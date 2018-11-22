Плюсы новой маршрутной сети пока видят только власти, но не обнинцы

Небольшая статистика: свыше 350 вопросов за неделю поступило в адрес екатеринбургской компании «Тенсилон», разработавшей план новой маршрутной сети в Обнинске, и такое количество говорит скорее о том, что проект слишком сырой и нуждается в серьезной доработке.

Доказала это и встреча с обнинцами, которые назвали работу подрядчика «медвежьей услугой».

ПЕРЕОБУЛИСЬ В ВОЗДУХЕ

Напомним, проект новой маршрутной сети предварительно предполагает сокращение числа транспортных средств практически в четыре раза, с 300 до 80, а номинального количества маршрутов - с 15 до 9. Власти поясняют такую оптимизацию тем, что в городе слишком много маршрутных такси, некоторые из них дублируют друг друга, и это неудобно, плюс создается дополнительная нагрузка на дороги.

Как выяснилось буквально на днях, в Обнинске, оказывается, ездит не 300 маршруток, а всего 140, остальные, как уверил вице-мэр по экономическим вопросам Геннадий АНАНЬЕВ, находятся в местах отстоя.

Складывается ощущение, что власти решили предоставить менее устрашающие цифры, чтобы успокоить население: фраза «было 140, станет 80 маршруток» воспринимается легче. Но в головах обнинцев уже прочно засели другие данные.

«НА НОМЕРА НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ»

На этой неделе поговорить о новом проекте чиновники решили напрямую с жителями - потребителями услуги. В клубе ветеранов собрались пенсионеры, льготники, представители ТОС Обнинска и активные жители, каждый - с ворохом вопросов и претензий.

Презентовал обновленную сеть жителям наукограда начальник ПАТП Виктор ЖИЛКИН. Правда, пока Жилкин пояснял обнинцам, какая маршрутка и куда будет двигаться, непонимание на их лицах росло в геометрической прогрессии.

- На номера маршруток не обращайте внимания, это просто цифры, это не значит, что они сохранятся в будущем, пока я просто расскажу, как и куда будут ездить машины, - начал разговор Виктор Павлович.

Этот заход вызвал первую волну возмущения. Мол, как так, не обращайте внимания? Люди пытались донести, что лучше бы им сразу сказать, что вот это, например, маршрут № 10, ездить будет там-то - так им проще начать привыкать к переменам. А горожанам, по сути, выдали нечто абстрактное.

- Вы только путаницу создаете! - твердили активные жители и в итоге не дали Жилкину даже завершить презентацию, а сразу перешли к вопросам.

РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ

Первый вопрос, который и ранее был неоднократно задан властям, - как в будущем людям добираться с улицы Курчатова на Маркса? Ответа на него обнинцы пока не получили.

Жители дома по Энгельса, 2 не менее обеспокоены - они остались практически без транспорта.

- Раньше у нас ездила маршрутка № 15, сейчас ее нет, нам как по городу передвигаться? Вы предлагаете нам одну-две остановки идти пешком, чтобы выйти к месту, где ездит транспорт, но в нашем районе много пожилых и маломобильных граждан! - возмутилась жительница Обнинска.

Женщине предложили пользоваться маршруткой № 3, как самым удобным вариантом.

Присутствовали на встрече и представители ТОС поселка Обнинское, председатель Галина ТРОСТИКОВА в очередной раз поинтересовалась, почему власти о них забыли?

- Мы оставляли несколько заявок, писали письма, просили организовать, чтобы маршрутка № 21 останавливалась на улице Чайковского, там сейчас отремонтирована дорога. И что? Я не вижу на новой схеме даже упоминания поселка! Сколько еще раз нужно обратиться? - возмутилась Тростикова.

В процессе обсуждений люди все больше приходили к выводу, что раньше было лучше, и оптимизация скорее нанесет вред городу и жителям.

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ

Под удар попадают самые незащищенные слои населения: льготники, инвалиды и пенсионеры. Хотя власти и пообещали, что не меньше 10% транспортных средств будут удобными для маломобильных групп граждан, надежды людям это не прибавило.

- Мы много лет просим сделать остановку рядом с аптекой на Треугольной площади. Может, хоть сегодня вы нас услышите? - сказала пожилая жительница Обнинска. - Более того, мы не понимаем, как и по какому расписанию будет ездить льготный транспорт.

Пенсионерку уверили, что автобусы обязательно будут, более того, увеличится их количество, закупка транспортных средств ложится на плечи перевозчиков...

- Будет ли в таком случае повышена цена за проезд в автобусе? - спросили обнинцы.

- Нет, - отчеканил Геннадий Ананьев.

В тоже время перевозчики заявляют, что за 16, да даже 20 рублей, которые водители будут собирать за проезд, покупать автобус стоимостью порядка 7 миллионов решится только отчаянный.

Но, несмотря на все видимые минусы новой маршрутной сети, власти продолжают настаивать, что проект будет воплощен в жизнь, и в то же самое время подчеркивают, что он будет меняться и совершенствоваться. Дескать, так будет в итоге лучше для всех: и для Обнинска, и для его горожан.

А сами жители предложили в ответ сначала, а не постфактум спрашивать у них, что лучше, и только потом «перекраивать» город.

Как бы то ни было, перемен Обнинску не избежать, и его развитие было заложено еще много лет назад в генеральном плане, которого власти стараются придерживаться. Но в то же самое время и чиновники, и мэр наукограда Владислав ШАПША неустанно повторяют, что все изменения будут происходить только после согласования с жителями.

Чего хотят обнинцы

Не сокращать число маршруток;

Увеличить количество льготного транспорта;

Сократить время ожидания автобусов;

Пересмотреть движение маршрутных такси по Энгельса, Маркса и Калужской;

Жёсткий контроль соблюдения расписания администрацией;

Организацию продажи проездных билетов для горожан.

Что обещали власти

Работающие валидаторы;

Строгий контроль соблюдения интервала движения водителями;

Пересмотр движения маршруток;

Увеличение количества транспорта для маломобильных групп граждан;

Наличие актуального расписания на каждой остановке.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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