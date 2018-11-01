Ученых снова кошмарят?

Руководство ФЭИ под благородным предлогом предложило сотрудникам поработать бесплатно.

Сотрудники ФЭИ, кажется, уже привыкли к причудам начальства, которое вот уже несколько лет кошмарит людей науки новыми изощрёнными антикризисными мерами. Не так давно, например, бывшая сотрудница, которую перевели на один рабочий час в неделю и по сути вынудили уволиться, в суде доказала, что институт был не прав.

Сейчас же руководство учреждения решило, что во благо всего ФЭИ сотрудники должны отработать один день бесплатно.

ПОДЧИНЕННЫЕ ГОТОВЫ ШУТИТЬ И СКИДЫВАТЬСЯ НА ЗАРПЛАТУ ДИРЕКТОРУ

По словам деятелей науки, всех, кто работает по графику стандартной пятидневки (а в ФЭИ есть и посменные графики), попросили написать заявление о так называемой «работе на условиях неполного рабочего времени». Согласно документу, сотрудник подписывает заявление о том, что просит установить ему специальный режим работы, согласно которому в пятницу, 2 ноября, он будет отсутствовать в связи «с семейными обстоятельствами».

- Специалисты должны были подписать такое заявление на отгул за свой счет, но при этом выйти и отработать бесплатно на благо предприятия, - говорят сотрудники института. - Озвучено это было как пожелание от администрации, но такие «пожелания» у нас обычно являются прямым указанием. Все знают, что с финансами у нас «не очень». Если так и дальше пойдет, скоро, наверное, поставят ящик для пожертвований на зарплату гендиректору.

Про зарплаты высшего руководства ФЭИ, кстати, уже давно ходят легенды. Несколько лет назад, например, мы рассказывали о том, что один из осведомленных служащих предприятия узнал о доходах начальства и получил «психологическую травму». Так, например, главный экономист предприятия, согласно данным источника, получал свыше 6 миллионов в год.

А вот рядовые сотрудники сейчас признаются - они уже и не помнят, что такое премии.

- Последний раз нам подняли оклад два года назад, и это было началом конца, - рассказывает специалист института. - После этого стало резко не хватать денег, мы забыли, что такое премия, они, наверное, есть только у администрации и замов. Последняя нормальная надбавка была в позапрошлом году, когда нам под новый год дали так называемую 13-ю зарплату.

«ПРОСТО ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ ЕДИНСТВО ИНСТИТУТА»

В остальном институт экономит как может. Один из методов - перевести народ на безумный график работы в один час в неделю и ждать. В такой ситуации сотрудникам приходится увольняться по собственному желанию, а не попадать под сокращение, что очень выгодно для предприятия, так как не нужно выплачивать выходное пособие.

Таким образом, с 2013 года, когда количество специалистов ФЭИ переваливало за 3 тысячи, к сегодняшнему дню, по словам работников, сократилось до 2000 человек.

Но, возвращаясь к ситуации с «бесплатным рабочим днем». Спустя несколько дней от идеи благотворительного трудового дня в ФЭИ неожиданного отказались.

- Выход всего института за свой счет на 2 ноября отменили, но сказали, что тогда вместо этого придется сократить 90 человек. Мол, это делается для того, чтобы выйти на конец года без долгов - таково условие «Росатома». Но у нас и так уже народу не осталось, нагрузка возросла до предела. Куда еще сокращать? - негодуют работники.

А между тем у самого генерального директора Андрея ГОВЕРДОВСКОГО совершенно иное видение на этот счет. Более того, никто работников не кошмарит, а скорее наоборот прививает командный дух и призывает к единству и благородству.

По его словам, идея провести акцию 2 ноября принадлежала ему лично.

- Она называлась «Родному ФЭИ», - говорит Андрей Александрович. - Дело в том, что мы проходим некие процедуры, связанные с нашим развитием. Перед праздниками мы хотели показать единство института, которое мы продемонстрировали, например, на выборах президента, когда явка составила 96%. У нас очень слаженный коллектив, но из-за кризисных явлений есть проблемы. Чтобы их решить, нужно было или уволить несколько десятков человек и потерять их, или всем вместе подарить один день институту и спасти их. Это был мой призыв, моя идея. Поэтому прилюдно я первый написал заявление, и до сих пор его не отозвал - всё равно этот день подарю институту. Весь директорат и всё руководство присоединились к акции.

По словам Говердовского, оставалось правильно донести эту идею до остальных сотрудников, но с этим вышла проблема.

- Акция была сугубо добровольной, однако некоторые начальники - мои подчиненные - неправильно подошли к этому вопросу и в ультимативной форме, якобы, требует директор, стали заставлять сотрудников выйти на работу. Когда до меня дошла эта информация, я всё отменил, потому что мы не можем оказывать давление на сотрудников. Было приказано вернуть заявления обратно.

«К НАМ ЛЮДИ В ОЧЕРЕДЬ СТОЯТ!»

Что же касается очередной волны сокращений 90 сотрудников по велению «Росатома», то, по словам Говердовского, всё это неправда и никого увольнять он не собирается.

- Во-первых, у нас долгов нет, у нас есть средства, на которые мы живем, и нам их хватает. Никаких приказов от корпорации не поступало. ФЭИ в хорошем состоянии, - заявил гендиректор, который две минуты назад вещал о кризисных явлениях и выборе между увольнением сотрудников и одним бесплатных рабочим днем.

При этом Говердовский признал, что, наверное, у общественности могло сложиться мнение, что институт испытывает некие проблемы, однако все это, по его словам, иллюзия. Более того, в мире, где живет руководитель ФЭИ, нет и никаких увольнений.

- За последние годы было сокращено 32 человека, - уверяет Андрей Александрович. - Мы не практикуем сокращения. У нас уменьшение численности произошло из-за того, что мы отдали на аутсорсинг несколько серьезных функций. Например, питание - сотрудники перешли работать в специальную фирму, но при этом они все остались на своих рабочий местах. За последние полгода уволились по собственному желанию по достижению возраста 70-75 лет - 15-16 человек. В то же время мы взяли 10 молодых сотрудников. К нам люди в очередь стоят в разные подразделения.

По мнению Говердовского, у сотрудников ФЭИ всё в порядке и с финансовой точки зрения.

- Вы не забывайте, у нас самая высокая зарплата по научному блоку во всей области - 60 тысяч в месяц. Но это средняя по больнице. Раньше у нас были оклады ниже и, например, до 50 тысяч мы добирали с помощью премиального фонда. Сейчас мы ввели новую матрицу, в которой защищенная часть зарплаты стала выше. То есть вот эти 60 тысяч рублей человек получит при любой погоде. Люди сейчас зарабатывают больше, чем, когда мы платили премии.

Эти же самые люди в разговоре с журналистами говорят, что единственное, что действительно стало выше - так это нагрузка.

- Мы теперь как учителя и врачи, которые даже при большой нагрузке получают очень скромные зарплаты, - говорят ученые, которые видимо всё еще не поняли, что главное на их предприятии - это вообще-то командный дух.

Диана КОРШИКОВА

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