Льготники всё еще не могут получить свои лекарства без хождения по инстанциям!

Чудовищная ситуация с обеспечением льготными лекарствами не решается годами, даже несмотря на то, что данную тему не раз поднимал президент, который обращался к правительству и призывал решить этот вопрос.

Из года в год проблема обсуждается на самом высоком уровне, даются поручения и произносятся суровые речи, а в Обнинске льготники как сидели без лекарств, так и сидят. Как оказалось, получить медикаменты можно, но исключительно с боем и беготней - видимо, государство считает, что это именно то, что нужно онкобольным и диабетикам.

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ НЕТ УЖЕ МЕСЯЦ!

Вот уже месяц пожилой житель наукограда Адольф Фридрихович, у которого диагностировали онкологию, не может получить полагающееся ему лекарство «Фосфоглив». Двух упаковок по 50 ампул пенсионеру хватает на месяц. Стоит препарат, по словам мужчины, 551 рубль - сумма для него очень солидная.

С рецептом от врача он обратился сначала в аптеку поликлиники, а потом и на «Треуголку», где попытался получить полагающийся ему бесплатный препарат. Льготного медикамента у фармацевтов не оказалось.

- Год назад была такая же ситуация - не было лекарства, пришлось ехать в Москву, там покупать, я тогда потратил очень много денег, времени и здоровья, - вспоминает Адольф Фридрихович. - Теперь повторяется то же самое.

Напомним, еще в апреле этого года главврач КБ № 8 Игорь БОНДАРЕНКО сообщил, что в Обнинске есть проблема с обеспечением льготников бесплатными препаратами. Тогда он направил соответствующее письмо министру здравоохранения Калужской области. Аналогичное обращение было адресовано и в адрес руководителя ФМБА. О ситуации также было доложено и губернатору, но с тех пор особо ничего не изменилось.

Как признается главврач, он и сам уже устал ругаться с областью, которая в последнее время мудрит всё более изощренно, а шишки от населения летят именно на больницу, хотя она к обеспечению льготными лекарствами отношения не имеет вообще.

- Врачи только выписывают рецепты, а отпускает их «Калугафармация», которая принадлежит министерству здравоохранения Калужской области, - объяснил Бондаренко и попросил учесть, что аптека поликлиники, где выдают льготные лекарства, к КБ также отношения не имеет, а лишь арендует ее площади.

БЕЗ ПИНКА НЕ РАБОТАЮТ?

В течение двух недель после того, как пациент обратился в аптеку с рецептом, «Калугафармация» должна его отоварить, но она этого не делает, так как просто нет лекарств. По словам Игоря Владимировича, в областном Минздраве вполне открыто намекают на то, что поток обнинских льготников нужно как-то попридержать, а то, дескать, никаких лекарств не напасешься.

- А как я могу им не выписывать рецепты, меня же сразу прокуратура привлечет к ответственности, - недоумевает главный врач.

Озадачена ситуацией и вице-мэр по социалке Татьяна ПОПОВА. По ее словам, с жалобами на отсутствие необходимых препаратов к ней приходит достаточно большое количество людей, и пока единственный способ им помочь - непосредственно по каждому обращению звонить в Минздрав. Поэтому, если наш читатель хочет всё-таки получить «Фосфоглив», ему придется дойти до администрации, или обратиться к правозащитникам. Одна из них - Татьяна КОТЛЯР - заявила, что готова помочь мужчине, и он может вне очереди прийти к ней на прием.

- Их надо ворошить - как только звонишь в Минздрав, сразу все лекарства находятся, - говорит Татьяна Михайловна.

Более того, она считает, что деньги, которые человек потратил на покупку медикаментов, полагающихся ему бесплатно, можно потом возместить.

Получается, что без пинка в областном ведомстве просто не работают? И чтобы его дать, больному человеку нужно затратить силы и походить по инстанциям?

МЕХАНИЗМ ПОНЯТНЫЙ, НО НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ

И.о. начальника управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава региона Татьяна КОМЯГИНА на вопрос об обеспечении медикаментами отрапортовала как по бумажке - ведомство работает согласно 44-ФЗ, перебои случаются в связи с длительной конкурсной процедурой.

- На закупку препарата на аукционе требуется порядка 2,5-3 месяцев плюс, если победитель не поставляет его по контракту в течение 10-15 дней, то, соответственно, срок увеличивается, и возникают такие ситуации. Либо может быть такое, что аукцион вообще не состоялся, тогда приходится заново оформлять документацию и выставлять на торги, - говорит Татьяна Юрьевна.

Механизм, конечно, понятен, но что делать человеку, чья жизнь зависит от регулярного приёма лекарства? Разве можно попросить болезнь подождать, пока чиновники проведут очередной аукцион? Неужели нельзя сделать исключение и придумать для таких случаев более адекватный и оперативный подход?

Кстати, в процессе разговора Татьяна Комягина заявила, что торги на закупку препарата «Фосфоглив» уже состоялись, и лекарство даже находится на складе, а значит, вот-вот появится и в аптеке. Удивительно, но это и вправду работает - «поворошили», и препарат нашелся! Совпадение, наверное.

Диана КОРШИКОВА

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