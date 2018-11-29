Сезонное обострение

ТЦ «Атлас» стал центром притяжения извращенцев и ушлых бизнесменов?



Сезонное обострение в этом году подарило Обнинску сразу несколько странных событий и персонажей, и что любопытно, большая часть из них сконцентрирована в одном месте - ТЦ «Атлас», который, кажется, уже давно перешагнул черту классического маркетинга и в борьбе за внимание клиентов впал в агонию.

Неоднозначные пиар-кампании завлекли в ТЦ не только редких клиентов, но и любителей эксгибиционизма.

И пока следствие разбирается в деталях, общественность обсуждает перспективы наплыва в город извращенцев - стоит ли уже начинать бояться за детей, или пока ещё на эту тему можно шутить?

РУКОБЛУДСТВО РЯДОМ С «ДЕТСКИМ МИРОМ»

Первый инцидент произошел в «Атласе» в октябре. Пристроившись рядом с «Детским миром» на третьем этаже, посетитель предался любви с самим собой.

Мастурбирующего мужчину заметили две девушки. Как тогда сообщали очевидцы, в первый раз извращенцу удалось сбежать, однако он пришел на то же место спустя два дня и все-таки был пойман охранниками в момент рукоблудства.

Обсуждая эту тему в соцсетях, многие комментаторы вспомнили, что уже видели похожего мужчину «за этим занятием», причем в разных частях города:

«Видели под перроном со стороны Обнинска. Мерзость какая», - пишет один из пользователей.

«Месяца два назад - прямо на велосипеде навстречу ехал по главной тропинке в Гурьяновском лесу и делал свое дело. Фууу...», - говорит другой.

«Летом видела подобного у парка. В овраге Репинки. За деревьями прятался. Его собака облаяла, а так бы и не заметила», - сказала еще одна очевидица.

Другая девушка заявила, что похожий человек занимался самоудовлетворением возле «Ритма», встав перед окном ее машины.

Как сообщил руководитель Следственного отдела по городу Обнинску СУ СК РФ по Калужской области Роман БАБАЯНЦ, данный товарищ был «отработан» и привлечен к административной ответственности. От уголовного наказания его спасло лишь то, что по чистому везению его половой орган не попал в поле зрения детей - его видели только взрослые. Если бы это действо заметил ребенок, то, по словам Романа Сергеевича, мужчине вменили бы сразу особо тяжкую статью - иные насильственные действия сексуального характера. А это от 12 до 20 лет тюрьмы.

Жители города в свою очередь уверены: если этот рукоблуд отделался всего лишь «административкой», то пусть полицейские хотя бы выдадут его фото - чтобы народ знал своих «героев» в лицо.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ТЦ «АТЛАС» ИЗ-ЗА НЕПРИЛИЧНОЙ ВЫВЕСКИ

Засветился «Атлас» этой осенью и по части чудаковатого маркетинга. Судя по всему, ТЦ сейчас переживает свои наихудшие кризисные времена, а иначе как объяснить его пиар-акции, когда в погоне за привлечением покупателей предприниматели не гнушаются вообще ничем?

Сначала на крыше здания установили два манекена, один из которых будто бы падает вниз - пенсионеры тогда при виде инсталляции не раз хватались за сердце, думали, что на краю крыши висит реальный человек.

Но совсем фантазия у арендаторов иссякла тогда, когда они додумались назвать детский (!) отдел совсем недетским матерным словом, написанным транслитом.

И если владельца магазина еще можно понять - захотелось всеми путями привлечь внимание, то куда в этот момент смотрели собственники центра - вообще загадка. Неужели они не контролируют вывески своих арендаторов? А если контролируют и при этом дают добро на подобные названия, то на что еще готовы пойти бизнесмены ради пиара?

Мы, конечно, не моралисты и не ханжи, но должно же быть какое-то элементарное уважение к городу науки и его статусу!

Администрация города, к слову, такое моднейшее название тоже не оценила и намерена сделать всё, чтобы обязать арендаторов сменить вывеску.

Мэрия направила в областной Роспотребнадзор письмо об обращениях граждан, которые также возмущены названием нового детского отдела в «Атласе».

«При прочтении названия отдела возникает отчетливая ассоциация с нецензурной лексикой. В письме говорится о том, что жители Обнинска выражают негодование, в том числе и в социальных сетях, так как посетителями этого отдела являются в основном женщины и дети», - сообщает администрация.

Также, по мнению чиновников, такая информация наносит вред нравственному и духовному здоровью, прежде всего детей. Не говоря о том, что противоречит требованиям 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Помимо Роспотребнадзора, письмо направили и прокуратуре города. В нем указано, что владелец магазина не представил документ, подтверждающий факт регистрации бренда, который указал на вывеске.

Впрочем, даже когда вывеску уберут, это уже вряд ли чем-то поможет восстановить репутацию наукограда, так как пост с неприличным названием облетел уже все популярные паблики страны.

ПОКАЗАЛ ДЕВОЧКЕ КОЕ-ЧТО

Впрочем, возвращаясь к теме осенних персонажей, появлялись они не только в торговых центрах, но и на улицах города.

Вполне вероятно, что упомянутые уголовные сроки могут грозить другому герою этого ноября - таксисту из Балабанова, который на прошлой неделе показал свой половой орган 10-летней девочке.

В полицию города обратилась мать ребенка, которая рассказала, что водитель такси продемонстрировал ее дочке свои гениталии.

По версии следствия, девочка возвращалась из школы домой, когда около нее остановился автомобиль. Водитель попытался завязать с ней разговор, в ходе которого совершил «иные действия сексуального характера».

К счастью, извращенца оперативно поймали благодаря нескольким камерам системы «Безопасный город». Оперативники установили транспортное средство, которое в это время проезжало по улице, после чего получили информацию и о самом владельце. Хозяином авто, кстати, оказалась женщина, но за рулем в тот день был ее муж, который периодически подрабатывает в такси.

Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей, с ним работают следователи и пока официальных комментариев по этому делу не дают.

ВЕРИТЬ ЛИ СЛОВАМ РЕБЕНКА?

А вот общественность в свою очередь уже предложила массу вариантов того, как поступать с взрослыми, показывающими свои причинные места детям. Многие обнинцы уверены, что начинается всё именно с малого - сначала человек перестаёт стесняться и начинает заниматься непотребством при малышах, а «завтра, ошалев от безнаказанности, пойдет их насиловать».

Другие вступились за подозреваемого - дескать, наказывать, конечно, нужно, но только тех, чья вина доказана на 100 %, а сажать человека, опираясь лишь на слова маленького ребенка, это опрометчиво.

Тут можно вспомнить историю Евгения ЕФИМЕНКО, которая произошла два года назад в соседнем Наро-Фоминске. Молодой медбрат проводил процедуру УВЧ-терапии девочке 4 лет, мама ждала ее в коридоре. Когда девочка вышла, она сказал родительнице, что дядя показал ей свой половой орган. С тех самых пор Евгений находится под следствием, родственники пытаются доказать, что такой ситуации в принципе не могло быть, так как в кабинете в тот момент находились и другие люди. Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.

Среди прогрессивных жителей наукограда нашлись и те, кто достаточно лояльно относится к эксгибиционистам, дескать, ну «засветит» мужчина перед кем-то своё богатство, и что такого?

Что тут такого - это вам надо спросить у кого-то, кто, будучи ребенком, лично сталкивался с таким человеком.

Одна наша читательница (сейчас ей около 50) рассказала, что когда она была девочкой, один мужчина на улице распахнул своё пальто и показал ей детородный орган.

- Я тогда даже не поняла, что это, - до сих пор с ужасом вспоминает Оксана. - Сначала подумала, что у него какая-то болезнь - грыжа с каким-то отростком. Промелькнула мысль, что, наверное, это он так о помощи просит, но потом увидела, что он улыбается, и поняла, что это что-то ненормальное, убежала и заплакала. Я до сих пор тот момент не могу забыть, увидеть такое ребенком - это травма на всю жизнь...

Диана КОРШИКОВА

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