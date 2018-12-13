«Бойня № 8»

Заседание Горсобрания превратилось в дуэль между Силуяновым и Бондаренко.

В администрации города на этой неделе состоялось очередное заседание Обнинского городского Собрания, на котором народным избранникам предстояло принять главный финансовый документ следующего года. Однако вовсе не это стало ярким событием того вечера...

ПРИНЯЛИ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ

Напомним, бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. тщательно обсуждался на комитетах, поэтому всеми основными цифрами и расходами депутаты уже владели.

Начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА озвучила итоговый доклад и сделала это, как заметил председатель горсобрания Владимир ВИКУЛИН, «очень изящно».

Итак, по ее словам, дефицит городской казны 2019 года составит 175 миллионов. Как и в предыдущие годы, бюджет города будет иметь социальную направленность - на финансирование социальной сферы будет потрачено 2,9 миллиарда рублей, или 69% расходов. Помимо этого, 833 миллиона рублей (20%) пойдут на финансирование сферы коммунального и дорожного хозяйства. 11% - прочие расходы.

Собственно, вопрос возник только один - у депутата и директора школы № 4 Владимира СВЕТЛАКОВА. Его смутило, что в бюджете не отражены суммы, которые город выделит на содержание охраны в школах и детских садах. Однако Коновалова успокоила - деньги на это заложены, и их должно хватить, но отдельной строкой «на охрану» они в бюджете не выделены, так как предусмотрены в разделе на общее содержание данных объектов.

Больше претензий к финансовому документу не нашлось.

По словам Викулина, бюджет следующих трех лет «можно принять с удовлетворением».

- Следует отметить, что в сегодняшних условиях наблюдается хороший рост, и в этот раз, как никогда, были учтены все пожелания депутатов. В результате бюджет остался сбалансированным, и мы должны принять его единогласно, - сказал Владимир Васильевич.

Собственно, так депутаты и сделали.

ВСЕ ДЛЯ КБ №8

Дискуссия же разгорелась на другом вопросе. Депутатам предлагалось внести изменения в положение о земельном налоге в Обнинске. Дело в том, что народные избранники и администрация уже давно пытались найти механизм, способный реанимировать ситуацию с нехваткой кадров в КБ № 8. Так как медучреждение относится к федеральной службе ФМБА России (которое с высоты своего величия годами не замечает проблемы обнинской медицины), «вливание» в него бюджетных денег значило бы нецелевое использование средств. Поэтому просто взять и выделить из бюджета несколько миллионов нельзя. А между тем спасать то, что осталось от станции помощи, нужно уже сейчас, чтобы зимой город не остался без неотложки.

Поэтому власти наукограда приняли решение внести поправки в земельный налог и дополнить пункт о льготах еще одной строчкой - освободить от уплаты 40% налога медицинские организации, оказывающие населению первичную медико-санитарную и скорую помощь, в том числе выездными бригадами.

Под это определение из всех медучреждений города пока подпадает лишь КБ № 8. По умолчанию освободившиеся 40% налога (а это несколько миллионов рублей) руководство клинической больницы должно направить на зарплаты медработникам. Тем самым город пытается сохранить кадры и, в частности, улучшить работу станции скорой помощи, где, как мы уже писали, практически не осталось сотрудников.

Так как речь идет о крупных суммах, которые город вынужден потерять в пользу федеральной структуры, у депутатов вполне обоснованно появилось желание обсудить этот вопрос более детально.

- Прежде чем поддержать это решение, хотелось бы задать несколько вопросов руководителю КБ № 8 Игорю БОНДАРЕНКО, - сказал депутат Александр СИЛУЯНОВ.

И пока Игорь Владимирович присаживался к столу, Владимир Викулин отметил, что это нормальная практика, когда при обсуждении важных общественных вопросов депутаты, в том числе и Заксобрания, советуются с юристами и представителями профильных организаций.

ВМЕСТО «СПАСИБО»

- Хотелось бы понять, сколько бригад скорой помощи работает в Обнинске на данный момент? - поинтересовался Силуянов.

- Извините, а это какое отношение имеет к земле? - переспросил господин Бондаренко.

На несколько секунд в зале зависла неловкая пауза. Журналисты переглянулись - в КБ № 8 за всю историю не было столько проблем, как сейчас, и в тот момент, когда город по своей воле собирается ей помочь, главврач предпочитает дерзить вместо того, чтобы просто ответить на вопрос. Нонсенс.

- Машин в скорой помощи достаточно, - продолжил после оцепенения присутствующих Бондаренко. - В настоящее время проблема с сотрудниками. Укомплектованность скорой составляет 61%, 58% - это сотрудники пенсионного и послепенсионного возраста. Работают три бригады, на каждую из них приходится более 70 вызовов при положенных 16-18. Обнинску нужно порядка 10-12 бригад.

Также Бондаренко добавил, что есть договоренность с ФМБА, чтобы подтянуть на договорной основе еще 2-3 бригады, которые будут работать зимой.

После того как главврач окончил свой спич, Владимир Викулин пояснил, что вопрос Силуянова был связан с тем, что все надеются, что освободившиеся деньги с налога пойдут на увеличение зарплат...

- Все 2,5 миллиона пойдут на зарплаты медработникам, - перебил Бондаренко.

- Я не знаю, почему у вас 2,5 миллиона, по моим подсчетам высвобождается порядка 4 миллионов, потому как налог должен составить 10 миллионов рублей, - уточнил Силуянов.

- У нас налог со всей предпринимательской деятельности составляет 6,8 миллиона рублей, вот вычитайте 40%, и будет где-то 2,5 миллиона, - парировал Бондаренко.

Силуянов в свою очередь настаивал - хотелось бы в целом понять, во сколько вообще обходится содержание скорой помощи? Какая сумма в год? Также его интересовало время прибытия скорой к пациенту.

Поражающий до этого своей арифметикой Бондаренко на вопрос о цене содержания неожиданно замялся и признался, что не может на него ответить.

«НЕЯСНОЕ СОСТОЯНИЕ»

А вот по поводу времени ожидания жителей главврач решил зайти издалека.

- Я уже три недели рассматриваю карточки (которые составляются по вызовам на дом - прим. ред.) и могу сказать, что 60% вызовов необоснованные, - заявил Бондаренко.

- Что значит необоснованные? - переспросили присутствующие.

- У человека в карточке написано «неясное состояние», - ответил Бондаренко, намекая на то, что обнинцы не по делу тратят время и без того загруженных медиков.

- Когда пожилому человеку становится плохо и у него паника - он вызывает скорую, - пытался рассуждать логически Силуянов.

- В среднем по городу скорая доезжает за 20 минут, - вернулся к изначальной теме Бондаренко.

Так как все присутствующие понимали, что речь идет ни о каких не 20 минутах, а скорее, о часах, Владимир Викулин, читая мысли коллег, попытался сгладить углы:

- В Обнинске в течение дня бывают пробки, поэтому иногда сложно доехать...

- А что, сирены нет? - удивился Михаил НАРУСОВ.

- Ну, с нашими водителями и с их культурой вождения очень сложно, - подытожил Викулин.

И тем не менее Силуянова перспектива отдать несколько миллионов в ведение руководства КБ № 8 не очень-то обрадовала, поэтому народный избранник предложил альтернативный вариант. По его мнению, проще было бы оставить налог как есть, но при этом заложить средства в бюджете непосредственно на надбавки медикам - тогда город смог бы сам следить и контролировать расходование этих денег.

Однако поправки уже были проработаны, да и льгота давалась лишь на один 2019 год. И если она себя не оправдает, ее просто отменят. Поэтому, несмотря на слегка нервную обстановку, народные избранники проголосовали «за». Но попросили Бондаренко все же представить точную цифру освободившихся денег - 2,5 или все-таки 4 миллиона?

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Горсобрание»