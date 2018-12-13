Дедушка на Porshe

В Твери объявили план-перехват обнинцу, который пытался спасти свою внучку.

На этой неделе новостные агентства взорвала новость о том, что в Твери «богатый дедушка на Porsche» похитил 5-летнюю внучку из детсада. На дорогах был объявлен план-перехват, на место выехали следователи, а руководство Тверской области собрало срочное совещание с требованием немедленно разыскать ребенка.

Как оказалось, тот самый дедушка - житель Обнинска. Более того, его семья сама обратилась в нашу редакцию с просьбой рассказать эту историю и привлечь внимание общественности, потому что, несмотря на громкие заголовки в СМИ, на самом деле, по их мнению, реальная ситуация обстоит иначе.

И можно ли вообще назвать это похищением - большой вопрос...

ПРОМОТАЛ БИЗНЕС И ЗАВЕЛ ЛЮБОВНИЦУ

Согласно скупой предыстории, известной прессе, девочка с братом после смерти матери жили в Обнинске вместе с дедушкой и бабушкой. Но отец забрал детей (старшего сына Ярослава и девочку Сашу) в Тверь. Пожилые люди судились с ним за право опеки, но, так как результатов это не дало, девочку решили просто выкрасть. Днем 10 декабря 62-летний обнинец самовольно забрал внучку из частного детского сада на улице Фрунзе в Твери и вывез ее на Porsche в неизвестном направлении, не поставив в известность отца ребенка.

Правоохранительные органы соседней области разыскивают похитителя, по нашей информации, дело находится, в том числе и на контроле губернатора Тверской области, в общем, шум поднялся действительно серьезный.

Похитителем же оказался известный и уважаемый в Обнинске человек -предприниматель Владимир ХОРИКОВ, внесший значительный вклад в благоустройство территории усадьбы Белкино. В редакцию же пришел его сын Юрий - дядя детей и родной брат их матери Ольги, которая несколько лет назад скончалась от рака.

Как признается молодой человек, что делать дальше, семья не знает, и пока на них объявлена настоящая охота, единственный верный способ хоть как-то достучаться до общественности и правоохранительных органов - это рассказать историю «без купюр».

В 2006 году Ольга вместе с мужем Игорем Н. переехала в Тверь - отец девушки организовал для молодой семьи новый бизнес, и первое время все было хорошо. На свет появился Ярослав, сейчас он учится в седьмом классе в одной из школ Обнинска.

Однако через пару лет муж стал жить, что называется, «на две семьи».

- Весь бизнес, который был подарен отцом - двухэтажные квартиры, дом на берегу Волги, дорогие машины, промышленная база, - все оказалось заложено, все это пропало, - рассказывает Юрий. - Когда сестра поняла, что муж пустил по ветру бизнес и завел любовницу, решила с ним развестись.

ВНУЧКУ НЕ ВИДЕЛИ ЦЕЛЫЙ ГОД!

Однако к этому времени оказалось, что Ольга беременна вторым ребенком. В мае 2013 года на свет появилась девочка Александра, а уже в июне супруги окончательно развелись.

Все время после развода дети жили с матерью в Обнинске, квартира бабушки с дедушкой находилась по соседству, поэтому семейство общалось регулярно. Однако в 2015 году выяснилось, что Ольга больна - рак четвертой стадии не смогли излечить даже в Германии, женщины не стало. После смерти Ольги дети перебрались к старшим членам семьи.

- Когда сестра умерла, с ее мужем была устная договоренность, что дети будут жить с бабушкой и дедушкой - они будут их обеспечивать, заниматься их воспитанием и образованием. При этом отец может брать детей к себе в любое время, когда захочет. Никто не возражал против их общения, - рассказывает Юрий.

Так, в конце прошлого года - 27 декабря - Игорь Н. приехал за детьми и забрал их в Тверь на Новый год. Ярослава он вернул в Обнинск уже 2 января, а вот дочку возвращать отказался.

По словам Юрия, со старшим сыном отношения у папы особо не сложились -мальчик был уже достаточно взрослым, когда у отца появилась вторая семья.

- Со стороны Игоря были и избиения матери, Ярик все это видел и помнит, поэтому общего языка с отцом они так и не нашли, - говорит Юрий.

А вот дочка была еще маленькой, поэтому малышку Александру отец решил оставить себе.

- После этого он перестал выходить на связь. Мы пытались с ним поговорить, приезжали в Тверь, но дверь нам никто не открывал. Поэтому спустя несколько месяцев нам ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд, - вспоминает дядя детей.

РЕШЕНИЕ СУДА ЕСТЬ, А СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ

Суд, в свою очередь, постановил обязать отца давать возможность видеться брату и сестре минимум раз в месяц - не густо, конечно, но хотя бы что-то.

Взяв решение суда, семейство вновь направилось в Тверь, чтобы встретиться с девочкой по закону. Однако дверь все также была закрыта.

- Мы связались с судебными приставами, чтобы они зафиксировали этот момент. Однако когда мы приехали на следующие выходные и нам вновь не открыли, пристав не явился. Только в понедельник он нам перезвонил и сказал, что он просто проспал. Через неделю ситуация повторилась - на этот раз пристав заболел, - говорит Юрий.

В итоге подавать жалобу пришлось уже на саму службу тверских приставов, которые просто не выполняли свою работу.

- Нам пообещали, что разберутся с этим вопросом, но спустя еще две недели оказалось, что нашей проблемой вообще никто не занимается, и никакие действия предприняты не будут, - рассказывает Юрий. - Получается, что даже те структуры, которые были обязаны обеспечить встречу брата с сестрой, просто нас игнорируют! Мы пытались исполнить решение суда. Что еще мы должны были делать?

По его словам, забирая девочку из детсада, дедушка не пытался ее похитить -речь шла только о том, чтобы дать ей возможность встретиться с братом, которого она не видела целый год! Собственно, это именно то, что и было предписано законом.

5-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА КАК ЖИВОЙ ЩИТ?

Тут, кстати, не лишним будет сказать пару слов и о самом отце, который с чего-то вдруг год назад резко заинтересовался судьбой ребенка, хотя до этого, по словам Юрия, девочку после развода видел раз семь.

- Если загуглить его имя в поисковике, то можно обнаружить около 30 судебных разбирательств, связанных с Игорем, - говорит Юрий. - Он должник! У него нет работы, сейчас он проживает с женщиной в квартире ее старшего сына. Она, по моим сведениям, тоже не работает, при этом у них родился общий ребенок. В свое время Игорь набрал крупные долги, брал как официальные кредиты, так и занимал у разных людей. И насколько я знаю, год назад он крепко попал. Не удивительно, что выбивать долги из него решили в прямом смысле этого слова - он был избит. Поэтому сейчас по Твери он ходит с детьми в обнимку и никуда их не выпускает - кто ж его тронет, если он детьми окружен...

При всем при этом Н. не лишен родительских прав, хотя, например, это довольно странно - если человек не имеет официального заработка и у него нет жилья, то как ему вообще доверяют детей?

Кстати, сама Саша после возвращения чувствует себя отлично, радуется старшему брату и улыбается бабушке с дедушкой. Несмотря на то, что она не видела родных ровно год, она их всех прекрасно помнит и любит.

- Сразу после того, как ее забрали из Твери, мы приехали в обнинскую полицию и все рассказали. Под камерами в присутствии сотрудника опеки, когда ее спросили, где она хочет жить, Саша сказала, что у бабушки с дедушкой, - говорит Юрий.

О том, как ей жилось в семье отца с его новой супругой и ребенком, девочка ничего не рассказывает, упомянула только, что ее часто закрывали в комнате...

Что делать дальше, семья не знает. Возвращать 5-летнюю девочку отцу, попавшему в крупные неприятности и пользующимся дочкой как живым щитом, они не хотят.

- Пока у нас есть силы отбиваться, но так как в Твери эта история получила большой резонанс и ее обсуждают на самом «верху», есть вероятность, что к возвращению ребенка будут подключены самые серьезные силы. И мы вряд ли сможем противостоять им. Сейчас мы хотим только того, чтобы была известна вся правда по этой ситуации, нам нечего скрывать, мы просто хотим, чтобы ребенок был в безопасности, и чтобы он жил там, где ему больше нравится.

Диана КОРШИКОВА

К слову, девочка Саша, пока жила в Обнинске, посещала один из детских развивающих центров. Педагоги до сих пор вспоминают ее как любознательную, улыбчивую и способную девочку.

Более того, сотрудники центра прекрасно знакомы и с историей ее семьи. По их словам, папу они никогда не видели, «развивашки» вместе с Сашей посещала всегда только мама Ольга. После смерти женщины за девочкой, как правило, приходили родственники матери. Как их характеризуют педагоги - порядочные и приятные люди.

- Помню случай. Мы подготавливали для деток и их родителей памятный альбом с фотографиями, - рассказывает воспитатель центра Елизавета. - В один из кадров попала Ольга, это было незадолго до ее смерти, поэтому это была одна из последних ее фотографий. После кончины, когда мы вручили альбом семье, я помню, как они растрогались, девочка, прижала фото к себе, когда увидела на нём маму...

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