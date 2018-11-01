Медики КБ №8: «На обнинской «скорой» этой зимой некому будет работать!»

Интересно, что еще должно произойти в обнинcкой КБ №8, чтобы руководство страны (уже даже не ФМБА или региона) обратило внимание на то, что совсем скоро жители первого наукограда останутся без государственной медицины? КБ №8 пробила очередное дно. И, по мнению самих сотрудников медучреждения, закончиться это может реальной катастрофой.

ОТСТАЁМ С ПОЗОРОМ

В Обнинске проживают 115 тысяч человек, и нас с вами обслуживают лишь три бригады скорой помощи. Это шесть человек - на каждую машину по одному доктору и фельдшеру. Для сравнения - в соседнем Малоярославецком районе с населением чуть более 50 тысяч работают четыре бригады «скорых». В Советском союзе норматив установили такой: на 10 тысяч жителей - одна бригада, и с тех пор этот показатель не менялся.

Еще в начале года в Обнинске работали пять бригад, но люди просто разбежались. Работать стало не только невыгодно, но и чисто по-человечески - невыносимо.

- Зарплата у фельдшера без надбавок - 4 800 рублей, не поднималась с 2012 года. Если есть выездной стаж, то за счет «колесных» набегает в среднем тысяч 18 тысяч рублей. Для сравнения - в Калуге фельдшер получает 38 тысяч. В Малоярославце, в Жукове - ставка у фельдшера от 14 до 18 тысяч рублей, - рассказывает сотрудник обнинской «скорой».

Почему наукоград с таким позором отстает по зарплатам от соседних муниципалитетов - вопрос к главврачу, который, кстати, в последнее время вообще перестал отвечать на вопросы журналистов и максимально отстранился от всяких объяснений перед общественностью. И если господин БОНДАРЕНКО предпочитает отмалчиваться и «кивать» в сторону пресс-службы ФМБА (мол, делайте официальные запросы), то его сотрудники вполне охотно рассказывают о том, во что превратилась их служба за последние годы.

«МЫ УСТАЛИ!»

В связи с тем, что «скорых» стало катастрофически не хватать, приезжать к жителям они стали с большим опозданием. Ждать медиков приходится порой по несколько часов, из-за чего некоторых обнинцев, скажем так, «заносит»: хамство и оскорбления в отношении врачей стали обычным делом.

- Недавно, например, у нас был вызов - у ребенка температура, - рассказывают сотрудники «скорой». - Понимаете, так как нас мало, нам приходится в первую очередь ехать на «сердце», «инсульт». Температура - это не критично, это второй уровень сложности. Медики приехали спустя час, так вот отец ребенка с порога покрыл матом и плеснул из стакана фельдшеру в лицо то ли вином, то ли компотом. И, разумеется, он никак за это не ответил. Хотя если бы такая же ситуация произошла с сотрудником полиции, на него бы уже давно возбудили дело.

Усугубляет ситуацию и то, что почти 80% вызовов в скорую поступают по номеру «112», хотя именно для медицинской помощи есть телефон «103».

- Люди звонят диспетчерам «112», у которых нет медицинского образования, - говорят фельдшеры, - Они регистрируют вызов, не уточняя никаких деталей о состоянии здоровья, хотя, зачастую, человеку на том конце провода может помочь простая консультация, но нам приходится к нему ехать, терять время. Сейчас, когда в городе меняют лифты, нам особенно тяжело. Недавно, например, поднимаемся на девятый этаж, там встречает мужчина и улыбается, говорит, мол, что, устали? Конечно, устали! Если вам всего раз в день на работу спуститься-подняться, то у нас все круглосуточно на ногах. А как люди разговаривают, вам бы послушать, как разговаривают жители с диспетчером -страшная речь, мат.

Если отбросить моральную сторону вопроса, и оставить сухие факты, то получится, что на весь Обнинск, порой приходится даже не шесть сотрудников «скорой», а четыре. Как объясняют сами медики, в приемном покое нет узких специалистов, в частности лор-врача. Поэтому при носовом кровотечении, попадании инородного тела в нос или ухо, бригаду снимают с работы, и она везет пациента в Калугу. То есть еще на несколько часов 115 тысяч жителей Обнинска остаются на попечении лучшем случае двух бригад.

«У НАС НЕТ ДАЖЕ СТАКАНЧИКОВ, ЧТОБЫ ПАЦИЕНТ ЗАПИЛ ТАБЛЕТКУ!»

Кстати, о приемном покое. Его сотрудники тоже могут рассказать много всего интересного. Чтобы было понятно - приемный покой не должен принимать людей, которые добираются своим ходом. Но, из-за того, что «скорых» не хватает, люди вынуждены привозить больных самостоятельно или на такси. Например, недавно был случай, когда скорая помощь просто не доехала до детского сада - пришлось везти сотрудницу с высоким давлением на машине родителей воспитанника.

Пока воспитательнице оказывали помощь, семейная пара разговорилась с медиком, женщина разоткровенничалась - видеозапись разговора имеется в редакции.

Оказалось, что в приемном покое происходит такой же хаос. Мало того, что нет ни ремонта, ни нормальной мебели для пациентов и персонала, здесь нет даже элементарных пластиковых стаканчиков, чтобы пациент мог запить таблетку.

- Сидят вот так бабушки, грызут анальгин, слюной смачивают и глотают, - говорит женщина.

Помимо этого, приемный покой не выдает больничных справок, поэтому если вы поехал туда сами - доказать начальнику, что пропустил работу из-за болезни не получится. Поэтому персонал вынужден направлять пациентов в поликлинику - а там свой отдельный кошмар, о котором, в принципе, знает любой, кто простаивал в очередях и месяцами не мог попасть к узким специалистам.

- Потому, мы хоть и не должны, но принимаем человека, если видим, что ему действительно плохо. В общем, нарушений у нас масса, - резюмирует сотрудница

Возвращаясь к «скорой», напоследок приведем некоторые цифры. Пока за смену с 8 утра до полуночи приходится порядка 60-80 вызовов. Но в зимний период эти цифры возрастают до 120-130.

- Я не знаю, как мы будем эти вызовы закрывать, - признается один из медиков. - Пока фельдшерам не поднимут зарплаты - к нам на работу никто не пойдет. А если так, то оставшиеся люди зимой просто уволятся. И я без понятия, что будет делать город без скорой помощи...

Диана КОРШИКОВА

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