В Обнинске разработали стратегию взаимодействия наукоградов России с Министерством образования РФ

Обнинск - первый наукоград России. Помимо него аналогичное звание получили еще 12 городов, расположенных в различных регионах нашей необъятной родины.

В этом году министерство науки и образования РФ впервые провели стратегическую сессию под названием: «Роль наукоградов в реализации научно-технической политики Российской Федерации».

Столь важное и значимое мероприятие было организовано здесь, в Обнинске.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НАУКОГРАДЫ

Администрация города Обнинска оказала помощь в организации мероприятия, предоставив площадку и все необходимые мультимедийные средства. Сессия проходила в течение двух дней: четверг и пятницу. Только вечером в пятницу будут подведены итоги и приняты важные стратегические решения. Но об этом позже.

Как считает вице-мэр по экономическим вопросам Геннадий АНАНЬЕВ подобное мероприятие нужно в первую очередь для того, чтобы понять назначение наукоградов.

- Администрации городов высказались за то, что нужно поменять формат общения и целевых показателей, которые важны министерству науки и высшего образования России, - заявил Геннадий Евгеньевич.

КАКИЕ НАУКОГРАДЫ СУЩЕСТВУЮТ В РОССИИ?

Бийск;

Дубна;

Жуковский;

Кольцово;

Королев;

Мичуринск;

Протвино;

Пущино;

Реутов;

Троицк;

Фрязино;

Обнинск;

Черноголовка.

По результатам двухдневной сессии, как считает Ананьев, должна выработаться определенная стратегия взаимодействия между наукоградами и министерством образования Российской Федерации.

- Нужно понимание, для чего действительно существуют наукограды и какова их цель, - комментирует Геннадий Евгеньевич. - В свое время уже поднимались разговоры о причинах существования таких городов и их задачах, мол, зачем, если есть и другие формы: особые экономические зоны, технопарки, то же Сколково.

СТАТУС НАУКОГРАДА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

По мнению Геннадия Ананьева, профицитность статуса наукограда не так велика, как о ней можно подумать. К слову, получить звание, а также удержать его и регулярно подтверждать - очень сложно.

Наукограды имеют право участвовать в федеральных программах, подавать проекты и рассчитывать на их финансирование из государственного бюджета.

При участии федеральных бюджетных средств, в Обнинске смогли отстроить хозфекальный коллектор. Еще один проект, на финансирование которого рассчитывают власти наукограда - строительство дороги по улице Красных Зорь.

СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНА МЕНЯТЬСЯ

Как говорит, Геннадий Ананьев, наукограды сегодня должны работать по направлениям, заложенным в указе президента о стратегическом развитии.

- Мы, кстати, один из первых наукоградов, разработали стратегию социально-экономического развития Обнинска до 2025 года. Только сейчас подключились другие города, - заявляет Геннадий Евгеньевич.

По мнению Ананьева, при составлении стратегии социально-экономического развития города, всегда нужно оставлять некое пространство для манёвра. Это значит, что следовать слепо изначально намеченным планам - не совсем правильно, важно уметь лавировать и подстраиваться под ритм жизни.

- Кардинальных изменений, конечно, быть не должно, но корректировки курса, что-то убрать, что-то добавить - будут обязательно, - заявляет вице-мэр по экономике. - Я считаю, что мы уже сегодня должны пересмотреть некоторые вопросы и делать это нужно чуть ли не ежегодно.

ЧТО ПРЕДЛОЖИТ ОБНИНСК НА СЕССИИ?

Сегодня Обнинск может предложить несколько направлений, которые связаны с наличием здесь ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Одна из основных целей - расширить кампус до 10 тысяч человек, при существующих 2,5 тысячах, то есть вырасти в четыре раза. Плюс ко всему, это должен быть вуз европейского уровня, потому что ожидается увеличение количества иностранных студентов, и город должен быть к этому готов.

Еще одна идея - реализация проекта по организации здесь инновационного научно-технического центра - ИНТЦ, то есть вокруг ИАТЭ НИЯУ МИФИ будут созданы предприятия, где могут разместиться стартапы.

Как считает Геннадий Евгеньевич, каждый наукоград Российской Федерации должен развиваться согласно тем направлениям, в которых может показать точку роста. Изобретать колесо не нужно, достаточно поддерживать и развивать имеющиеся направления, как например, в Обнинске это происходит с композитным, фармацевтическим и радиационным кластерами.

- От сессии жду продуктивности, новых идей и позитивных изменений, - резюмировал Ананьев.

НАУКОГРАДЫ ЗАКИПЕЛИ

Знакомиться с Обнинском и его научно-техническими достижениями гости начали с ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Сессия стартовала именно здесь - в «Точке кипения», где рано утром в четверг собрались порядка 50 человек, среди которых были не только участники мероприятия из других городов, но также и представители власти и бизнеса наукограда.

С приветственным словом к участникам стратегической сессии обратился мэр Обнинска Владислав ШАПША.

- Я хочу поблагодарить министерство образования Российской Федерации за то, что откликнулись на нашу готовность встретить вас здесь. Спасибо всем, кто приехал, особенно главам городов, мы редко видимся, но всегда это делаем с удовольствием, - сказал Владислав Валерьевич. - Я считаю, что наукограды - на самом деле особенные места, потому что концентрация интеллекта здесь гораздо выше. Я надеюсь, что город Обнинск, однажды первым вставший на путь «наукоградности» тоже внесет свою лепту и все мы сегодня «закипим» и сессия, а также все обсуждения будут продуктивными.

Мысль мэра наукограда продолжил директор Троицкого инновационного кластера Виктор СИДНЕВ.

- Сегодня в министерстве образования Российской Федерации появился департамент наукоградов и мы связываем с ним большие надежды. Сегодняшнее мероприятие, уверен, пойдет на пользу всем нам. И, знаете, я недавно был в Китае и мне там подарили книжку с китайскими пословицами, переведенными на английский язык. Мне особенно понравилась одна: «Человеку, который не знает куда плыть, никакой ветер не будет попутным», я думаю, что все мы знаем, куда плывем и желаю нам попутного ветра, - философски заметил Виктор Владимирович.

Директор департамента специальных программ, развития государственных научных центров и наукоградов министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вадим МЕДВЕДЕВ рассказал о роли городов в реализации новой системы национальных приоритетов в области образования и науки.

По словам Вадима Викторовича, Российская Федерация должна войти в пятерку ведущих стран мира по приоритетным направлениям научно-технологического процесса.

- Цель достаточно амбициозная и она раскрывается через ряд показателей, кто-то поддерживает, кто-то - нет, говоря о том, что страна испытывает дефицит в ресурсах, но мы должны сделать все возможное, чтобы «взять» эту высоту, - говорит Медведев.

Реализовать задуманное на территории страны можно через увеличение объема производств фармацевтической или иной продукции, которая относится к понятиям «научная» или «техническая». Проще говоря, работать над импортозамещением.

ОБНИНСК РАЗВИВАЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

В наукограде с развитием программы по импортозамещению все более чем хорошо. Здесь постоянно открываются новые предприятия, выпускающие продукцию, которая легко может вытеснить экспортный товар с рынка.

Последнее такое открытие - производство ДНК-тестов для генетической идентификации личности человека и установления родства.

Это событие - уникально не только для Обнинска, но и для всей страны, поскольку на сегодняшний день более 90% рынка занимают тест-системы производства ЕС и США. Реализация данного проекта позволит снизить зависимость от импорта минимум на 50%.

Теперь ДНК-тестами, которые производятся в Обнинске на заводе «Ниармедик Фарма», будут пользоваться криминалисты и сотрудники спецслужб по всей России, чтобы безошибочно находить преступников.

Кстати сказать, в других наукоградах также развивается фармкластер. Импортозамещение на рынке медикаментов - на первом месте, на втором - машиностроение.

БУДУЩЕЕ ПОКАЖЕТ

Сегодня глав наукоградов России, которые съехались в Обнинск на стратегическую сессию, очень радует тот факт, что министерство обратило на них внимание и готово оказывать посильную помощь в развитии.

- Мы не можем говорить о том, что финансирование проектов будет огромным, но будем надеяться, что сможем добиться его увеличения. Принцип прост: чем больше получаем ты, тем выше выдаваемый нами результат, - считает вице-мэр по экономике администрации Обнинска Геннадий Ананьев.

Представители минобра РФ в свою очередь заявляют о том, что проанализировав показатели наукоградов России в увязке со стратегией научно-технического развития, пришли к выводу, что есть возможность перейти на новый этап развития наукоградов как агломерации науки.

Разрабатываемые сегодня подходы направлены на то, чтобы повысить эффективность или придать новый масштаб уже действующим коммуникациям между организациями науки, образования и индустриальных партнеров в наукоградах.

В качестве одного из подходов министерство рассматривает проект сетевой магистратуры в партнёрстве с крупными промышленными предприятиями и корпорациями.

В таком проекте можно задействовать уже созданную инфраструктуру наукоградов, создать новые программы поддержки молодых ученых и исследователей, сформировать банки научных знаний и так далее.

Для разработки и обсуждения всех намеченных планов у министерства есть немногим меньше полугода. В 2019 должно пройти утверждение проектов, а в 2020 начаться их реализация.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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