Обнинские подростки напугали горожан!

Какая-то аномалия происходит в последнее время с обнинскими детьми. Только за минувшую неделю сразу несколько подростков по разным поводам взбудоражили общественность.

ВЗЯЛИ, И СБЕЖАЛИ

В частности, в начале недели МЧС по городу Обнинску предвкушая ажиотаж среди рыболовов, сразу предупредила - выходить на лёд еще рано. Для того, чтобы ступать по нему безопасно, в течение недели температура воздуха должна быть ниже нуля, однако заморозки в наукограде были только ночью.

Но в тот же день, несмотря ни на какие предупреждения, на Белкинском пруду были замечены первые нетерпеливые любители зимней рыбалки, и, думается, единственное, что они могли поймать, высиживая на рыхлом льду, это обморожение и простуду, в случае если бы случайно провалились.

Но большую панику подняли вовсе не взрослые, а подростки, которые тоже соскучились по зимним забавам и решили покататься на тонком льду.

Как сообщил начальник управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО, спасателям пришлось экстренно выезжать на Белкинские пруды, чтобы спасти двух мальчишек, которые придумали себе такое вот экстремальное развлечение.

- Но как только мы к ним начали приближаться, они от нас сбежали! - возмутился Сергей Петрович. - Разговоры не помогли. Потом до нас дошли слухи, после отъезда группы спасателей ребята снова вернулись на пруд, правда пробыли там недолго. Я призываю родителей поговорить со своими детьми и пояснить им, что не стоит рисковать жизнью. Это же нужно понимать и взрослым.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР?

Провести разъяснительную беседу со своими чадами не помешает и родителям молодых ребят, которые, несмотря на обледеневшую кровлю и холодный ветер, взобрались на крышу общаги на Курчатова, 27.

Фотографии разгуливающих парней и девчонок появились в социальных сетях. Интернет-общественность, кстати, отнеслась к такому опасному променаду довольно лояльно. Одни заявили, дескать, все в эти годы любили гулять по крышам, и им просто повезло, что тогда не было камер, а другие последовали современному тренду и заявили, что всё это - естественный отбор, дескать, если кто сорвется - сам виноват.

Нашлись и те, кто задался логичным вопросом - как вообще подростки попали на опасную крышу, ведь вроде как у нас в стране работают антитеррористические законы, согласно которым чердаки и подвалы должны быть закрыты. Поэтому, тут два варианта - или молодежь сама срезала замок, или управляющая компания проявила халатность и вообще ничего не запирала изначально.

ЭТО ВСЁ ФЭЙК?

Непредсказуемый ответ на эту ситуацию мы получили у директора муниципальной УК «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО. По его словам, данные фото вообще могут быть фэйком. Пост появился в воскресенье, однако буквально перед этим - в пятницу - руководство УК провело показательные учения с персоналом.

- Этот адрес был проверен на наличие запорных устройств, и все было в порядке, - уверен Волотовский. - Информацию о подростках мы видели, и в понедельник она была доведена до ответственных лиц. Объект был снова проверен и все замки были на месте.

Сергей Васильевич также добавил, что на днях было получено распоряжение губернатора усилить контроль над доступом на крыши, и, соответственно, УК не стали бы себя подставлять. Поэтому, фотографии, скорее всего, могли быть сделаны вообще в другое время.

И, тем не менее, когда бы эти дети не были запечатлены на опасной крыше - факт остаётся фактом - они там были, пусть даже в другой день или другой год.

Кстати, Волотовский к таким вылазкам граждан относится настороженно. По его словам, подобное веселье может плохо кончиться не только для них, но и для руководителей управляющей компании.

НАШЛИ ВИНОВНОГО

Например, все помнят историю, которая произошла 1 сентября - когда две женщины и мужчина распивали спиртное в общаге на улице Победы и, облокотившись на перила балкона, рухнули вниз. Все трое погибли.

Тогда общественность говорила о том, что во всем виноваты сами погибшие - дескать, не надо было пить до беспамятства. В день похорон, кстати, вся неблагополучная общага вообще устроила дискотеку. Балкон, с которого упали люди, действительно держался на честном слове, но учитывая, что жители годами не платили за коммуналку, это не удивительно. В общем, винить управляющую компанию тогда особо никто не стал.

Но, как сообщил Волотовский, даже в таком очевидном случае, виновных всё же нашли. По его словам, сейчас в отношении директора обслуживающей организации заведено уголовное дело.

Получается, что если кто-то буянит в квартире и взламывает замки на крыше, то максимум что ему «светит» - это статья за хулиганство. А вот если он при всём при этом себя калечит, то уголовное дело заведут именно в отношении руководителя управляющей компании. То есть, сейчас коммунальщики за замками следят максимально тщательно и садиться за кого-то в тюрьму точно не хотят.

А вот с выходом на тонкий лед кроме себя точно винить будет больше некого.

Диана КОРШИКОВА

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