случайные, а я добавлю, что самые интересные репортажи - с незнакомцами.

На днях я вызвала «Яндекс.Такси», подъехала автоледи. Женщина за рулем сейчас, конечно, не редкость, а вот интересный собеседник - это как выигрыш в лотерею.

Многие не любят, когда в дороге водитель начинает чрезмерно много болтать, я и сама этого терпеть не могу, если честно. Но если женщина-таксист рассказывает тебе о том, как чуть не приняла роды, как высадила таджика с сигарой и как спасла жизнь диабетику - тут уже будешь слушать, затаив дыхание.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ПАССАЖИР - ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА...

- Клиенты, когда вас видят, часто шутят по поводу женщин за рулем?

- Я уже 16 лет таксую, так что к анекдотам про «обезьяну с гранатой» давно привыкла. Хотя сама по профессии педагог-воспитатель, работала в детском саду, но в 90-х, когда всё позакрывалось, пришлось уйти.

- А сейчас не хотите вернуться?

- Да ну что вы. Профессия, конечно, благородная, но сколько я там буду получать? А в такси и деньги хорошие, и работа веселая.

- Как же вас после детских утренников занесло в такую мужскую профессию?

- После детского сада я ушла в торговлю. Но предприятие разорилось, и мне в качестве компенсации зарплаты дали старую «четверку». А я тогда как раз права получила. Тут сосед меня и надоумил - говорит, мол, не стыдно у мамы на шее сидеть? Раз машина есть - иди таксуй. Решила попробовать, хоть и страшно, выехала вечером в город. Проезжаю возле «Юбилейки» - мужчина стоит, голосует, хотя там куча таксишек стоит. Я думаю, вот он - мой маньяк. Но набралась духу, посадила его в салон. Оказалось, что мой самый первый клиент - начальник одной из фирм такси в Обнинске. А попутку ловил потому, что не хотел к конкурентам садиться. Он меня к себе на работу и взял. Лет 6 я проработала, а потом фирма закрылась.

- И как вам сейчас в «Яндекс.Такси»?

- Мне нравится. Клиенты хорошие. Одно время я работала в другой известной фирме, но там контингент - мама не горюй. В основном таджики в рабочей одежде и с рабочими инструментами, цыгане. А тут народ деловой.

- Что же, прям все клиенты у вас идеальные?

- Нет, конечно, разные попадаются. Но самый страшный пассажир - это пьяная женщина. Поддатые дамы - буйные. Ты ее хоть двумя ремнями сзади пристегни, она все равно будет кричать: «Дай порулить!» или «На Канары!» Конечно, такое не каждый день происходит, но во время новогодних корпоративов и 8 Марта таксистам довольно тяжко.

- Хотите сказать, что пьяные пассажиры-мужчины вас меньше беспокоят?

- Мужчина, если выпил, садится тихонечко, молчит и боится - ему некомфортно, когда женщина за рулем. А вот если трезвый, да еще и сам водитель - норовит учить жизни. Сразу начинается - тут у вас что-то стучит, тут с подшипником проблемы. Я просто сижу и улыбаюсь, а когда они узнают, что я в такси работаю уже 16 лет, сразу успокаиваются, мол, ну тогда ладно.

Если ты работаешь в сфере перевозок, обязательно нужно уметь чинить автомобиль своими руками. Если что-то сложное, то я, конечно, обращаюсь в автосервис, а так - каждые выходные загоняю машину в гараж и лезу в яму.

...А САМЫЙ ЖАДНЫЙ - МУЖЧИНА С ДОРОГИМИ ЧАСАМИ

- Как-то раз смотрела подборку видео с «яжематерями», которые скандалят с таксистами по поводу детских кресел. В Обнинске такие дамы тоже есть?

- «Яжемать» встречается ежедневно. Например, есть в городе женщина, которая часто вызывает такси и ездит с трехлетним ребенком. Так вот она мне категорически заявила - мой сынок не будет сидеть в автокресле. Поэтому он просто забрался на заднее сиденье и начал скакать как на батуте. На замечания мама сказала - вот мы сейчас выйдем, а ты уберёшь. Она потом еще несколько раз мне попадалась, но я отменяла заказ.

Недавно тоже был случай - еще одна мама вызвала машину и пишет мне в чате «Яндекс.Такси»: в салоне не должно быть никаких ароматизаторов и духов, а также ребенку нужен одноразовый чехол на детское кресло. Я ей ответила - извините, но возможности моего эконом-класса не соответствуют вашим премиум-запросам. На этом диалог закончился.

Иногда бывает, что заказывают такси и не уточняют, что будет несколько малышей, а я могу обеспечить только одно спецкресло. Я в таком случае отказываю, мамы, конечно, возмущаются, мол, другие таксисты их запросто без детских кресел возят, я им всегда говорю - вот пусть они вас и возят, а я за безопасность.

- Бывало ли такое, что с вами не расплачивались?

- Конечно, и как правило не платят именно состоятельные люди. Например, был у меня клиент - мужчина с хорошими часами, дорогими туфлями. На Аксенова стояло много таксишек, так вот он обошел всех водителей-мужчин и сел ко мне. Всю дорогу до Маркса, 62, решал деловые вопросы по мобильнику. А когда доехали, он просто встал, и вышел. Я ему говорю, мол, мужчина, вы поездку оплатить забыли. А он отвечает - я не забыл, просто у меня денег нет, и уходит. Мне не жалко этих ста рублей - хоть посмеялась.

А недавно два парня сели, я повезла их в «Дом для дома». И вот уже когда почти подъехали, тот, кто вызывал «Яндекс.Такси», взял и отменил поездку, а оплата у него была наличными, то есть, с карты бы не списали. Я говорю, мол, зачем же вы так делаете? А он отвечает - хочу сэкономить, типа лайфхак такой. Друг ему сделал замечание, сказал, что надо оплатить, но тот его не послушал и они вышли. Но, что удивительно, через несколько часов кто-то из них кинул мне на мобильник те самые 79 рублей - видимо всё-таки совесть заела.

«ВОТ ВАМ ДЕНЬГИ - ПОГУЛЯЙТЕ ПОЛЧАСИКА»

- Пару лет назад нам с друзьями посреди ночи захотелось бургеров из «Макдональдса», ехать было лень, поэтому мы позвонили в службу такси, чтобы водитель привез нам еды. И к нашему удивлению, он действительно привез. Вам поступали необычные просьбы от клиентов?

- Привезти-отвезти, например, цветы или продуктовые наборы - это сейчас обычное дело. Но однажды меня попросили покатать свадьбу, и что еще смешнее - украсть невесту. И вот значит, я ее украла и катаю по городу, а потом спрятала невесту за рестораном «Столбы», но жених молодец - нашел.

- Кстати о молодежи, влюбленные парочки себя прилично ведут в обществе таксистов?

- В целом, да - целуйтесь на заднем сиденье на здоровье, но большего я не позволяю. Хотя был однажды у меня клиент со своей дамой сердца. Говорит - вот вам деньги, погуляйте где-нибудь полчасика, но я объяснила, что моя машина - не бордель.

- А к вам кавалеры с непристойными предложениями не пристают? Мне кажется, на такой случай, у женщины-таксиста с собой обязательно должен быть газовый баллончик, например, а еще лучше бита.

- Ни ножей, ни бит у меня нет, я считаю, что с любым человеком можно договориться. Вот пример. Ехали как-то на заднем сиденье два подозрительных типа. Один сидит, крутит цепочку и говорит хриплым голосом: «Не боишься?» А я ему отвечаю: «Мужик, я за рулем, а сегодня первый снег выпал. Не боишься?»

- Храбрости и чувства юмора вам, конечно, не занимать, но если серьёзно, я бы после таких товарищей, наверное, уже никогда бы за руль не села...

- На самом деле хороших людей намного больше, чем плохих. И комичных историй тоже предостаточно. Вот, например, садится ко мне таджик. Уж не знаю, откуда он ее достал, но в руке у него была сигара. Он ее вертит, не знает, как правильно курить, что нужно кончик откусить. Но я ему сразу сказала: «У меня в машине не курят». А он отвечает, дескать, я купил, я имею право, за что был моментально возвращен в пункт «А» и высажен.

- А что насчет пункта «Б» - берете ли вы заказы на дальние расстояния?

- Раньше запросто могла поехать в Москву, Смоленск, Калугу, но сейчас предпочитаю кататься по местности. Кстати, именно в Калуге у меня произошла одна из моих самых ужасных поездок. Ехал со мной человек-инсультник. Ему стало плохо, и он потерял сознание. Мне стало очень страшно. Это был мой постоянный клиент, поэтому я знала, что у него сахарный диабет. Была зима, метель, я была вынуждена бросить машину посреди дороги и бежать в магазин за чем-то сладким. К счастью, он оклемался, и всё закончилось хорошо, но с тех пор у меня в машине всегда есть конфеты.

Или вот еще случай. Тоже зима, метель, холод. Еду по какой-то деревне в Боровском районе, и вдруг на дорогу выбегает женщина и чуть ли не под колеса бросается. Кричит - помогите, спасите. Оказалось, что у нее дочка рожает, а скорую в такую метель долго ждать. Разумеется, я посадила их в машину и повезла в роддом, всё закончилось хорошо. И что вы думаете? Прошло года полтора. Я шла по Аксенова, и тут кто-то меня догоняет и хватает за руку с вопросом: «Вы меня не узнаете?» Оказалось, что это та самая новоиспеченная бабушка. Она продавала всякие декоративные элементы для дачи и в благодарность за появление внука подарила мне керамического гномика, он у меня так и стоит на участке.

- Да вы настоящая спасительница! Но даже при таком обилии историй, за 16 лет не надоело ли видеть из окна одни и те же пейзажи? Все-таки Обнинск город небольшой...

- Мне нравится видеть, чем город живет, как он меняется. Плюс мы - таксисты - всегда в курсе всех новостей, и иногда узнаем о каких-то событиях даже раньше, чем экстренные службы.

- Мы с вами почти приехали, время за разговором пролетело незаметно, хотя я обычно не люблю в дороге болтать. Вы, кстати, как определяете - стоит ли общаться с пассажиром или лучше его оставить в покое?

- У таксистов есть негласное правило - никогда не заговаривать с клиентом первым. В принципе, и так видно, когда человека лучше не развлекать беседами - с утра, когда он еще не проснулся, вечером, когда он едет уставший после работы. Но я не выдерживаю - такая болтушка!

Диана КОРШИКОВА

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