«Слишком красива для инвалида»

Жительницу Обнинска не пускают в магазины из-за кардиостимулятора.



Нашу сегодняшнюю героиню зовут Христина Г., она мама десятерых детей, счастливая жена, и просто красивая женщина. Она занимается благотворительностью, помогает бездомным и ведет активную общественную жизнь. Глядя на нее никогда не подумаешь, что это некогда выросшая в детдоме девочка, а сейчас многодетная мать. Христина всегда отлично выглядит, улыбается и шутит. И уж никто в этот момент даже не подозревает, что у нее не работает сердце...

СЕРДЦЕ ПРОСТО СОЖГЛИ

Эта история не про жалость, не про выбивание каких-то благ для большой семьи, и даже не про мораль. Эта история про то, как в один миг лишиться самых привычных вещей, потерять возможность жить полной жизнью, и при этом не сойти с ума.

Обнинск - вполне продвинутый город, здесь есть современные супермаркеты, модные бутики и рестораны. Каждый из нас в любой момент может устроить шопинг или сходить в кино. Но для нашей героини самый банальный поход за продуктами ежедневно оборачивается в целый квест.

Шесть лет назад Христине провели операцию, в одном из лучших медучреждений столицы - в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Ей убирали тахикардию путем так называемого РЧА (радиочастотная абляция, прижигание). Но почему-то медики не учли, что этот метод подходит не всем, и в итоге при проведении процедуры случайно полностью сожгли сердце. От него осталась только оболочка, ритма в нем нет. Единственное, что заставляет сердце работать и дает импульсы на сокращение - это кардиостимулятор.

От него целиком и полностью зависит жизнь Христины. Безусловно, в городе есть много людей, которые ходят с кардиостимуляторами, в большинстве своем это пожилые люди, у которых есть свое, пусть минимальное, но сердцебиение. То есть, даже, если стимулятор в какой-то момент случайно замкнет - сердце будет биться и человеку успеют оказать помощь. У Христины в случае сбоя второго шанса на жизнь нет. Она может умереть даже от того, что кто-то в шутку наведет на нее лазерную указку.

Ситуация редкая, в своем роде Христина - одна на миллион. И, как оказалось, быть уникальным человеком и жить в Обнинске - дело непростое.

НЕ СЛИШКОМ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В редакцию многодетная мать пришла потому что больше не может слышать о так называемой «доступной среде», которой, вроде как, славится город Обнинск. Ей как никому другому известна изнанка этого. С тех пор, как женщине установили кардиостимулятор, жизнь ее круто изменилась - даже простые вещи вроде похода в магазин, поездки в лифте, или путешествия на самолете, попали под запрет.

Большая часть супермаркетов и бутиков с одеждой для Христины недоступны из-за магнитных рамок. Проход под ней для женщины может стать смертельным!

Кардиостимулятор установлен с определенными параметрами, под каждого человека их настраивают индивидуально - ритм, частота, сердцебиение, давление. В приборе прописываются минимальные и максимальные пороги, например, если давление падает ниже 50, то кардиостимулятор всё равно его держит на необходимом уровне.

Магнитное же излучение в рамках сбивает все эти настройки. Даже если «ловить» волны по чуть-чуть, со временем прибор может дать смертельный сбой. В случае Христины, которая даже при всем желании в современном мире не может избежать микроволн, такие легкие помехи влияют на кардиостимулятор регулярно. Если проверить его записи, то можно увидеть, что в день он фиксирует у Христины три-четыре остановки сердца.

Правда, как говорит она сама, сейчас запись данных отключили - это поможет экономить батарейку прибора, который, впрочем, всё равно когда-то придется менять - проводить операцию, разрезать, вставлять новый. Кстати, кардиостимулятор женщина покупала за свой счет, так как если бы пришлось устанавливать бесплатный от государства - скорее всего она бы была лежачей.

«ВЫ НЕ ПОХОЖИ НА ИНВАЛИДА!»

В общем, суть ясна - пройти под рамкой равносильно смерти. Поэтому, единственный способ попасть в магазин, это или попросить отключить ее, или каким-то образом обойти. Напомним, что Христина - заботливая мать и любящая жена, хозяйка и просто эффектная женщина, которая, как и все, любит ходить устраивать шопинг, знает какие продукты нужны на обед, какой размер ноги у младшего сына, и какие тетрадки нужны дочке в школе. Не говоря уже о том, что большая семья хоть и не бедствует, но всё равно старается экономить, поэтому иногда, натолкнувшись на витрину со скидками, женщине необходимо оперативно попасть в магазин.

Как вы понимаете, даже самый замечательный муж в продуктовом вряд ли сможет заменить домохозяйку со стажем.

За долгие годы у семьи выработалась своя стратегия - сначала в супермаркет заходит супруг, объясняет охраннику ситуацию и просит на одно мгновение отключить рамку, чтобы жена могла пройти. Тот, как правило, вообще не в курсе, где и что отключается. Тогда семейство, уже познавшее разные виды рамок, объясняет, как отключить систему. Проходит минут 20-30 и руководство магазина всё-таки идет навстречу и отключает прибор. Но это только в самых удачливых случаях. Иногда охранники говорят, мол - проходите, если запищит, то ничего страшного. Хотя им перед этим уже объяснили, что это смертельно.

Но в основном в Обнинске сотрудникам магазинов проще спровадить проблемную покупательницу, чем из-за одной ее что-то отключать. Иногда, глядя на эффектную даму, прямо говорят, мол, вы не похожи на инвалида.

- Почему-то люди уверены, что если ты инвалид, то внешне ты должен быть каким-то уродом, - говорит Христина. - Они даже не понимают, что я наряжаюсь, крашусь и стараюсь выглядеть хорошо именно потому что завтра могу вообще не проснуться, и хочу каждый день себя хоть чем-то радовать...

ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Иногда реакция у персонала еще более жесткая - раз вы инвалиды и такие немощные, то нечего тут лазить, сидите дома.

Сколько раз эту фразу слышала Христина - уже даже не сосчитать, но обиднее всего то, что вместе с ней её слышат и младшие дети.

- Мне очень неприятно, когда люди говорят нечто подобное в присутствии детей, я не хочу, например, чтобы мой шестилетний сын уже с раннего возраста видел, что мир устроен не для всех, и что прогонять людей и относиться к ним неуважительно - это нормально. Я верующий человек, поэтому в таких случаях говорю ему просто - бог всё видит.

Несколько лет назад в одном из гипермаркетов города случился самый серьезный конфликт. Христину полтора часа «мариновали» при входе и категорически отказывались что-либо для нее отключать - дескать, ну и что, что кардиостимулятор, мол, вон - бабушки же некоторые с ним проходят.

Тогда, чтобы раз и навсегда поставить точку, Христина легла в больницу, прошла обследование и ей дали документ, согласно которому она на 100% зависима от кардиостимулятора и согласно закону, ее обязаны пропускать в магазин.

Но, какие бы документы она не предъявляла - в Обнинске это не работает.

По словам женщины, есть ряд магазинов, где ее знают и без проблем помогают ей попасть внутрь. Например, в «Спортмастере» постоянную клиентку впускают через подсобку. С пониманием относятся «Аист», «Экобазар», а в «Технопарке» на Аксёнова для Христины и вовсе наливают кофе. Но это скорее исключения из правил.

«Я ЧУВСТВУЮ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЗА 10 КИЛОМЕТРОВ!»

В остальном же, если находится возможность пройти в магазин, отключив рамки, то Христина оставляет дамскую сумочку и остальные вещи мужу на входе, дабы было видно, что она ничего не своровала. Унизительно, но по-другому никак.

Иногда доходит до смешного - инвалид не может попасть в аптеку! Если там установлены рамки, то пусть туда закрыт.

Также зачастую источником проблем становятся даже не бездушные машины, а люди. Когда случаются сбои, появляются приступы и жизнь висит на волоске, человеку с кардиостимулятором необходимо банально попасть в уборную. Но в Обнинске открывать для посетителей служебные туалеты в некоторых организация просто отказываются - даже не смотря на особое положение человека, просящего о помощи.

Но несмотря на все неприятности, многодетная мать полна энергии и самоиронии.

- Вы знаете, а я ведь женщина-робот, - смеется Христина. - Я всегда ощущаю, если коротит розетка. Как только мне становится нехорошо, перестаю чувствовать пульсацию, значит точно где-то электроприбор вот-вот сломается. Когда прихожу кому-то в гости или в офис - сразу могу сказать всё ли у них в порядке с электроникой. Если мы с мужем едем куда-то на машине, я за десять километров могу предвидеть: скоро мы будет проезжать высоковольтные линии.

Такая суперсила, пожалуй, единственная компенсация за неработающее сердце. В остальном, женщина мечтает, как в прежние времена ходить с детьми по магазинам и выбирать самой себе духи, а не объяснять мужу какой ей нужен аромат.

В принципе, всё это возможно, если только женщине без сердца захотят помочь люди с вполне стабильным сердцебиением.

Диана КОРШИКОВА

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