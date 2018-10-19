Обнинские дворы утопают в мусоре, потому что жителям лень пройти сто метров

Больше года назад контейнерная площадка между домами №77 и №79 по улице Ленина была ликвидирована, но вместо неё обустроена другая - позади магазина «Дикси». Правда, жителей домов это не устроило, и они или по привычке, или в знак протеста, продолжали захламлять уже чистую территорию. В итоге дворы превратились в свалку.

Обычная, казалось бы, бытовая проблема, собрала целый консилиум из властей и коммунальщиков, чтобы решить: кто вообще должен нести ответственность за чистоту во дворе.

МУСОРНАЯ ВАКХАНАЛИЯ

Как пояснили коммунальщики, площадку убрали для удобства самих жителей, чтобы рядом с домами не было неприятного запаха и ветер не разносил мусорные пакеты.

- Хотели сделать как лучше, но получилось как всегда, - пожимает плечами сотрудница МП «УЖКХ» Ирина КОХАСЬ. - Люди стабильно выносят пакеты на старое место и устраивают свалку.

Управляющая компания, по заверению Ирины Валентиновны, ежедневно убирает придомовую территорию, вот только работы не видно, так как жители успевают намусорить быстрее, чем дворник все вычистит. Получается замкнутый круг.

- Мы организовывали дежурство, в основном мусор жильцы выбрасывают после заката или ночью, - рассказывает руководитель МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. - К сожалению, беседы, уведомления, собрания, результатов не принесли, до контейнерной площадки некоторые все равно не доходят.

Можно, конечно, встать в позу и сказать, что народ охамел и разленился, ведь даже от последнего подъезда дома №79 до площадки не больше ста метров - не такой уж и дальний путь. Но с другой стороны, кто эти самые жители общаг? В основном это старики и приезжие. А пожилым людям, порой, тяжело бывает даже на первый этаж спуститься, не то что тащить пакет до контейнера.

С другой стороны, есть те самые «ленивцы». На наших глазах одна из жительниц дома №77 выкинула пакет с мусором под куст. На вопрос, зачем она это сделала, дама ответила, что ходить к мусорке ей лень. А дворник, дескать, все равно все уберет.

Еще одна девушка заявила, что ей просто не по себе идти через весь двор с пакетами.

- Раньше я снимала квартиру на первом этаже, и мусорка была прямо на крыльце, и даже тогда мне было выйти стыдно выйти с вонючим пакетом, полным кошачьих какашек, - рассказывает Ирина. - А сейчас я тем более сто метров к контейнеру идти не буду, чтобы все видели и знали, что я там выкидываю!

Коммунальщики, однако, такую робость не приветствуют.

- Мы стараемся всегда поддерживать во дворах порядок, но у каждого подъезда швейцара не поставишь. А выглядит всё так, как будто здесь неделями никто не убирает, - сетуют дворники. - Хочется, чтобы жители сами проявляли инициативу, а не только жаловались, - резюмировала Ирина Кохась.

ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН

Сейчас вопрос чистоты во дворах по улице Ленина №77 и №79 взят под контроль администрации города.

- Проблема оказалась в некачественной уборке контейнерной площадки и несанкционированном сбросе мусора жителями, - говорит начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА. - И мы понимаем, что управляющая компания должна обеспечить благоприятную среду проживания, а значит - убирать все вовремя.

Работать Анна Валерьевна предлагает по теории разбитых окон, то есть кто-то выбросил мусор - за ним все подчистили, и так до бесконечности или пока человеку самому не станет стыдно.

Более того, теперь у одной контейнерной площадки и прилегающей к ней территории аж четыре ответственных лица! Это две УК: «УЖКХ» и «ЧИП», руководство торгового комплекса, где находится магазин «Дикси», и обнинские электросети, только потому, что здесь расположена трансформаторная будка.

К магазину, впрочем, никаких претензий нет - свой мусор они вывозят самостоятельно, а вот дирекция ТЦ сейчас должна будет заключить договор с администрацией и следить за чистотой мусорок.

- Мы уведомили управляющие организации и ТЦ о том, что власти будут ежедневно следить за состоянием контейнерной площадки. В случае фиксации захламления территории, мы будем привлекать виновных к административной ответственности, - резюмировала Еремина.

Под виновными Анна Валерьевна подразумевала УК, но не жителей. Их, по мнению чиновницы, наказать сложнее всего: это же надо схватить за руку в момент нарушения, да еще и чтобы у человека паспорт с собой был. А это, как уверена, Еремина, из разряда фантастики.

Решение властей коммунальщики обсуждать отказались, лишь только вздохнули, очередной раз упомянув, что до людей достучаться невозможно, а им теперь за чужие «грехи» отвечать.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Мнение

Ситуацию прокомментировал мэр Обнинска Владислав ШАПША:



«НАРУШИТЕЛЕЙ НАДО НАКАЗЫВАТЬ ПУБЛИЧНО!»



- Ничего плохого в ответственности управляющей компании нет, но в то же самое время, мы прекрасно понимаем, что это не в их интересах постоянно убирать за другими, платить штрафы или пытаться как-то оправдаться. Их задача сейчас - выявить этих людей, которые мусорят, и привлечь к ответственности. И у коммунальщиков есть способы сделать это. Во-первых, можно установить видеокамеры, во-вторых, поговорить с соседями, так как все прекрасно знают, кто именно выбрасывает мусор в неустановленных местах, можно поговорить с жителями соседних домов.

То есть рычаги давления есть и ими нужно воспользоваться. Более того, я думаю, что наказание должно быть публичным. Закон нам запрещает размещать персональные данные в открытом доступе: имена, фамилии и адреса, но мы можем показать видео, где происходит нарушение, опубликовать фото в социальных сетях. Как показывает практика, бравада вот таких людей быстро заканчивается, как только их начинают фотографировать.

И, поверьте, мы это обязательно сделаем. На улице Ленина точно, потому что такую бесцеремонность и неуважение к чужому труду нужно наказывать.



Кстати

ДВОРЫ НА ЛЕНИНА АТАКУЮТ ПОЛЧИЩА КРЫС!

В мусорных контейнерах по улице Ленина живут десятки крыс! Грызуны настолько чувствуют себя хозяевами территории, что не боятся людей, а запросто разгуливают по двору целыми стаями.

Руководитель МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ не видит в этом ничего из ряда вон выходящего.

По уверению Сергея Васильевича, крысы живут на каждой мусорке, равно как и вороны, и голуби, явление это природное и даже нормальное.

- Так происходит каждый сезон, так что бояться тут нечего. Тем более что в подвалах мы регулярно проводим санитарную обработку, практически каждый месяц, также дезинфицируем кухни. Если поступают обращения от жителей, травим грызунов чаще, - сказал Волотовский.

Также Сергей Васильевич добавил, что в «загашнике» у УК есть еще немного отравы, так что они рассыплют ее на контейнерной площадке, чтобы всем стало спокойнее.

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