Прокурор Обнинска о коррупции, мигрантах и ситуации в КБ № 8

Прокурор Обнинска Павел ГУЛЬЧАК приехал в наукоград полгода назад.

Павел Михайлович встретился с нашими корреспондентами и рассказал о проделанной работе, планах на будущее, а также пригласил журналистов поприсутствовать на приёме прокурора и посмотреть на его работу изнутри.

САМ СТАЛ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

- Павел Михайлович, на вашем приеме я впервые и сразу скажу, что поражена спектром вопросов. Один приходит с жалобой на мошенничество, второй имеет проблемы в бизнесе, третий недоволен работой банка...

- Что интересно, выделить каких вопросов больше: бытовых или от предпринимателей - не могу. Каждый приходит со своей проблемой, чаще всего, когда у человека нет другой надежды. Подавляющее большинство обращений, откровенно говоря, не по адресу, но горожане уверены, что прокурор - тот человек, который стукнет кулаком по столу и всё разрешится.

- Я заметила, что вы в то же самое время не даете чётких ответов, не обнадеживаете, не обсуждаете с человеком его историю, не обещаете ничего.

- Этого нельзя делать ни в коем случае. Даже если я по-человечески понимаю того, кто пришел ко мне, как прокурор я беспристрастен. Допустим, я обнадежу человека, а после проверки выяснится, что все совсем не так на самом деле, что тогда? Вот, например, сегодняшний случай возьмем.

Приходит бизнесмен - перевозчик, его автобус, который он купил пять лет назад, как оказалось, находится в розыске, и имущество теперь арестовано. С одной стороны, жаль мужчину, с другой - ты покупаешь дешевле транспортное средство у сомнительных людей, хочешь сэкономить - какая, по вашему мнению, вероятность, что с машиной что-то не так?

- Высокая. То есть вы говорите о том, что в большей части своих бед люди сами виноваты?

- Как бы жестоко это ни звучало, но это действительно так. Не бывает бесплатного сыра, это всем давно уже пора выучить. Не нужно далеко ходить - сколько случаев мошенничества сегодня? Очень много!

И ведь люди сами добровольно отдают деньги. Кто-то ведется на дешевую рекламу, кто-то верит, что может получить компенсацию, надо только выплатить страховой взнос. Перечислять схемы можно долго. И ведь полиция города Обнинска постоянно проводит профилактические мероприятия и беседы, рассказывает гражданам, как не стать жертвой преступников.

Я вам больше скажу, я сам однажды попал в такую историю. Будучи курсантом военного училища, тогда я жил в Донецке, в одном из магазинов я встретил мужчину, который продавал золотое обручальное кольцо. Я купил его очень дешево, этот мужик рассказал мне душещипательную историю о проблемах в семье, и я поверил. И что дальше? Утром проснулся, а у меня весь палец зеленый. Не золото, а дешевый сплав.

- Поучительная история. Вы после этого случая стали ко всему относиться критически?

- Прокурор вообще не может делать никаких выводов, пока у него не будут собраны все доказательства. Критически ко всему относиться - уже, скорее, привычка, единственная сложность - это переносится в личную жизнь. Но домашние привыкли. (смеется)

«С КБ № 8 Я НЕ «СЛЕЗУ»»

- Когда мы только познакомились с вами весной этого года, я задала вопрос: будете ли вы проводить проверки в отношении КБ № 8? Тогда вы однозначно ответили «да». Есть ли результаты?

- Проверки в отношении КБ № 8 проводились и продолжают проводиться. Выявлялись несоответствия, некоторые сотрудники были привлечены к ответственности. Но, к сожалению, исправить ситуацию в больнице даже за год невозможно. Тем более это не получится сделать только мерами прокурорского реагирования.

Но контроль должен быть и будет постоянным. С КБ № 8 я и сам не «слезу», и своим сотрудникам не позволю. Мы постоянно проводим проверки, и это факт, который я не скрываю. Сейчас власти добились выделения немалых денег на нужды больницы, и мы должны проконтролировать расходование средств. Сколько денег поступит реально, сколько будет израсходовано, на какие цели.

Знаете, я был на днях у мамы в Брянской области, там 50 тысяч жителей, так у них в городе - шесть бригад скорой помощи и на район еще две, то есть восемь машин на 50 тысяч населения. Думаю, добавлять больше ничего не надо.

Проблем в медучреждении очень много. Повторюсь, только наш контроль ситуацию в целом не исправит, это должна быть комплексная работа, но то, что я не дам спокойно спать, можете быть уверены.

- Этим летом были внесены изменения в законодательство, и теперь присутствие присяжных на судах становится обычным делом. Насколько обнинские прокуроры готовы?

- Пока в Обнинске не проводились заседания с участием присяжных заседателей, но мы к этому готовы. Сегодня сформирована группа гособвинителей, готовых принимать участие в процессе. Сложности определенно будут, и мы это понимаем, так как часто играет роль человеческий фактор. Потому что преступление, которое будет рассматриваться судом присяжных, всегда резонансное дело, о котором говорит весь город. Беспристрастным быть тяжело.

- Например, как дело о двоих парнях, которых обвиняют в убийстве студентки ИАТЭ?

- Не буду никак комментировать это. Просто поймите, что обвинение не просто посадить преступника, этим, кстати, грешат иногда наши коллеги, работая по принципу «был бы человек, дело найдется». Я с этим категорически не согласен, потому что сидеть должен человек только за то, что он совершил.

Когда следователи и дознаватели приносят ко мне уголовные дела для утверждения, а я возвращаю их обратно для дополнительного расследования, то врага хуже прокурора для них нет. Потому что вину человека нужно доказать, а не просто сделать выводы, основываясь, например, на криминальном прошлом подозреваемого.

- Жестко.

- На самом деле нет. Просто я за то, чтобы любая работа выполнялась максимально качественно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- Еще одна проблема Обнинска - фиктивная регистрация мигрантов. Правозащитница Татьяна КОТЛЯР даже была судима за подобные действия, но если она ведома идеей помочь людям, то другие - заработать на этом.

- Здесь тоже постоянный контроль с нашей стороны. Могу сказать, что с начала года зарегистрировано 835 преступлений по фактам фиктивной регистрации мигрантов, 12 человек были осуждены. Отмечу, что количество таких правонарушений снизилось. За аналогичный период прошлого года было 844 эпизода.

- Весной, после трагического случая в Кемерове, в Обнинске провели проверки торговых центров на предмет соблюдения пожарной безопасности. Сегодня ТЦ «Капитал» закрыт. Неужели он был единственным в списке, к которому были претензии?

- Нет. Также предписания были выданы в адрес руководства ТЦ «Атлас», «Мост» и центра развития творчества детей и юношества «Эврика». Всего были проверены 16 мест массового скопления граждан.

Все нарушения были устранены руководством вовремя, с «Капиталом» этого не случилось. Здесь все по закону. Безопасность людей на первом месте.

- Одна из основных задач прокурора - борьба с коррупцией. Есть ли в Обнинске случаи, когда вы привлекали к ответственности чиновников или депутатов за взятки?

- Могу сказать, что к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений ни работники администрации города, ни депутаты Обнинского городского Собрания не привлекались.

Вместе с тем, в действиях и муниципальных служащих органов местного самоуправления (как Обнинского городского собрания, так и администрации города), и депутатов Обнинского городского Собрания прокуратурой города в истекшем периоде 2018 года были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в части предоставления ими неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их несовершеннолетних детей. Приняты меры прокурорского реагирования, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Случаев увольнения служащих по утрате доверия не имелось.

- Если подытожить, то, по вашему мнению, вы продуктивно отработали этот год?

- За меня лучше всего скажут цифры и результаты. Хвалить и ругать себя не хочу, это необъективно.

Беседовала

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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