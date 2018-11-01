На территории Обнинска началось производство тест-систем для генетической идентификации человека

Три года назад в Обнинске началось строительство завода на площадке компании «Ниармедик Фарма». В последний день октября состоялось торжественное открытие инновационного производства, аналогов которому в Российской Федерации нет.

НЕ ХУЖЕ ЗАПАДНЫХ АНАЛОГОВ

Компания «Ниармедик» готова выйти на рынок с абсолютно новым производством: полный цикл реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства.

Полный цикл - термин, который означает, что все, начиная от упаковки, заканчивая составляющими реагента - закупается и производится непосредственно медицинской компанией.

Надо отметить, что сегодня на российском рынке наборов криминалистического ДНК-анализа присутствуют три зарубежных производителя, то есть отечественный рынок был занят конкурентами.

- Но зарубежные аналоги выпускаются в жидком виде, при транспортировке и хранении к ним предъявляются строгие требования - перевозить в глубокой заморозке, - рассказывает руководитель компании «Ниармедик» Владимир НЕСТЕРЕНКО. - Перед использованием реагент необходимо размораживать, бывают случаи, когда раствор не нужен целиком - лишь часть, но он уже непригоден. Это невыгодно.

Российские наборы, как говорит Нестеренко, не требуют специального температурного режима и будут выпускаться в сухой форме. Это обеспечивает более щадящие условия хранения и длительный срок годности.

- Еще одно конкурентное преимущество - цена, наша продукция будет значительно дешевле зарубежной, - утверждает руководитель компании.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТЕСТ-СИСТЕМЫ?

Подобные реагенты необходимы в первую очередь криминалистам, сотрудникам ФСБ, силовикам. Такого рода продукция является незаменимой при расследовании тяжелых преступлений: убийств, изнасилований. Также тест-системы используются в местах масштабных катастроф и там, где произошли террористические акты.

В числе основных потребителей продукции - Министерство внутренних дел РФ, Следственный комитет РФ, Министерство здравоохранения РФ, ФСБ РФ и Министерство обороны России.

Это первое и пока единственное производство на территории страны.

- Мы не боимся здоровой конкуренции, а наоборот будем ей рады, - отметил Нестеренко.

С выходом этой продукции на российский рынок, по данным компании, государственные криминалистические и судебно-медицинские лаборатории смогут снизить свою зависимость от зарубежных поставщиков с существующих 80% до 50%.

ТОРЖЕСТВЕННО «ПОХИМИЧИЛИ»

В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей ЦЫБ, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, директор Фонда развития промышленности Роман ПЕТРУЦА, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий ЗУБОВ, мэр Обнинска Владислав ШАПША и другие.

- Уникальность производства состоит в том, что мы можем обеспечить в определенной степени национальную безопасность в достаточно серьезных сферах, прежде всего, при проведении судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Тем более что у продукции есть высокий экспортный потенциал, - сказал Сергей Цыб.

Сегодня компания «Ниармедик» - не только фармацевтическое производство, подарившее россиянам «Кагоцел» - один из самых популярных медикаментов для борьбы с гриппом, но и в том числе молекулярно-генетическое. И для руководства компании реализация такого сложного проекта - огромный шаг. Впрочем, руководство не собирается останавливаться на достигнутом. Как сказал на открытии директор предприятия - земля еще есть, так что завод будет расширяться, достраиваться.

К слову, на производстве тест-систем будут работать порядка 20 высокотехнологичных специалистов - выходцев из города Обнинска. Руководство компании в принципе заинтересовано кадрами из наукограда, так как считает, что у нас подготовка проводится на самом высоком уровне.

- Это уникальное, высокотехнологичное и соответствующее мировым стандартам качества производство, - сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. - Оно актуально для всех жителей нашей страны, так как способствует обеспечению безопасности. Кроме того, позволит решить важнейшие задачи в работе правоохранительных органов и в здравоохранении. Желаю руководству «Ниармедик» и его сотрудникам благополучия и дальнейшего развития. Ведь чем больше компания создаст рабочих мест, тем привлекательнее будет наш регион.

Произнеся торжественные речи, высокопоставленные гости перерезали красную ленточку. Правда, руководство «Ниармедик» решило покреативить и вместо того, чтобы просто «чикнуть» ножницами атласную полоску ткани, предложило присутствующим «похимичить».

На стенде стояла колба с темной жидкостью, куда губернатор, замминистра и другие чиновники должны были одновременно высыпать реагенты, а Владимир Нестеренко - должен был всю эту жидкость размешать.

Так, благодаря совместной и слаженной работе, жидкость из темной стала лазурно-голубой - в цвет фирменного стиля «Ниармедик».

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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