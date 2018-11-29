Учиться в ИАТЭ НИЯУ МИФИ – престижно и классно, и руководство вуза доказывает это каждый год

ИАТЭ НИЯУ МИФИ - основная кузница кадров специалистов различных направлений и по праву считается одним из самых престижных высших учебных заведений Калужской области. Руководство института делает все возможное, чтобы постоянно расширять и дополнять специальности.

И чтобы помочь абитуриентам разобраться в многообразии предлагаемых институтом специальностей, на базе учебного заведения регулярно проходят Дни открытых дверей, которые с каждым годом привлекают все больше школьников.

ЗАЧЕМ В МОСКВУ, КОГДА ЕСТЬ ОБНИНСК?

В рамках мероприятия будущих студентов знакомят со спецификой того или иного отделения, также проводятся семинары и открытые встречи, презентации и экскурсии по институту. У школьников есть возможность напрямую пообщаться с преподавателями, задать все интересующие их вопросы и забрать домой информационную брошюру, заботливо подготовленную сотрудниками высшего учебного заведения.

Последнее такое мероприятие проходило на базе института 11-го ноября. Отметим, что подобного рода встречи вызывают огромный интерес среди учащихся, так как ребята могут заглянуть в стены вуза и увидеть жизнь студентов изнутри.

Кстати сказать, свое решение проводить Дни открытых дверей, начиная с осени, то есть, буквально через месяц-другой после начала учебного года, руководство вуза объясняет тем, что организация такого рода мероприятий именно в этот период важна потому, что абитуриентам необходимо до первого февраля определиться с ЕГЭ, которые они будут сдавать.

А посетив ИАТЭ НИЯУ МИФИ, школьники уже могут сделать выбор в пользу того или иного отделения и начать усиленную подготовку к выпускным экзаменам.

Например, Игорь, ученик одной из обнинских школ, пришел в институт, чтобы подробнее изучить предложения отделения социально-экономических наук.

- Был выбор - поступать в Москву или остаться в Обнинске. Родители посоветовали прийти на День открытых дверей, чтобы посмотреть, что предлагает местный вуз, в итоге решил учиться в родном городе, - рассказывает парень.

На мероприятие в ИАТЭ НИЯУ МИФИ пришли порядка 550 будущих абитуриентов из Обнинска и близлежащих городов Калужской и Московской областей. Ребята побывали на экскурсиях и посетили мастер-классы по кафедрам и лабораториям института, а также получили всю необходимую информацию о порядке поступления в вуз.

ИМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ

Надо отметить, что не только Дни открытых дверей, проводимые на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ, являются сильным мотиватором для будущих студентов. Одним из мероприятий, направленных на популяризацию обучения в институте, стал предуниверситарий, который впервые проводился в Обнинске в прошлом году. Проба пера, как говорят организаторы, была успешной, так что в 2018-м было решено организовать образовательную площадку в рамках предуниверситария - «ПРОдвижение».

Участниками мероприятия, которое проводилось в каникулярный период, стали порядка 150 школьников из Калужской и Московской областей, возрастом от 13 до 16 лет.

В этом году предуниверситарий был посвящен двум значимым событиям: 65-летию ИАТЭ НИЯУ МИФИ и 100-летию комсомольского движения.

Если возникает вопрос, что такое предуниверситарий, то можем сказать, что это своего рода академическая площадка, где школьники могут не только посетить различные семинары, но также и принять участие в интерактивных мероприятиях, мастер-классах, практикумах.

В этом году «ПРОдвижение» порадовало спикерами. С будущими абитуриентами пообщалось руководство вуза, депутаты, призёры различных олимпиад и соревнований, в том числе и победитель чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Junior Skills по компетенции «Аэрокосмическая инженерия» Арсений ПОРТНОВ.

В программе предуниверситария были разнообразные квесты и мастер-классы. Особенно школьникам запомнились «Radiation Квест», «Легко ли быть хирургом», «Что такое математическое моделирование?», «Беспроводные сенсоры для задач «умного» дома».

Также в рамках мероприятия «ПРОдвижение» состоялся выездной практикум в город Балабаново. Участники посетили компанию Stora Enso, которая считается ведущим поставщиком упаковки, биоматериалов, древесных конструкций и бумаги.

В последний день работы предуниверситария «ПРОдвижения» участники представили несколько собственных проектов на суд студенческого жюри. В итоге лауреатами стали: ученик 11 класса школы №13 Андрей КУЗЬМИН с проектом «Энергия будущего»; II место заняла София ЕРОНИНА из школы № 9, которая презентовала проект «Токсиканты и аллергены в окружающей среде»; почетное третье место досталось ученице школы № 3 Анастасии ВАЛЬЧУК, представившей проект «Почему полимеры угрожают окружающей среде?»

НЕ РАНО

Работу по подготовке к приемной кампании-2019 в ИАТЭ НИЯУ МИФИ начинают с конца сентября. Одним из первых мероприятий традиционно становится родительское собрание, которое проводится в стенах института. Там мамы и папы будущих студентов могут пообщаться с профессорско-преподавательским составом, членами приемной комиссии и руководством.

Подобные встречи в формате «родитель-преподаватель» позволяют сформировать дополнительный интерес у школьника. Вдохновленные рассказом родителей, уже сами ученики приходят на Дни открытых дверей или принимают участие в иных мероприятиях, которых на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ проводится достаточно большое количество.

ВУЗ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Как известно, ИАТЭ НИЯУ МИФИ открыт не только для студентов из всех городов и регионов России, но также и для иностранцев. Руководство обнинского института налаживает тесное сотрудничество с разными странами, особенное внимание в этом году было уделено Вьетнаму, делегация из которого посетила вуз в конце ноября.

В наукоград приезжали директор Института стратегии и политики национальностей Академии национальностей Вьетнама Нгуен Хонг Ви, преподаватель высшего ранга Государственной политической академии им. Хо Ши Мина Нгуен Ан Нинь, первый секретарь посольства Вьетнама в РФ Нгуен Тхи Минь Хиен и другие официальные лица.

Иностранные гости познакомились с практической и учебной базой ИАТЭ НИЯУ МИФИ, пообщались с преподавателями и студентами из Вьетнама, сходили на экскурсию по лабораториям вуза.

Сегодня в ИАТЭ НИЯУ МИФИ учится 600 иностранных студентов. ИАТЭ НИЯУ МИФИ - это центр подготовки международных специалистов для ГК «Росатом», также в этом году руководство запустило образовательные программы на английском языке, например, для медицины. В следующем году стартуют программы на английском для таких направлений, как биология, химия, IT-сфера и экономика.

МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Как и любое грамотное руководство, заботящееся о престиже своего предприятия, в ИАТЭ НИЯУ МИФИ директорат делает все возможное для того, чтобы высшее учебное заведение выгодно выделялось на фоне не только областных, но и столичных университетов.

Одним из важных преимуществ обучения в ИАТЭ НИЯУ МИФИ является многоступенчатость образования. В стенах института можно получить степень бакалавра или магистра, а также закончить специалитет и даже поступить в аспирантуру. Логика подсказывает, что при таком уровне образования шансы поступить на бюджет практически нулевые. Однако это далеко не так.

Несмотря на солидный уровень заведения, руководство не ставит своей целью коммерциализировать обучение, наоборот, ежегодно в институте открыто свыше пятисот бюджетных мест. И все, что нужно абитуриенту - набрать достаточно высокий балл при поступлении, а если имеются дополнительные награды за участие в олимпиадах, это станет несомненным плюсом.

Также на базе института работает военная кафедра, а для иногородних студентов предоставляются комнаты в общежитии. Более того, студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ при должном старании могут стать участниками программы международного обмена и стажировок. Это значит, что практически у каждого есть шанс побывать за границей и поучиться в лучших европейских вузах в течение определенного времени. Согласитесь, что для портфолио будущего специалиста наличие стажировок за рубежом станет ощутимым преимуществом при устройстве на работу.

Помимо всего прочего, студенты имеют возможность развиваться в научной сфере, начиная фактически с первого курса. В ИАТЭ НИЯУ МИФИ активно проводятся научные конференции, организуется участие во всероссийских и международных проектах.

Иными словами, планов и возможностей у ведущего вуза Калужской области очень много, большая часть из них уже постепенно находит свое воплощение в жизни. Познакомиться со студенческой жизнью и пообщаться с преподавателями лично абитуриенты и их родители могут на многочисленных встречах и семинарах.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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