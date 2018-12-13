Станислав Лопухов уверен, что в Олимпе нет «мертвых душ» и трещин в стенах

Спортивный комплекс «Олимп» открылся всего шесть лет назад, однако замечаний по поводу его технического состояния, поведения обслуживающего персонала и организации работы накопилось, кажется, на десятки лет вперед.

В редакцию довольно часто поступают звонки с претензиями к спорткомплексу, поэтому мы решили собрать самые часто задаваемые вопросы и адресовать их директору «Олимпа» Станиславу ЛОПУХОВУ.

ЭТО НОРМА

Кстати, один из вопросов касался личности самого господина Лопухова. По большей части обнинцам он знаком лишь как серебряный призер олимпийских игр 1996 года, но где он работал до этого, никто не знает.

- Хороший спортсмен не означает, что он хороший хозяйственник, - считает житель Обнинска Александр Г. - Вы посмотрите, что творится в «Олимпе». В мужской душевой, например, установили какую-то дешевую сантехнику - спрашивается, зачем? Старая была лучше. Вообще, интересно, сколько выделяется денег на содержание этого объекта? Судя по тому, что там то отваливается плитка, то идут трещины по стенам в гостинице для спортсменов, кажется, что объект вообще не финансируют. Или финансируют, но деньги тратятся не так, как надо...

Напомним, «Олимп» сдавали в 2012 году - аккурат перед выборами. Поэтому возводили его по традиции в режиме ошпаренной кошки. Уже на первом этапе строительства стали проявляться недочеты, а уложенную тротуарную плитку, которая чуть ли не на следующий же день пошла «волнами», жители и вовсе подняли на смех.

В прошлом году в рамках одного из визитов в «Олимп» губернатор Анатолий АРТАМОНОВ велел в десятидневный срок устранить все выявленные строительные нарушения. Тогда ему объяснили, что трещины в стенах гостиницы - это нормальное дело, дескать, новое здание нагружается, и его фундамент оседает.

Однако, как сейчас рассказывают люди, трещины хоть и замазали, но они все еще ползут по стенам.

Видимо, нормально и то, что в первые годы эксплуатации «Олимпа» отваливалась и настенная плитка. Вообще, посетители, которые ходят в бассейн или на хоккей, могут рассказать много чего интересного на тему строительных «ляпов». Более того, некоторые и вовсе уверенно заявляют - «Олимп» разваливается на глазах.

ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ...

Что весьма символично в этой ситуации, так это то, что сам Лопухов, возглавляющий спорткомплекс, по профессии инженер-строитель. По его словам, до этого он работал по специальности - прошел путь от мастера до замначальника.

Поэтому, видимо, с вершины своего опыта Станислав Юрьевич уверен, что та обновленная сантехника в мужском душе намного лучше предыдущей.

- Мы установили оборудование хорошего качества - сейчас там стоят керамические смесители, они лучше тех обыкновенных металлических, что были здесь изначально, - считает Лопухов.

Были у читателей вопросы и к состоянию бассейна. По словам одного из посетителей, за все шесть лет воду в чаше ни разу не меняли, в нее лишь добавляют побольше хлорки.

- А вы считаете, что она должна сливаться и чиститься отдельно? - удивился Станислав Юрьевич. - Там стоит система фильтрации и химводоподготовки, она не требует слива воды.

У одного из наших источников также возникли подозрения относительно штатного расписания спортивного комплекса. В частности, он предложил обратить внимание на количество уборщиц. Дескать, пересчитать их можно по пальцам одной руки, хотя по документам их количество должно быть больше, более того, по некоторым данным, среди трудоустроенных могут быть и родственники сотрудников администрации «Олимпа».

Наличие «мертвых душ» в своем заведении Лопухов отверг и заявил, что на данный момент в спорткомплексе трудится 21 уборщик. Ради любопытства желающие могут лично пересчитать.

И если до этого Станислав Юрьевич общался с журналистом довольно охотно, то вопрос - сколько денег выделяется на содержание «Олимпа» ежегодно? - он комментировать не стал, «потому что не отвечает на праздные вопросы».

- Если это кому-то интересно, то он может сам это выяснить в открытых источниках, - сказал Лопухов.

- То есть вы нам не скажете?

- Конечно, нет, - заявил Лопухов.

Учитывая, что такой банальный вопрос вызывает такое упорное нежелание на него отвечать, финансирование «Олимпа» действительно становится интересной темой.

Диана КОРШИКОВА

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