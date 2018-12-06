«В чём мы провинились?»

Воспитателям и нянечкам из Жукова перед Новым годом решили урезать зарплаты?



Неприятный сюрприз подготовили власти соседнего Жуковского района для работников детских садов - на днях в соцсетях появился пост от одной из воспитательниц города Белоусова, которая заявила, что ей и ее коллегам более чем на 30% снимают стимулирующие выплаты! И это перед самыми праздниками!

В Обнинске некоторые сотрудники детсадов тоже немного взволновались - вдруг и им подготовили такой новогодний «подарок»?

«ЗА ТАКИЕ ГРОШИ ДАЖЕ СТЫДНО РАБОТАТЬ»

Пост безысходности в одной из групп «ВКонтакте» был анонимным, но нам удалось разыскать автора. Как и большинство работников школ, садов и медучреждений, женщина призналась, что боится потерять свое место, поэтому готова рассказать всё как есть, но при условии, что ее имя не будет фигурировать в статье.

По ее словам, неделю назад руководство учреждения собрало педсовет и объявило, что по велению отдела образования администрации Жуковского района на два ближайших месяца с воспитателей и нянечек снимают доплаты.

- Оклады наши не тронули, но сказали, что стимулирующие выплаты станут меньше: у воспитателей на 34%, а у нянечек - на 30%, - говорит женщина. - Мотивировали такое решение «дырой в бюджете». Средняя зарплата воспитателя в Жуковском районе - 23 600 рублей, у няни - 13 000. Что остаётся в итоге? Какие-то жалкие гроши, за которые не просто обидно, но даже стыдно трудиться. Средний итог по зарплате будет такой: примерно 15 500 - воспитателю и 9 100 - няне. И смешно, и грустно... Область отчитывается о профиците бюджета, а Жуковский район просто срезает зарплаты работникам детских садов.

По словам женщины, такая ситуация во всем районе - от Белоусова до Кременок. При этом, как она признается, воспитатели «не имеют права возмущаться», так как им недвусмысленно намекают - если что-то не нравится, скатертью дорога. А так как большая часть сотрудников - люди солидного возраста (одни ждут заслуженного отдыха, а другие - уже получают крошечную пенсию и вынуждены подрабатывать), безвыходную ситуацию принимают молча.

- Насколько я знаю, пока никто не уволился, но люди уже потихоньку подыскивают себе другое место работы, хотя это гиблое дело, - уверена воспитательница. - Устроиться по профессии в тот же Обнинск вряд ли получится, так как там уже все на своих местах. Я тоже ищу. Всё это очень несправедливо и обидно - за что с нами так? В чём мы провинились?

В ОБНИНСКЕ «СЮРПРИЗОВ» НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Насчет того, есть ли вакансии в обнинских детсадах, мы не знаем, но то, что воспитателям и нянечкам наукограда ни оклада, ни стимулирующих выплат урезать не будут, - это точно. По крайней мере, начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА заверила, что за достойным уровнем зарплат сотрудников дошкольных учреждений следят максимально пристально.

- Мы обязаны исполнять указы президента России, - объясняет Волнистова. - Есть установленный уровень заработной платы педагогическим работникам. И мы эту величину выдерживаем. Снижения допустить просто не можем.

Более того, по словам Татьяны Валерьевны, город поддерживает педработников специальными выплатами. Раньше надбавка составляла 600 рублей, а с 2018 года к этой сумме прибавили еще 1 200. То есть каждый воспитатель от города получает 1 800 рублей в качестве соцподдержки каждый месяц.

Что же касается упомянутого уровня дохода, на который должны ориентироваться муниципалитеты, то в Калужской области средняя зарплата педработника дошкольного образовательного учреждения должна составлять 28 760 рублей. В Обнинске, например, в ноябре средний доход воспитателя составил 28 775 рублей, в некоторых садах эта цифра достигает 30 тысяч рублей. Нянечки и помощники воспитателя в прошлом месяце получили в среднем 17 602, что также соответствует норме.

Получается, в случае сокращения зарплат в Жуковском районе средний доход будет значительно ниже установленного регионом уровня, не говоря уже о том, что власти в принципе нарушат указ президента.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА МЫ ВЫПОЛЯЕМ!»

Выяснить, действительно ли соседний район отважился перед Новым годом урезать выплаты воспитателям, оказалось не так просто. Первые 20 минут разговора с заведующей отделом образования Жуковского района Натальей ЧУПРУНОВОЙ ушли на пререкания чиновницы, которая всеми путями старалась обойти эту тему и предлагала сделать официальный запрос, чтобы ждать две недели ответа. Сказать прямо - давал ли ее отдел распоряжение провести в детсадах педсоветы и сообщить учителям о «сюрпризах», она так и не смогла.

Информацию о «дыре в бюджете» Жуковского района чиновница также опровергла и заявила, что у них всё хорошо, и вообще чего это вдруг обнинская пресса озаботилась судьбой воспитателей соседнего района?

Ну, хоть кто-то это же должен сделать, Наталья Григорьевна, вам так не кажется? Если люди, которые воспитывают будущее поколение, живут в страхе потерять свою работу, если они лишний раз боятся задать вопрос и хоть как-то себя защитить, то почему мы не должны обратить на них внимание?

- Указ президента мы выполняем, - заявила Чупрунова.

- То есть вы держите цифру в 28 тысяч?

- Абсолютно верно. Зарплата формируется из двух составляющих - базовая и стимулирующая части. Последняя может быть в одном месяце больше, а в другом меньше. Но среднегодовую мы держим, - уверена Наталья Григорьевна.

По ее словам, некоторые воспитатели и нянечки в предыдущих месяцах получили слишком много (только непонятно, по какой причине), поэтому в следующий раз их зарплата будет ниже. Но, как заверила Чупрунова, такая ситуация не во всех детсадах и не у всех сотрудников.

Более того, как добавила Наталья Григорьевна, воспитатели провинциального городка получают в среднем даже больше, чем их коллеги из наукограда - за 11 месяцев этого года средняя зарплата воспитателя в Жуковском районе составила 29 796 рублей. Впрочем, все мы знаем, как формируется средний показатель - один ест мясо, второй капусту, но вместе они едят голубцы.

И тем не менее, если у жуковских педагогов появились сомнения насчет правильности начисления зарплаты, они всегда могут обратиться в областные структуры. Потому что, как заверила Татьяна Волнистова, зарплата работников детских садов находится на особом контроле региональных властей. И если чьи-то «дыры в бюджете» будут компенсировать за счет воспитателей и нянечек, то мало не покажется...

Диана КОРШИКОВА

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