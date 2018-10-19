«Это не наши полномочия!»

Жуковские чиновники придумывают отмазки вместо того, чтобы решать проблемы с транспортом.



Об утренних пробках на перешейке от Белоусова до Обнинска уже слагают легенды. Жители соседних районов, работающие в наукограде, в часы пик стоят в заторах почти столько же, сколько бы им потребовалось, чтобы дойти пешком. Особенно печальная ситуация с транспортом сложилась в Жукове.

ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ МАНЕВРЫ

От родины маршала Советского Союза до первого наукограда - ровно 12 километров, на личной машине это занимает минут 15, если без пробок. Однако на то, чтобы с утра местные жители могли уехать на работу в Обнинск, у них может уйти целый час.

Дело в том, что с муниципальным транспортом в Жукове довольно туго. На помощь в деле перевозок еще «миллион» лет назад пришел ИП «Новиков». По сути, это перевозчик-монополист, который делает великое одолжение уже тем, что просто дает людям возможность добраться до соседнего города. А как и в каких условиях, видимо, - дело десятое.

Конечная остановка маршруток - в микрорайоне Протва, оттуда же они и стартуют в Обнинск. С утра «Газелей» катастрофически не хватает, люди набиваются битком, едут, стоя на одной ноге. Поэтому на центральной остановке в Жукове водители даже не останавливаются, так как физически поместить народ в салоне просто негде.

- Я учусь в Обнинске и каждое утро чуть ли не с боем пытаюсь ворваться в маршрутку, если она всё-таки останавливается в Жукове, - рассказывает студентка Татьяна. - Но чаще всего мне приходится делать так - ехать из Жукова в Протву и уже там садиться на маршрутку - это плюс 20 рублей каждый день. В итоге получается, что по времени и по деньгам я трачу столько, будто езжу учиться в Москву!

Такими же сложными маневрами приходится пользоваться и другим пассажирам. Люди негодуют - почему администрация Жуковского района годами никак не реагирует на проблему? Почему нельзя пустить дополнительные автобусы в часы пик? Или добавить еще одного перевозчика? Или хотя бы того же ИП «Новикова» обязать оставлять несколько мест в салоне для пассажиров из Жукова?

«НЕ ВПУСТИШЬ - НАБЬЮ МОРДУ»

Вы не поверите, но ни один из этих вариантов жуковским чиновникам не по силам. Денег на муниципальный транспорт у них нет, а перевозчик, якобы, областной, и никаких рычагов влияния на него они не имеют.

- Это не наши полномочия, - уверена заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и управлению муниципальным имуществом Жуковского района Марина ПАРШИНА. - Мы писали письмо, просили Новикова увеличить количество перевозок или объем машин, так как в «Газели» все пассажиры не помещаются, но на это нам ничего не ответили. Мы не можем... не наши полномочия.

- Но люди же ваши ездят, - заметил журналист.

- Люди наши, но по областному маршруту мы не можем заставлять частного перевозчика что-то делать... Мы работаем между молотом и наковальней.

Очень интересная, а главное - удобная политика у жуковских чиновников - раз полномочия не их, то и делать ничего не надо. Видимо, люди даже не попытались узнать, как в таких ситуациях действуют их соседи. Например, в Обнинске перевозками тоже занимаются частники, однако это нисколько не мешает управлению потребрынка администрации города регулярно проводить рейды, проверять водителей и предъявлять претензии руководству фирм-перевозчиков. В общем, всегда можно найти механизмы воздействия, если власти действительно заинтересованы в том, чтобы повысить качество пассажирских перевозок.

Кстати, сам Андрей НОВИКОВ, как выяснилось, с пониманием относится к проблемам жуковцев и даже пытался их решить.

- Мы уменьшили интервал в утренние часы, чтобы маршрутки отправлялись чаще, чем раз в 10 минут, - говорит Андрей Викторович. - Я просил водителей оставлять хоть пару мест для пассажиров из Жукова, и они пытались это сделать. Но пассажирам из Протвы это не понравилось, и шоферу буквально пообещали «набить морду», если он не впустит людей, которые опаздывают на работу.

Пустить маршрут непосредственно из Жукова в Обнинск тоже нельзя, так как весь план перевозок согласован с областным министерством, и перевозчика за самоуправство могут наказать.

В общем, пока решение этого вопроса не предвидится даже в самом далеком будущем. Если только жуковские чиновники не начнут работать.

Диана КОРШИКОВА