Бывший директор полигона займется проблемами транспорта в Обнинске

Под конец года в Обнинске произошли неожиданные для многих кадровые перестановки. В понедельник стало известно, что директор МП «ПАТП» Виктор ЖИЛКИН освободил свой пост.

Причем многим показалось, что причиной этому стало возросшее в последнее время количество жалоб на работу предприятия.

ВСЕ ЗАНОВО

В понедельник мэр Обнинска Владислав ШАПША сделал важное заявление - директор МП «Пассажирское автотранспортное предприятие» Виктор ЖИЛКИН больше не является его руководителем.

Вступительное слово, отметим, из уст Владислава Валерьевича звучало довольно жестко.

- Тема транспорта является одной из важнейших для города, и не секрет, что есть определенные возмущения в обществе по поводу перевозки льготников, регулярности маршрутов и работы ПАТП в целом. Я хотел бы поблагодарить предыдущее руководство - Виктора Павловича Жилкина - за многолетний труд и представить вам нового директора, - сказал Владислав Валерьевич.

Однако как потом объяснил Владислав Валерьевич, в его словах не было строгости, наоборот, Виктор Михайлович - уникальный человек с огромным опытом, и мэр благодарен Жилкину за то, что тот на протяжении многих лет работал на благо муниципалитета.

- ПАТП переживало тяжелые времена, и могу сказать, что не всегда все зависит от руководителя, но сейчас нужен свежий взгляд. Есть, конечно, недовольства среди населения, например, на недостаток льготных автобусов, нарушения в расписании и состояние транспортных средств. Эти сложности пока не удалось преодолеть, - сказал Владислав Шапша. - Новый руководитель, уверен, сможет грамотно отстроить работу предприятия.

Возглавлять МП «ПАТП» теперь будет Дмитрий КОЗАКОВ - экс-директор МП «Полигон», которое переходит с нового года региональному оператору,.

В приветственном спиче Владислав Шапша отметил, что подобные перемены нужны в первую очередь самому предприятию, так как оно сейчас находится в крайне удручающем состоянии.

Для справки: Дмитрий Юрьевич Козаков окончил высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, служил в Вооруженных силах РФ, возглавлял Федеральное государственное учреждение «91 отделение морской инженерной службы», с 2010 года работал заместителем директора, а затем возглавил МП «Полигон».

ПАЦИЕНТ, СКОРЕЕ, МЕРТВ

Как рассказал сам Козаков, о своем назначении он узнал буквально за день до официального представления и на данный момент занимается тем, что активно погружается в работу. Говорить о планах Дмитрий Юрьевич не стал, впрочем, как и обсуждать проблемы ПАТП по состоянию на здесь и сейчас, аргументировав это тем, что пока совершенно незнаком с предприятием и не хочет быть голословным. - Одно могу сказать точно: нацелен на продуктивную работу, - сказал Козаков. - Скоро должны состояться конкурсные процедуры, так что нужно готовить документацию и активно включаться в работу.

Сам же Виктор Жилкин, к слову сказать, прекрасно знал, что оставит свой пост. Для него такая перестановка кадров сюрпризом не стала.

- Я еще полгода назад просил освободить меня от обязанностей. Возраст уже не тот, проблем на предприятии много, нужен другой человек, который сможет их решить. Я же пойду на заслуженный отдых и буду по мере необходимости помогать ребятам, если будет нужно, - сказал Виктор Павлович.

То, что перемены обнинскому ПАТП нужны чем быстрее, тем лучше, вам скажет любой. Но как считает депутат Александр СИЛУЯНОВ, новое руководство может оказаться точно в такой же западне, в какой был Жилкин.

- Финансирование ПАТП очень скудное, - сказал Александр Юрьевич. - Поэтому для того, чтобы там хоть что-то начало меняться, нужны многомиллионные и даже миллиардные вливания. Предприятие развалено, автобусов нормальных нет, сейчас оно крайне убыточно.

А если администрации жаль дополнительных средств на реанимацию ПАТП, то Силуянов и вовсе предложил ликвидировать предприятие за нерентабельностью и дать возможность бизнесменам нормально работать.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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