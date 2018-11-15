Обнинская кошатница страдает из-за своей доброты

Экзюпери когда-то написал: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Порой эта ответственность оборачивается боком сердобольным людям, которые заботятся о бездомных животных в ущерб не только себе, но и окружающим. Эта история как раз о такой женщине, которая больше года находится в состоянии холодной войны со своими соседями.

САМА ГОЛОДАЛА, НО КОРМИЛА КОТОВ

Татьяна проживает в общежитии по улице Белкинская, 43, в компании как минимум десятка кошек. В прошлом году их было около 30. История женщины, которую соседи называют не иначе как «кошатница», началась совсем банально - она подрабатывала волонтером в приютах, готовила животным еду и однажды забрала несколько котиков на передержку.

- Их нужно было пролечить, так получилось, что они остались у меня, - рассказывает Татьяна. - Потом, конечно, это моя вина, что я не стерилизовала животных, но они расплодились. Их стало больше.

Постепенно 36 квадратных метров комнаты в общаге превратились в питомник. Татьяна по доброте душевной подбирала котов с улицы, выхаживала, кормила, старалась пристроить. Кого-то получалось отдать в добрые руки, кого-то - нет.

Первое время всё было нормально. Потом Татьяна потеряла работу. Если раньше женщина могла себе позволить покупать питомцам дорогой корм и наполнитель для кошачьего туалета, то после случившихся неприятностей у нее не хватало денег даже на оплату коммунальных услуг.

- Мой долг по коммуналке сейчас превышает 20 тысяч рублей, - признается женщина. - Котов выбросить на улицу не могу, сами понимаете. Честно говоря, сама порой голодаю, но покупаю им еду. В основном сейчас живу за счет своего мужчины, куда деваться.

Из-за того, что питаться животные стали более дешевым кормом, а наполнитель для туалета из «люксового» стал обычным, древесным, абсолютно не маскирующим запах, в коридоре общежития, а также у соседей, стало неприятно пахнуть.

«МЫ ХОТИМ РЕШИТЬ ВОПРОС МИРНО»

- Мы живем по соседству, - рассказывает Григор. - И, честно говоря, я уже неделю просто не могу спать. Запах настолько въелся в стены, что дышать невозможно. Открыть окна, чтобы проветрить, тоже нельзя, тянет экскрементами с улицы.

Григор впервые пожаловался на свою соседку летом прошлого года. К нему присоединились соседи, которые тоже порядком устали от неприятного запаха.

Несколько раз приезжала комиссия от администрации, даже сотрудники ГЖИ Калужской области. Татьяна никому двери не открыла. В итоге чиновники оформляли отписки, дескать, были, в квартиру не попали, осмотр провести невозможно.

- Эта история длится уже больше года, - говорит директор УК «ЧИП», на балансе которого находится дом, Александр КИРЕЕВ. - Это муниципальные квартиры, и единственный способ попасть внутрь, который мы сейчас видим - подать в суд и дождаться решения. Но мы бы очень не хотели этого делать, любую ситуацию можно урегулировать мирным путём.

Солидарен с Александром и Григор. Мужчина тоже хочет решить вопрос по-хорошему, без обращения в суд, но боится, что другого выхода нет.

- Лично я предлагал ей помощь, - сделать портфолио для кошек, разместить их фото в социальных сетях, попытаться хоть как-то пристроить, она ни в какую не соглашается, - рассказывает обнинец. - Поэтому, честно говоря, хочется, чтобы она прочитала статью и как-то вышла с нами на контакт. Поймите, я не против домашних животных, у самого есть кот, но я всегда за то, чтобы твои увлечения не мешали окружающим. Сейчас это помеха. Жить в квартире, пропитанной едким запахом мочи, - невыносимо. Я даже гостей к себе пригласить не могу - стыдно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Корреспонденты пытались дважды пообщаться с Татьяной лично. Двери женщина действительно никому не открывает. На стук ответом протяжно мяукают кошки. Но по телефону она пообщаться согласилась и рассказала свою историю.

Также героиня публикации добавила, что не против отдать животных в добрые и хорошие руки, правда, большинство из них уже совсем не котята.

- Я и сама устала, честное слово, - вздыхает женщина. - Да и проблемы с соседями уже порядком надоели.

Единственное, о чем попросила женщина, это чтобы желающие взять питомца, связывались с ней через журналистов.

Поэтому, если вам не хватает в доме доброго мурлыкающего друга, звоните - 39-6-45-95.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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