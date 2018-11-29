43- летний сирота-инвалид уже больше 20 лет ждет своё жилье!

В прошлом номере мы рассказали историю Христины Г., чья жизнь целиком зависит от кардиостимулятора, так как у нее нет своего сердцебиения.

Как мы уже писали, Христина - многодетная мать, но кое-что мы вам не рассказали. Помимо того, что женщина воспитывает десятерых своих детей, она заботится и о совершенно посторонних людях - в ее доме проживают бомж, который каждый год приходит сюда на зимовку, и двое взрослых инвалидов-отказников, которым не предоставили собственного жилья.

КОГДА ЗА ВСЕХ БОЛИТ СЕРДЦЕ...

Христина выросла в приюте, и с тех пор, как у нее появилась собственная большая семья, в ее доме всегда накрыт вкусный стол: здесь собственноручно испеченные пироги, булочки и другие вкусняшки.

- До сих пор не могу наесться после детского дома, - объясняет Христина. - Я до семи лет даже не знала, каково яблоко на вкус.

К тем, кому не повезло, женщина относится с состраданием, за каждого попавшего в беду человека у нее болит ее электронное сердце. Поэтому когда они с мужем в костюмах Деда Мороза и Снегурочки решили поздравить инвалидов в одном из специальных учреждений области, она не смогла остаться равнодушной к судьбе 43-летнего Владимира СИМАКОВА.

Вся его биография помещается на одной трети листа формата А4. Мать отказалась от него еще в роддоме. Кода ему было 4 годика, в связи с выраженной задержкой психического развития его направили на содержание в Полотняно-Заводской дом-интернат. Ребенком там никто не занимался, поэтому у Владимира слабая память, читает и считает он плохо. Когда Володя достиг совершеннолетия, его перевели в Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а вот собственную квартиру от государства ему так до сих пор и не предоставили. Будучи уже взрослым мужчиной, инвалид не обрел ни своего угла, ни семьи.

ВЕЧНЫЙ ВЫПУСКНИК

В 2012 году он поступил в Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (КРОК) на отделение «Народные промыслы» по профессии «Изготовитель художественных изделий из лозы» и сейчас является настоящим мастером своего дела.

По сути, КРОК Владимир окончил еще несколько лет назад, и по закону, как выпускник, должен был покинуть и заведение, и общежитие, вот только идти ему было некуда. Единственное его спасение - понимающее руководство этого заведения, которое предоставило ему трудовую мастерскую, где он и смог перекантоваться.

- Понимаете, Володя очень хороший, добрый, - рассказывает Христина. - Да, он плохо говорит, не умеет писать, но всё понимает, и он очень скромный. Я сама, когда выпустилась, не получила жилья. Помню, дали мне чемодан с комплектом нижнего белья и туфли-лодочки 41 размера (а у меня 38-й), и пошла я непонятно куда с этим чемоданом, и думаю, вот бы эти «лодочки» сейчас не слетели... Нас тогда человек 30 таких выпустилось. Это был июнь, и все мы пытались куда-то поступить, чтобы хотя бы комнату в общежитии дали. Но так как заселиться мы могли лишь в конце августа, несколько месяцев просто жили на вокзале. У меня до сих пор нет своего жилья - всю жизнь снимаем. Но у меня есть муж, есть большая семья, мы не пропадем! А у Вовы - никого...

Официальные письма по поводу Владимира уже давно написаны во все соответствующие инстанции, но сдвигов пока никаких. Такая же ситуация с еще одним подопечным Кристины - 21-летним Алексеем, который тоже вырос сиротой. Но если у него еще есть время начать новую жизнь, то у взрослого 43-летнего мужчины с менталитетом ребенка, который не может за себя постоять в государственных инстанциях, этого времени всё меньше... Может, пора бы уже ему помочь?

Диана КОРШИКОВА

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