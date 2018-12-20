Владислав Шапша разыгрывает стратегические партии, чтобы «выбить» из бюджета больше денег

В этом году глава администрации наукограда Владислав ШАПША много разъезжал по России и Европе, приглашал в Обнинск делегации из других городов и даже стран, инициировал важные для развития города мероприятия научной и деловой направленности. Какие идеи Владислав Валерьевич привез из поездок, и в какую сторону будет двигаться административная машина, градоначальник рассказал корреспондентам «Недели».

ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ, СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

- Последним крупным мероприятием в этом году стала стратегическая сессия «Роль наукоградов в реализации научно-технической политики Российской Федерации», которое было организовано здесь по вашей инициативе. В чем его цель и полезность именно для Обнинска?

- Во-первых, мы собрали все наукограды страны, а их 13, под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Мероприятие подобного уровня и формата проводилось впервые, и я очень рад, что оно было организовано именно в Обнинске. Наши гости смогли посмотреть, чем живет город.

Во-вторых, благодаря стратегической сессии у мэров городов появилась возможность не только, как говорится, посмотреть друг другу в глаза, но и обменяться идеями, рассказать о своих планах и видении развития муниципалитетов.

- Грубо говоря, вы просто хотели похвастать, что Обнинск - современный и быстро развивающийся город?

- Показать, скорее. Тем более что министерство сейчас работает над программой взаимоотношений с наукоградами в части финансирования различных проектов, и у представителей ведомства появился шанс увидеть потенциал Обнинска. Мы рассчитываем, что сможем получить средства на реализацию наших задумок, так как город, как вы сказали, современный и быстро развивающийся.

- Насколько выгодно выделяется Обнинск на фоне других наукоградов?

- У каждого города своя специфика, есть закрытые территории - ЗАТО, есть моногорода, где развивается только одно направление, Обнинск же не только открытый, у нас активно развиваются предприятия различной направленности, здесь интересно жить и работать, а также просто проводить свободное время.

Ведь ни для кого не секрет, что многие города при всей своей научной «нагруженности» являются некомфортными. Поэтому могу сказать, что Обнинск выделяется в лучшую сторону.

- Что вы презентовали на стратегической сессии и каковы шансы на успех?

- Мы представили проект развития инновационного научно-технологического центра, где поддержка министерства нам крайне важна.

И второй момент - это, собственно говоря, сама федеральная наукоградская программа. На нее выделяются значительные средства. Чтобы их получить, необходимо участвовать в конкурсах и завоевывать гранты. Для нас было важно улучшить свои позиции перед министерством с точки зрения будущих перспектив. Мы рассчитываем получить дополнительное финансирование, порядка 50 миллионов рублей, на реализацию новых проектов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

- Интересный подход у вас. Я бы даже сказала - хитро!

- Это не хитрость, а стратегия. У нас же тоже есть конкуренты. Например, город Саров также представил аналогичный проект научно-технологического центра, плюс ко всему у них мощная поддержка госкорпорации «Росатом» - это огромное преимущество. Но в то же самое время Саров - закрытый город, а это уже минус, это значит, что могут возникать сложности с трансфером людей, с развитием бизнеса и приходом инвесторов. Все мы прекрасно понимаем, что предприниматели не любят ограниченных территорий.

- То есть можно расслабиться и в принципе уже праздновать победу?

- Ни в коем случае. Всегда есть к чему стремиться. Нужно понимать, что если «сидеть на печке», то экономика развиваться не будет, и инвесторы к нам не придут. Показательный пример с венгерским городом Эгер. Активные контакты с ним привели к строительству у нас высокотехнологичного предприятия «Санатметал». Это как раз один из результатов нашей работы с зарубежными партнерами.

- Не только Венгрия ведь. Но если уж мы заговорили о международных отношениях, то в этом году вы много ездили в Европу и Азию, приглашали делегации в Обнинск. Что вы привезли из-за границы в качестве «гостинца» для обнинцев?

- В этом году у нас наладилась связь с Китаем в вопросах обмена врачей. Как вы знаете, в «Центр реабилитации» приезжали специалисты из Мяньяна. Также в ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялась большая конференция по ядерной тематике, в работе которой участвовала делегация Юго-Западного университета города Мяньян. Также после нашего визита в Китай руководителю МРНЦ академику Андрею КАПРИНУ удалось заинтересовать новыми возможностями сотрудничества с Китаем представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Подобные встречи важны для экономического развития наукограда и его привлекательности для бизнеса.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ОБНИНСК

- Мы много говорим о бизнесе, предпринимателях, инвесторах. Но, Владислав Валерьевич, Обнинск не состоит только из этого, все-таки простых людей тут гораздо больше. Какой профит для обычного жителя наукограда от всех поездок, встреч, гостей города?

- Как вы знаете, с 1 января 2019 года в Обнинске начнется реализация проекта по раздельному сбору мусора. Мы долго шли к этому, и могу сказать, что на сегодняшний день полностью готовы. В качестве примера используем опыт Италии. Например, в Милане уже давно практикуется раздельный сбор, ТКО уходят на переработку, и за счет мусора часть города фактически освещается и отапливается.

- О раздельном сборе мусора сейчас не говорит только ленивый. Но если взглянуть правде в глаза, то сравнивать менталитет европейца и россиянина, который привык иметь в доме одну урну и выбрасывать мусор в один контейнер, несколько неверно. Причем те же руководители управляющих компаний говорили, что проект «не выстрелит» из-за неготовности граждан.

- Ну, не надо так сразу на нас крест ставить. (смеется) Уверен, что все сложится наилучшим образом, ведь обнинцам нужно и самим в первую очередь понимать, что раздельный сбор мусора может обернуться для них значительным снижением стоимости тарифа.

- Это каким образом?

- Если часть отходов будет уходить на переработку, а часть вывозиться на полигон, то платить люди будут только за тот мусор, что идет на свалку, а так как его количество существенно уменьшится - соответственно, снизится и плата за вывоз.

Что же касается переработки - этот вопрос многих волновал - то могу сказать, что сегодня у нас есть места, куда мы можем вывозить стекло и бумагу. Так что в любом случае со следующего года правила изменятся, и нужно их принять.

- Владислав Валерьевич, я вернусь к началу нашей беседы. Когда проходила стратегическая сессия, я стала невольной свидетельницей беседы двоих представителей города Кольцово, которые активно обсуждали Обнинск. По их словам, у нас все хорошо потому, что много предприятий, налогов, а значит, люди здесь живут припеваючи. Но вы же отдаете большую часть в казну области, так?

- Да. У нас остается порядка 20% от тех налогов, что платят предприятия городу, но даже при таком раскладе мы можем говорить, что у нас все неплохо. В этом году мы впервые перешагнули цифру в 4 миллиарда, в следующем - доберемся до цифры в 4,5 миллиарда рублей. А значит, появится больше денег на реализацию большего количества проектов и на благоустройство обнинских улиц и дворов.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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