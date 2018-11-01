Власти наукограда думают, что смогут перевоспитать водителей при помощи штрафов

Парковки - дефицитный ресурс, и когда спрос начинает превышать предложение, единственным выходом водители видят оставить машину на газоне или тротуаре, но почему-то не на платной стоянке.

НЕ ДВОРЫ, А СТОЯНКИ

Если зайти в любой двор Обнинска, взгляду предстанет не самая приятная картина: куча автомобилей, стоящих впритык, не только на дороге, но и тротуарах.

Например, на Гагарина, 21 есть небольшая площадка, пригодная под палисадник. Но автомобилисты решили иначе. Они паркуются на грунте, который в сырую погоду превращается в болото.

- Устраивают парковку на газоне! - жалуются жители. - В дождь вся грязь развозится по асфальту, ходить невозможно. Вот у нас есть детская площадка, так ставят машины, чуть ли не впритык. Мальчишки ни в футбол поиграть не могут, ни просто мячик покидать - вдруг разобьют стекло, а родителям потом плати за ущерб. Не двор, а стоянка!

Казалось бы, помочь справиться с нарушителями мог бы «Паркон» - система контроля автовладельцев - но, как заявили жители, они пытались вызвать инспекторов, однако никто не приехал.

«Паркон» появился в наукограде несколько лет назад, и изначально муниципалитет не имел права выписывать штрафы автовладельцам, но в прошлом году юристы смогли доказать, что власти могут это делать.

Для справки: в Обнинске зарегистрировано свыше 60 тысяч автомобилей, с января по сентябрь было вынесено 1057 постановлений на сумму в 3 миллиона 171 тысячу рублей. Впрочем, это не значит, что обнинцы сломя голову побежали оплачивать штраф. Таких ответственных горожан меньше половины, в бюджет «капнуло» всего 709 тысяч 500 рублей.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ОТ «ПАРКОНА»?

- А где вы нам прикажете машины ставить? - возмущается жительница города Мария СЕРОВА. - Поражает бездействие муниципалитета. В Обнинске много неиспользуемой территории - так сделайте бесплатные парковки в шаговой доступности от домов и магазинов! Если нам негде оставлять машину, приходится заезжать на газоны или тротуары. Меня штрафовали уже за это, но ни одного штрафа не оплатила и платить не буду. Достаточно, что водители и так всем должны постоянно - транспортные налоги, страховки, а то, что нет стоянок нормальных - проблема города, но не автовладельца.

Другие жители наукограда считают, что парковщиков на газонах нужно штрафовать максимально жестко.

- У больниц, например, должны быть бесплатные стоянки, а также у школ, садиков, потому что паркуешься там ненадолго. А вот просто чтобы «кинуть» машину и пойти гулять - не обязательно бесплатные места. А тех, кто на газоны заезжает - штрафовать не меньше чем на пять тысяч, - говорит обнинчанка Елена СЕМЁНОВА.

Напрашивается вывод, что «Паркон» - «так себе» способ перевоспитания. Вялотекущий прогресс скорее незаметен. Нарушителей меньше не стало, а вот что касается парковочных мест, то как рассказал мэр Обнинска Владислав ШАПША, их количество увеличилось на 600. Но с учетом того, что и машин в городе становится больше - изменений не видно.

На сегодняшний день в планах властей продолжить борьбу с нарушителями. В перспективе будет закуплена еще одна система «Паркон», разговоры об этом ведутся с прошлого года. Параллельно администрация просит граждан не молчать и постоянно сообщать о любителях неправильной парковки.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Мнение

«БУДЕМ ШТРАФОВАТЬ, ПОКА НЕ ПЕРЕУЧАТСЯ»

- Людям проще бросать свои машины на газонах, загромождать дворы, чем пользоваться платными услугами и идти 200-400 метров от дома к стоянке. Вводить платную парковку в центре города - решение непростое, и не думаю, что оно вызовет одобрение горожан. У нас есть большие дороги, дублеры, где люди могут оставить свое транспортное средство. Наша цель, чтобы автовладельцы научились бережно относиться не только к своему авто, но и к благоустройству города. Поэтому будем штрафовать, пока не переучатся.

«Паркон» - работающая система, и я доволен, что она у нас есть. Но если говорить о наведении порядка в целом в городе, наверное, нужен не один, а два-три прибора. Но и здесь возникают свои сложности в межведомственном взаимодействии, которое необходимо выстроить с ГИБДД. На уровне законодательства эти вопросы до конца не урегулированы и поэтому все двигается не так быстро, как нам хотелось бы.

Мэр Обнинска Владислав ШАПША

Как у других

40 РУБЛЕЙ В ЧАС

Обнинск находится в числе немногочисленных населенных пунктов, где платные парковки в центре города - скорее нонсенс. В том же Воронеже, например, нужно быть готовым заплатить за возможность оставить машину 40 рублей в час в выходной день, по будням - бесплатно. Сами жители отмечают, что благодаря этому нововведению - пробок стало меньше, движение свободнее и пешеходы видят в этом большой плюс.

Кстати

ПРОЯВИ БДИТЕЛЬНОСТЬ - ПОЗВОНИ

Оператор «Паркон» работает по заранее утвержденному графику на календарный месяц.

Кроме того, по телефонному номеру 8(48439)6-96-51 в рабочие дни принимаются сообщения, и ведется учет указанных сообщений граждан о несанкционированном размещении механических транспортных средств на территориях с зелеными насаждениями города.

Таковые незамедлительно передаются оператору «Паркон» с целью выезда по указанным в сообщениях адресам вне графика.

Правовое управление администрации города

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