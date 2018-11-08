Река Протва может превратиться в болото из-за работ на карьере?

Территория Заречьевского карьера уже не первый год вызывает много споров среди жителей Обнинска. Большинство радо, что в будущем на месте карьера появится озеро, где, видимо, горожане рассчитывают купаться.

А вот местные экологи и краеведы переживают, - по их мнению, земляные работы в пойме Протвы могут привести к тому, что река превратится в болото!

ЭКОЛОГИЯ vs АЛЧНОСТЬ

Напомним, территория недалеко от плотины, где идет разработка карьера, относится к Малоярославецкому району, однако граничит с Обнинском и потому представляет интерес и для жителей, и для экологов. Именно последние сейчас беспокоятся больше всего.

Например, известный в городе краевед и географ Петр ГРЕМЧЕНКО уверен, что соседство карьера и реки может нанести серьезный вред всей местной флоре и фауне. По его словам, уже сейчас уровень Протвы упал на полметра, а карьер, в свою очередь, наоборот наполнился водой и превратился в глубокое озеро.

- В природе всё взаимосвязано, - говорит Петр Иванович. - Вода из Протвы по подземным каналам попадает в озеро. Даже если между ними нет траншеи, связь у них есть.

По словам специалиста, земснаряд, работающий на озере, добывает песок под большим давлением и его интенсивная работа, вероятно, стала причиной падения уровня реки.

Кроме того, земляные работы проводятся на заливных лугах Протвы, то есть по весне эту территорию затапливает. Гипотетически, если здесь будет полноценное озеро, то вся талая и грязная вода в момент половодья будет в него попадать. И опять же, загрязнение грунтовых вод, если верить в подземную взаимосвязь между рекой и озером, может привести к тому, что страдать будут и рыбы, которым нужна чистая вода.

Есть и более тонкие моменты, понять которые, вероятно, могут только экологи. По словам Гремченко, нужно учитывать и так называемое «вибрационное движение». Грубо говоря, пойма реки - не место для активной «движухи» (напомним, что согласно проекту здесь может появиться зона отдыха с коттеджами). Из-за большого количества людей и их технического воздействия на данную территорию могут возникнуть сбои в жизнедеятельности флоры и фауны.

ПОДУМАЕШЬ, ПОЛМЕТРА...

Совокупность ряда факторов, по мнению Петра Ивановича, в итоге может привести к обмелению реки - начнется процесс зарастания, а в самых страшных фантазиях постепенно река начнет превращаться в озеро, затем в глубокое болото, после чего зарастёт окончательно. Безусловно, случится это не за один день, но в долгой перспективе такой сценарий тоже вероятен, если только, как считает Гремченко, компания, которая проводит здесь земляные работы, не учтет в проекте экологическую составляющую.

А вот директор ООО «Заречьевский карьер» Олег БАРАНОВСКИЙ в гипотетический апокалипсис Протвы и страшилки экологов не верит. По его словам, никакой подземной связи между рекой и озером нет. И вода попала в карьер вовсе не из водоема, а естественным путем - благодаря родникам в почве.

- Длина Протвы - 280 километров, неужели вы думаете, что из-за того, что мы копаем карьер, ее уровень мог упасть на полметра? - говорит Барановский.

По словам Олега Михайловича, с точки зрения экологии, его предприятие не нарушает никаких законов, а если бы нарушало, то ему бы никогда не выдали разрешений на проведение земляных работ. Более того, как заявил Барановский, в его сейфе находится 20 килограммов документов по данному карьеру - разрешения, согласования и прочие необходимые бумаги. Так что «у него всё чисто».

В том числе владелец участка уверен, что не нарушает своих границ, а также соблюдает нормы по части проведения работ возле ЛЭП. Напомним, что несколько лет назад мы говорили о том, что строительство водоема рядом с высоковольтной линией электропередач может привести к катастрофе. Тогда тревогу били сотрудники энергетического подразделения ФЭИ - данная ЛЭП подпитывает и их научное предприятие. Речь шла о том, что карьер роют вплотную к линии, и если однажды вода из озера подмоет эту ЛЭП, то может случиться трагедия.

Мы выезжали на место, и расстояние от водоема до столбов действительно показалось предельно близким, но владелец карьера уверен, что положенные по нормам 20 метров он соблюдает. Впрочем, измерить его линейкой, думается, уже ни у кого не получится, так как охрану территории господин Барановский после общения с журналистами решил усилить.

Диана КОРШИКОВА

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