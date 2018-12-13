Льготники платят за проездные, которыми не могут воспользоваться!

Старики и инвалиды - самая незащищенная категория граждан. И хотя государство предоставляет им определенного рода льготы, некоторыми из них обнинцы просто не могут воспользоваться.

В ОЖИДАНИИ «ЧУДА»

Николай Петрович - пенсионер, и он уже час стоит на остановке возле «Дом для дома». Ждет автобус, который предательски не едет. Подождав еще около 15 минут, старик садится в маршрутку. Позже он расскажет журналистам, как сильно болели его спина и ноги, пока он ждал заветного транспорта. Почему он сразу не воспользовался услугами частных перевозчиков? Ответ прост: Николай Петрович - льготник и по закону имеет право ездить бесплатно.

Еще одна жительница Обнинска - Ирина СМИРНОВА - также возмущена отсутствием автобусов.

- Мы платим ежемесячно 200 рублей за проездные. Ездить приходится довольно часто: то в поликлинику, то в аптеку, да даже на рынок, - говорит Ирина Николаевна. - Автобусов дождаться невозможно, приходится передвигаться на маршрутках. Так скажите, пожалуйста, за что мы платим? Получается, что мы просто дарим кому-то эти деньги?

Кстати сказать, в соседней Калуге льготники, дети до 14 лет, многодетные семьи имеют право воспользоваться бесплатным проездом в транспорте или для отдельных категорий граждан - купить его за сто рублей. Всего в областном центре курсируют 18 автобусов.

В Обнинске, как сообщил директор ПАТП Виктор ЖИЛКИН, ездит всего 13 транспортных средств, еще четыре - в пригороде.

- Интервал в часы пик составляет 20-25 минут, это утро и вечер, днем - 72 минуты, - рассказывает Виктор Павлович.

Единственная надежда на изменение ситуации - новый проект по оптимизации маршрутной сети наукограда, который будет реализован в следующем году. Если вспомнить слова вице-мэра по экономике Геннадия АНАНЬЕВА, количество льготного транспорта должно увеличиться, кроме того, частные перевозчики будут обязаны перевозить пенсионеров, ветеранов, многодетных по сниженному тарифу.

- Сейчас же льготникам нужно просто приходить на остановки согласно расписанию, понятно, что они могут ждать и по часу, если приходят не вовремя, - считает Геннадий Евгеньевич.

НИ РАСПИСАНИЯ, НИ АВТОБУСОВ

Впрочем, Жилкин в будущее смотрит менее оптимистично.

- Трудно сказать, на сколько увеличится льготный автопарк. Должен пройти конкурс, а когда он будет проводиться? Хорошо, если в первом полугодии. И только после всех процедур станет понятно, сколько будет транспорта, и по какому графику он будет передвигаться, - комментирует Виктор Павлович.

Что касается расписания, так у обнинцев к нему отдельные претензии. Очень часто бывает так, что горожанин может стоять на остановке в течение двух часов в ожидании транспорта.

Наша героиня Ирина Николаевна вспоминает, что даже по утрам могла ждать автобус 50 минут, а потом психовала и ехала на маршрутке.

- Мы постоянно проверяем наличие расписания на остановках, но его то сдерут, то маркером что-то сверху напишут. Мы меняем, снова и снова все повторяется. Это замкнутый круг какой-то, - сетует Виктор Павлович.

Еще одна причина, самая очевидная, почему автобусы не приезжают вовремя - техническое состояние транспортных средств. По словам директора ПАТП, автобусный парк изношен на 98%.

Казалось бы, можно пересмотреть статью расходов на социалку и сделать проездные бесплатными, как в Калуге, особенно с учетом всех обстоятельств, но, как заявил Геннадий Евгеньевич, - это очень сложный вопрос и рассматривать его нужно отдельно и с особой тщательностью.

И явно не в этом году. Так как бюджет на 2019-й уже сверстан.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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