Пациенты убегают из КБ № 8, так как не могут лечиться в жутких условиях

В январе этого года власти Обнинска представили нового главного врача КБ №8 Игоря БОНДАРЕНКО. С самого начала все выглядело радужно. Игоря Владимировича презентовали, как человека с богатым опытом, также администрация выразила надежду, что с приходом нового руководителя дела в больнице пойдут в гору.
- Он готов включиться в работу и, что немаловажно, все выделенные им проблемы совпадают с нашим видением ситуации в учреждении, - сказали чиновники 23 января 2018 года.
Сегодня мы можем сделать вывод, что так плохо в клинической больнице не было, пожалуй, никогда.
«Я ТУДА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУСЬ!»
Если составить рейтинг обращений, то раньше чаще всего горожане жаловались на коммунальщиков или чиновников. В 2018 номером один в списке стала КБ №8. И каждая из историй одна хуже другой.
Житель Обнинска Игорь К. попал в хирургическое отделение в конце ноября. Парню требовалась операция, и ему нужно было находиться в больнице в так называемый предоперационный период.
- Это формальности, так всегда происходит в государственных клиниках, - рассказывает Игорь. - Лечился и лечусь я по полису, но когда меня оформили в палату, я, честно говоря, был в шоке.
Спальным местом Игоря стала полуразваленная кушетка, на которую, заметим, довольно стройный молодой человек боялся даже садиться, не то что лечь спать.
Нанотехнологии в стиле КБ №8 - это кровать без одной ножки, которая подпирается табуреткой (!).
- Мне реально было страшно спать. В палате холодно, бегают тараканы, кровать скрипит, лежишь и не понимаешь, ты в первом наукограде находишься или в стране третьего мира, где о цивилизации только слышали? - вспоминает Игорь.
В итоге молодой человек выдержал только два дня и в прямом смысле сбежал домой. Вернулся уже только на операцию, но и послеоперационный период предпочел провести дома. Врачи, как он вспоминает, особо не возражали.
- Я туда больше не вернусь. Лучше переплатить, но вылечиться в частной клинике. Но разве, скажите, это нормально? Есть полисы медицинского страхования, люди платят налоги, а за что? Чтобы их заботливо укладывали на трехногие кровати? - возмущается Игорь.
К слову, соседи по палате возмущений парня не поняли. Как вспоминает молодой человек, его товарищи по несчастью такой кровати не удивлялись и даже сказали, что это нормально.
- Посоветовали мне не ныть и не быть «тряпкой», дескать, скажи спасибо, что вообще кровать есть, - пожимает плечами обнинец.
НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ
Иногда задумываешься, что еще должно случиться в КБ №8, прежде чем проблемы начнут не только обсуждаться, но и решаться на самом высоком уровне? Последний случай, произошедший в Обнинске, пожалуй, можно назвать одним из самых жутких и одновременно жалких.
Представьте, вы приходите в аптеку за лекарством, а перед вами труп! Проходит час, два, три, утро превращается в день, тело по-прежнему лежит на холодном полу, провизоры вынуждены работать в состоянии стресса, а покупатели стараются побыстрее уйти.
И ведь все могло бы быть иначе, если бы не одно «но» - в городе слишком мало бригад скорой помощи.
Как сообщила заместитель главного врача КБ №8 по организационно-методической работе Марина МАМЕДОВА, в тот злосчастный день в городе работали всего три бригады скорой помощи.
- В 9:30 утра на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что мужчина, находящийся в аптеке по улице Маркса, 114, нуждается в медицинской помощи, - рассказала Марина Багадуровна.
Однако ни одну из трех бригад не было возможности отправить на место. Одни были заняты тяжелым больным с черепно-мозговой травмой, вторые оказывали помощь пациенту с острым коронарным синдромом, третья бригада была отправлена на вызов к жителю города с подозрением на инфекционное заболевание.
- В итоге в 10:08 врачи были на месте. Задержка составила 38 минут. Сейчас проводится служебная проверка, какие действия могли быть предприняты для предотвращения этой ситуации, - резюмировала Мамедова.
К слову, умершим оказался гражданин Беларуси, 1955-го года рождения, у него была двухсторонняя пневмония. За медицинской помощью, как уверила Марина Багадуровна, он в КБ №8 не обращался.
- По иронии судьбы мужчина был врачом-патологоанатомом, но работал у нас в городе сантехником. А вообще удивительно, как он с таким заболеванием дошел до аптеки, - сказала Марина Мамедова.
Справедливый вопрос, почему тело пролежало так долго, если «скорая» приехала меньше чем через 40 минут? Здесь уже вскрывается новая проблема - участковые. В тот день, как пояснили сотрудники полиции, и у правоохранительных органов было много вызовов. В итоге констатировать смерть страж правопорядка пришел уже днем и, убедившись, что признаков насилия нет, в 13:30 вызвал сотрудников бюро ритуальных услуг, чтобы они забрали тело.
История не терпит сослагательного наклонения, но будь в городе больше бригад скорой помощи и участковых, таких случаев можно было бы избежать. Но если в полицию просто не идут работать, хотя, как говорил начальник ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, сотрудникам предоставляется полный пансион и хорошая зарплата, то врачи бегут из-за предельно низких зарплат и максимально высокой нагрузки.
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ КБ №8 МОГУТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
Власти Обнинска предложили еще раз собраться всем службам и обсудить сложившуюся ситуацию, попробовать понять, что можно сделать для предотвращения подобных случаев.
В то же самое время вопрос работы «скорой помощи» поднимался на заседании правительства Калужской области, и рассматривали его достаточно тщательно.
Депутаты городского собрания на заседаниях думают, откуда взять денег и как направить их на решение острых вопросов в больнице.
ФМБА также дополнительно выделило больше 160 миллионов рублей на нужды КБ №8.
Все активно работают над тем, чтобы привлечь новые кадры в клиническую больницу и хоть как-то смягчить ситуацию.
Что же в это время делает главный врач Игорь Бондаренко?
На последнем заседании городского собрания на вопрос депутата Александра СИЛУЯНОВА «сколько сотрудников скорой помощи сейчас работает?», предпочел вначале дерзость конструктиву.
Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ