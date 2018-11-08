Обнинец уже несколько лет топит соседей фекалиями!

Удивительная ситуация складывается в доме №42 на улице Курчатова. Жители всего подъезда уже несколько лет страдают от одного-единственного соседа, который портит жизнь всем окружающим, и ничего с ним сделать не могут.

Против маргинала, затапливающего фекалиями людей и разводящего тараканов в муниципальной квартире, бессильна и управляющая компания, и мэрия, и все надзорные ведомства!

КВАРТИРА БЕЗ УНИТАЗА

Практически никто из жильцов не знает проблемного соседа по имени, и величают его здесь не иначе как «этот, с пятого этажа» - абстрактно, но здешним сразу понятно, о ком речь.

На самом деле мужчину зовут Виталий, и вроде бы лет 20 назад он был вполне приличным человеком. Из того, что знают о нем соседи - раньше у него была семья, но жена давно умерла, двое сыновей - тоже. Все, видимо, от одной беды - алкоголя. Осталась только дочка, но та здесь не появляется. В общем, с тех пор мужчина ушел глубоко в себя и запил совсем безбожно.

Что интересно, пьет данный товарищ вполне себе тихо, даже когда к нему приходят друзья - проблем соседям в плане шума и дебоша никто не доставляет.

Но зато есть другая огромная беда, с которой столкнулись жители. Так как мужчина годами не платил за коммуналку, у него скопился долг - 160 тысяч рублей. В связи с этим в квартире отрубили электричество. Потом отключили и воду, но не столько из-за долгов, сколько из-за постоянных протечек и потопа у соседей снизу - на четвертом. Однако в мае этого года потекло и у соседей третьего этажа. И это при том, что воды у Виталия нет, более того, у него нет даже унитаза - разбомбил в пьяном угаре. Не трудно догадаться, что топить людей данный индивид стал собственными фекалиями и отходами жизнедеятельности его друзей!

Когда в редакцию обратились соседи Виталия и рассказали, что с потолка чуть ли не в тарелку с супом капает, извините, дерьмо, поверить в такое было трудно. Однако на месте мы убедились, что ситуация даже хуже, чем описывали люди.

Как оказалось, соседи справа вообще продали квартиру из-за того, что просто не могли больше выносить запахов, тараканов и мух, которые проникали в их жилище со всех щелей. А соседка Валентина Григорьевна с четвертого этажа, чья квартира находится как раз под «однушкой» Виталия, вынуждена была съехать и теперь эту квартиру сдаёт юноше из страны ближнего зарубежья. Но уже и он не может в ней находиться.

- Вы только посмотрите на потолок! Он весь затоплен фекалиями, - чуть ли не плачет пенсионерка. - У него же там даже унитаза нет! Он справляет нужду на пол или в ванную, и та уже, наверное, заполнена доверху. А еще он открывает в туалете дверцы шахты с трубами и гадит прямо туда! У нас все стояки в г...не! Счетчики горячей и холодной воды запачканы. Я даже не знаю, как это отмывать...

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АД

Из-за фекального потопа в квартире Валентины Григорьевны замкнуло проводку, и чуть не случился пожар - хорошо дома были люди и успели среагировать.

- Понимаете, я даже ремонт сделать не могу, потому что это бессмысленно - всё снова потечет, - вздыхает женщина.

Журналистам пенсионерка предъявила целую кипу бумаг и жалоб во все возможные инстанции, и до сих пор не может понять - как это так получается, что один человек, нанося такой урон десяткам людей, всё еще не привлечен к ответственности и не выселен. Тем более что квартира муниципальная, то есть хозяин жилья - город, и он почему-то не может выгнать нерадивого квартиросъемщика.

Но, надо сказать, администрация пыталась это сделать. Специальная комиссия обследовала жильё и признала, что оно находится в антисанитарном состоянии, грозилась подать на Виталия в суд. В итоге было принято решение его выселить.

Так как в квартире он был прописан вместе с дочерью, на двоих им полагалось 12 «квадратов» - по шесть на каждого. Власти нашли подходящую квартиру и соседи уже были готовы радостно выдохнуть, но буквально перед выселением выяснилось, что дочь Виталия родила ребенка и быстренько прописала в эту квартиру, поэтому по квадратуре в жилье для выселения они не вошли.

Как рассказала директор УК «УЖКХ» Мария АКУЛИЧЕВА, обслуживающей данный дом, с данным товарищем они знакомы давно и ситуация хорошо известна администрации города. Более того, буквально на этой неделе по вопросу конкретной злосчастной квартиры прошло специальное заседание в мэрии с участием чиновников и юристов - два часа собравшиеся думали, как решить проблему.

Сама Мария Михайловна признается, что ей очень жалко людей, проживающих по соседству.

- Я сама ему за свой счет дважды устанавливала унитазы, но он по пьяни всё потом ломал, - вспоминает Акуличева. - Все коммуникации уничтожены, в ванной нет подводки, люди снизу могут просто захлебнуться в дерьме.

ПРЕТЕНДЕНТОВ НАВАЛОМ, НО ВЫСЕЛЯТЬ НЕКУДА

По ее словам, на прошедшем заседании также подняли вопрос по поводу недавно родившегося ребенка - дескать, если его прописали в квартире с такими ужасающими условиями, то мать по идее могут лишить родительских прав. Однако начальник обнинской опеки Татьяна СТРУКОВА заверила присутствующих, что мать с ребенком проживают в другом месте, и если там условия нормальные, то опека к ней не придерется.

В общем, за два часа раздумий чиновники придумали только одно - найти квартиру для выселения чуть побольше.

Акуличева в свою очередь признается, что таких муниципальных квартир с маргинальными элементами только в ее жилфонде - шесть. И каждую из них выселяй - не хочу. Просто некуда.

- В общей сумме они задолжали полтора миллиона рублей, - говорит Мария Михайловна. - Там живут наркоманы, алкоголики. Был бы у нас закон пожестче, навели бы порядок: не хватает метров на отселение - фиг с тобой, живи на тех метрах, которые дают, раз не смог жить в нормальных условиях.

Если же план мэрии выгорит и найдется подходящая квартира, то остается другой вопрос - кто оплатит ремонт у соседей ниже? Кто наведет порядок в освободившейся квартире? По нашей информации, сюда приглашали бригаду уборщиков-таджиков, но никто из них не рискнул заходить в квартиру.

К слову, сам хозяин впустил журналистов буквально на секунду, и, поверьте, ее вполне хватило, чтобы оценить масштабы трагедии - вонь, мухи, разлетающиеся в стороны, коричневая от экскрементов ванная, черные полы, полный бардак и два кота, отвернувшихся к окошку. Видимо, мечтают об улице.

Диана КОРШИКОВА

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