Руководство «Милосердия» оставило старейшего сотрудника без надбавки и льгот?

Пару лет назад разгорелся скандал вокруг директора центра помощи семье и детям «Милосердие» Надежды РОЖКОВОЙ, которая была осуждена. Однако по сей день, некоторые сотрудники центра уверены, что экс-руководительницу оговорили, дескать, при ней жилось хорошо. А вот с новым руководством у некоторых работников отношения так и не сложились...

40 ЛЕТ СТАЖА - НЕ ПОВОД ДЛЯ НАГРАДЫ?

Многодетная мать, бабушка шести внуков, 67-летняя Валентина Михайловна (имя изменено - прим. ред.) проработала в центре около 20 лет, является старожилом учреждения, курировала одну из самых проблемы групп мальчиков. Общий трудовой стаж - свыше 40 лет. Уйти на заслуженный отдых пенсионерка хотела с хорошим настроением и соответствующими льготами, однако этого так и не произошло.

Осенью в центре встал вопрос о том, кого «номинировать» на благодарственное письмо губернатора. Подобная областная награда дает право на получение звания «Ветеран труда». По словам начальника обнинской соцзащиты Владимира ЖАРСКОГО, такое звание дает 50% скидку на оплату коммуналки, а также право на ежемесячную выплату в размере около 500 рублей. Не густо, конечно, но для Валентины Михайловны, которая любит ездить на дачу, любая копеечка, компенсирующая проезд, была бы кстати.

По словам женщины, были выдвинуты три кандидатуры, однако потом выяснилось, что выбрать можно только одного человека. Поэтому решено было голосовать коллегиально, и уже тогда многие говорили, что отдадут свой голос именно за Валентину Михайловну, так как и возраст у нее солидный - 12 лет назад могла уйти на пенсию, а она всё трудилась, и группы у нее тяжелые, и опыт огромный, и мать троих детей. В голосовании принимали участие даже те сотрудники, которые были в отпусках - их обзванивали по телефону.

- Ко мне подошла наш завхоз, говорит, мол, поздравляю, мы всех обзвонили, все за вас, чтобы вы получили ветеранство, - рассказывает пенсионерка. - Я очень обрадовалась. Но потом у меня был выходной, прихожу на работу, а она - завхоз - меня избегать стала, смотрю, стороной обходит. И тут мне говорят, мол, директор учреждения Ирина ХАЛЮТИНА сказала, что ее слово будет последним и приняла решение именно кандидатуру завхоза и выдвинуть на губернаторскую награду. Хотя ее даже не было в списке!

НЕ ДОСМОТРЕЛИ

Скандалить Валентина Михайловна не стала, так как человек она скромный и спокойный, и 2 октября просто уволилась. Но журналистам всё равно призналась - очень уж обидно, проработав столько лет не получить за это вполне заслуженную благодарность. Всё-таки работа с детьми - это тяжелый моральный труд, которого никто так и не оценил. Вместо нее ветеранство получит заместитель по АХЧ, которой, кстати, исполнилось всего 56 лет.

Впрочем, такое отношение со стороны руководства Валентину Михайловну не удивляет, по ее словам, проблемы начались уже давно. Во-первых, зарплата покатилась вниз. Во-вторых, обстановка в коллективе стала напряжённая, так как многие до сих пор мысленно поддерживают Рожкову, и ее «человеческое отношение к простым нянечкам и воспитателям».

В-третьих, народ попросту разбегается, с детьми остаются работать бабушки, которые порой не досматривают за малышами. Например, не так давно во время прогулки произошел такой случай. Дети веселились в домике и решили поиграть в парикмахерскую. В итоге одна из девочек постригла ножницами сразу четырех детей! Несколько девчонок осталось без хвостиков.

«МЫ НИКОГО НЕ ВЫГОНЯЛИ»

То, что эта история имела место быть, не отрицает и руководитель учреждения Ирина Халютина, но, по ее мнению, это никак не связано с тем, что люди, якобы, разбегаются и некому работать.

- Сотрудники уходят по разным причинам, мы никого не увольняем, кто-то уезжает в другой город, кто-то уходит на пенсию, - говорит Ирина Владимировна.

Отрицает свою причастность Халютина и к ситуации с выдвижением кандидатур на губернаторскую награду.

- Люди голосовали по-разному, у меня есть протокол, большинство голосов было отдано за Антонину Федоровну (завхоз - прим.ред.), - говорит она.

Тот факт, что ее заместитель по АХЧ намного моложе нашей героини и, соответственно, еще мог бы подождать, ее не смущает - мол, возраст тут не имеет никакого значения. Также Халютина подчеркнула, что в связи с историей прошлого руководителя «Милосердия», каждый шаг в учреждении задокументирован, чтобы потом не было проблем, так что сомневаться в подлинности протокола не следует.

И, тем не менее, такое количество инцидентов, то с недосмотром за детьми, то с обиженными воспитателями, больше походит не на случайное совпадение, а скорее на системность. И что еще хуже, страдают от этого достойные люди, отдавшие большую часть жизни любимому делу. И как после этого верить в милосердие?

Диана КОРШИКОВА