В обнинских лесах появились языческие идолы

Журналисты «Недели» выяснили, кто и зачем проводит здесь обряды.



Афиша обнинских мероприятий пестрит концертами, спектаклями и всевозможными научными конференциями. Однако мало кто знает, что в наукограде проходят события, скрытые от глаз общественности, и в которые посвящен лишь узкий круг лиц.

Таинственные обряды, поклонения богам и даже жертвоприношения - все это происходит буквально под боком у горожан!

О ЧЕМ ПОВЕДАЮТ «ОСЕННИЕ ДЕДЫ»?

Случайно забредшие в глубину леса в 51 микрорайоне жители обнаружили на поляне странные деревянные столбы с вырезанными образами, вероятно, каких-то богов, наподобие знаменитых истуканов в долине Пасхи, но только из дерева - нечто оккультное.

- Видно, что поляна была, скажем так, обжита, - говорит житель города Александр. - Интересно, что тут происходило... Я слышал, что в городе есть общество язычников и что они проводят какие-то обряды, но никогда их лично не видел.

А вот тут Александр может быть и не прав, потому как эти самые язычники - такие же жители города, это могут быть ваши коллеги, друзья или просто знакомые, которые просто не распространяются о своих увлечениях, если это можно так назвать.

Совсем недавно их общество отметило очередной языческий праздник под названием «Осенние деды». Мероприятие не носит увеселительный характер, в этот день участники общины вспоминают своих предков, рассказывают истории из их жизни. Причем рассказывать можно не только о предках-язычниках - у многих в роду были и православные, и атеисты, и это ни сколько не мешает говорить об их славных делах и мудрых советах. Вообще, как выяснилось, обнинские язычники - люди миролюбивые, спокойные и интересные.

О традициях и обычаях современного язычества нам рассказал жрец обнинской общины «Наследие Вятичей» Олег Г.

По его словам, в Обнинске действуют две крупные языческие общины - «Наследие Вятичей» и «Велес», которая недавно отметила десятилетие. Оба общества следуют своим канонам и отмечают все полагающиеся праздники.

КОГО ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ?

- В понятии язычества есть различные культы - культ матери-земли, культ предков. Обряды разделяются на аграрные, дни поминовения, дни, посвященные сбору урожая или воинским победам, - рассказывает жрец. - У нас, как правило, есть четыре основных праздника в году, они относятся к осеннему-весеннему равноденствию и к летнему и зимнему солнцестоянию. То есть это четыре периода природы, когда она переходит на другие стадии. В промежутках между ними на капище также проходит цикл праздников.

Помимо серьезного и не слишком веселого праздника «Осенние деды», есть и более радостные. Принято, что в дни торжества женщины (а их в общине тоже довольно много) пекут пироги и украшают их символами языческих богов. Мужчины же занимаются более суровыми делами, например, в этот раз они обновили символ бога Велеса, который как раз и обнаружили любопытные обнинцы в лесу.

По словам жреца Олега, для того, чтобы смастерить деревянный идол, специально деревья никогда не рубят - а берут то, что дает им в дар сам лес, то есть бревна, оставшиеся после урагана. Если же происходит крупный праздник (не обязательно в Обнинске), где собираются тысячи людей и все ветки уходят на костер и негде взять бревно, приходится всё-таки вырубить одно дерево, но взамен его язычники садят несколько десятков других. В общем, баш на баш.

Кстати, чтобы установить новый идол, в ямку бросают монетки - чтобы задобрить бога, а еще с помощью него можно направить послание предкам, которых уже нет в живых - нужно написать записку, сжечь и бросить пепел в ямку.

Что же касается приношения жертв, о чем так переживали жители наукограда, то такая практика тоже существует. Правда жертвуют и задабривают пантеон богов в основном вполне невинными вкусняшками - теми же пирогами или монетками.

Правда, как признался жрец, иногда перед крупными праздниками в качестве дара и торжественного обеда используется курица. Для этого кто-то из компании едет в деревню, где при нем «чикают» птичку и передают общине для праздника. В общем, ничем не отличается от покупки куриного филе в супермаркете, только без подробностей.

В целом, ничего сверхъестественного и зловещего на празднике не происходит, люди веселятся, общаются, играют, а иногда и могут выпить чарку другую медовухи. Но не более того.

ИЗ ЯЗЫЧЕСТВА - В ЭКОЛОГИЮ

Главная идея обнинских язычников - это единение с живой природой, именно с «живой», как подчеркнул Олег, а не с «дикой», так как для общины природа не является чем-то опасным и суровым. Они ее любят и чтут, поэтому для них она живая и прекрасная. Более того, Олег уверен, что если общаться с ней бережно, как с другом, то ты непременно получишь от нее дары.

- Иногда бывает, человек идет и не видит перед собой никаких грибов, но если пойду я, то на том же месте увижу целую поляну, - говорит жрец. - Иногда, чтобы что-то получить, нужно принести дары, я например, в лесу могу прикормить птичек, и тогда поход точно будет удачным.

Вообще, в современном мире такая форма язычества стала приобретать экологическую направленность. По словам Олега, после празднеств на поляне, участники общины всегда убирают за собой. Более того, они также выносят пакеты и за некоторыми жителями Обнинска, которые частенько оставляют мусор после шашлыков. За такое отношение к природе и лесу язычникам очень обидно, и они призывают людей быть более бережными и чистоплотными.

Кстати, если кто-то после этого материала захочет пойти в лес и найти то самое местечко с идолами - велика вероятность, что не получится.

- Если кто-то ищет капище со злым умыслом, чтобы что-то поломать, например, то скорее всего его не найдет, - говорит Олег. - Я, конечно, могу сказать, что его защищают некие силы, но скорее всего, дело в том, что нужно просто любить лес и уметь в нем ориентироваться.

Диана КОРШИКОВА

Мнение

«ЯЗЫЧЕСТВО - ЭТО ШАГ НАЗАД»

Настоятель храма в честь святых Бориса и Глеба в Белкино, отец Алексий:

- Язычество давно преодолено. Каждый имеет право верить во что угодно, даже в фонарный столб. Но по сравнению с христианством, язычество - это шаг назад. И в богословском, и философском плане. Это совершенно другое восприятие мира...

Если нет никакого вреда обществу - пусть верят во что угодно.

Само слово «религия» произошло от латинского слова religare - соединять. Поэтому в христианстве находится все то, что человек искал на протяжении тысячелетий.

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