Школьник из Обнинска может прославить наукоград на весь мир!

Девятиклассник из Обнинска Александр МОРОЗОВ - простой парень с заурядными способностями и тягой к инженерному делу. В 15 лет этот мальчик сумел собрать собственный 3D-принтер и изобрести экструдер к нему.

Свои проекты Саша представил на престижном конкурсе для школьников «ШУСТРИК» и победил.

О КОНКУРСЕ

«ШУСТРИК» - всероссийский конкурс научно-технического творчества, который расшифровывается как: «Школьник, умеющий строить инновационные конструкции». Мероприятие проводится при поддержке фонда содействия инновациям в восьмой раз. Осенью победители конкурса отправились в Казань представлять свои проекты.

Надо сказать, что изобретение Саши - экструдер для 3D-принтера, позволяющий ускорить печать изделия, уже сегодня называют инновационным и рекомендуют парню как можно скорее патентовать свое детище.

КАКОВО ЭТО, БЫТЬ МАМОЙ ГЕНИЯ?

Этот вопрос мы задали маме Александра Анне МОРОЗОВОЙ. Анна Юрьевна, надо сказать, сильно смутилась, и сказала, что в принципе, мамой быть очень непросто.

- Но я очень горжусь своим ребенком, что он таким родился, - скромно говорит женщина.

Тяга к инженерству зародилась у Саши в раннем возрасте. Когда ему было полтора года, он начал складывать конструкторы Lego, придумывал различные конструкции из него, и это были не простые башенки - фигурка на фигурку - а нечто, напоминающее футуристический автомобиль или подъемный кран.

Как вспоминает мама Саши, мальчику не нужна была даже инструкция, чтобы разобраться с конструктором - всё всегда собирал сам, по наитию, и никогда не ошибался.

- Мы ругались даже, я ему говорю, что все нужно делать по правилам, а он эти бумажки выбрасывает и по-своему всё собирает. И, самое главное, у него получалось! С первого раза, причем! - говорит Анна Юрьевна.

Саша никогда не отличался взбалмошным характером, и пока его одногодки гоняли во дворе, набивая очередные синяки на коленках, мальчик сидел дома и что-то собирал, разбирал, чинил.

- Мы его даже не замечали, - смеясь говорит мама.

Специально обучать Сашу ручному труду никому даже не приходилось - ни отец, ни другие родственники не принимали в этом участия. Мальчик всему учился сам. Собрал будку для собаки, починил крышу, сколотил табуретку.

Когда Саше стало скучно возиться дома с дощечками и конструктором, он отправился учиться в академию «Технолаб» города Обнинска, где очень быстро стал любимчиком среди местных преподавателей.

- Он стал побеждать в различных конкурсах, но в таком престижном, как «ШУСТРИК» - впервые, - говорит Анна Юрьевна.

Мама мальчика честно призналась, что уже привыкла к тому, что ее сын всегда в числе первых, но, тем не менее, всегда рада за Сашу.

- Я знаю, что сын всегда будет идти до конца, он лев по гороскопу, это у него в крови, он должен быть первый всюду. На самом деле во всех мероприятиях и конкурсах, которых он участвовал, волновалась больше я, Саша всегда спокоен. Девятиклассник, но ведет себя как взрослый! Даже с учетом переходного возраста, на неудачи, которые, конечно, бывают, реагирует спокойно. Просто начинает исправлять все свои ошибки и не успокоится, не ляжет спать, пока не закончит работу, - рассказывает Анна Морозова.

О будущем Саши мама пока не говорит - рано. Думали в сторону московской Бауманки, но мальчик однажды заявил «а с чего вы вообще взяли, что я туда поеду». Поэтому стараются не торопить события, но точно уверены, что специальность будет техническая.

На вопрос «как воспитать гения?» Анна Юрьевна ответила просто: «Не мешайте своему ребенку развиваться и любите его».

«НАМ С НИМ ПОВЕЗЛО»

В Казань на финальную презентацию и за заслуженными наградами Александр Морозов отправился вместе с директором академии «Технолаб» Евгенией ЕЛИЧЕВОЙ.

- В конкурсе «ШУСТРИК» несколько этапов. Первый - заочный, организаторы предоставляют темы проектов и можно выбрать понравившийся. Затем идет подготовка презентации и ее отправка. Дальше, если она проходит, попадаем на второй этап - очный - это уже защита проекта.

Александр, как вы помните, победил и получил шанс отправиться вместе с другими лауреатами в каникулярный период в Казань, где снова представил свой проект.

- Кстати, идея сделать экструдер для принтера пришла к Александру неслучайно. Дело в том, что полтора года назад он сам собрал собственный 3D-принтер, но был недоволен скоростью его печати, поэтому решил изобрести «ускоритель», - рассказывает Евгения Александровна.

Там же, в Казани, Саше и посоветовали срочно патентовать свое изобретение.

- У него большое будущее, и на самом деле нам с ним повезло, - считает Евгения. - Саша - умный и талантливый парень. Что касается патента, то мы уже подали документы, но это дело небыстрое.

Кроме того, будучи победителем конкурса «ШУСТРИК», Александр получил возможность бесплатно отучиться в университете «Иллинойс» в Казани - престижном учебном заведении, где готовят технарей высокого класса.

А следующее Сашино изобретение, как пообещала Евгения, будет профинансировано за счет академии «Технолаб».

И, скорее всего, оно не за горами - сейчас Саша работает над созданием собственного квадрокоптера.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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