«Это все у вас в голове»

Представитель «Атласа» прокомментировал скандальную вывеску детского магазина.



Мы уже рассказывали о том, что торговые центры города в последнее время стали частенько попадать в поле зрения всевозможных надзорных органов. В частности, недавно из-за отсутствия пожарной системы был закрыт ТЦ «Капитал». А торгово-развлекательный комплекс «Атлас» привлек внимание Роскомнадзора и прокуратуры из-за скандальной вывески.

А ГДЕ ОХРАНА?

Но, как оказалось, на этом претензии жителей к данному ТЦ не закончились. Некоторые посетители, например, обратили внимание на детский центр, который расположился на 4 этаже. На фоне кемеровской трагедии в «Зимней вишне» обнинцы задаются вопросом - нормально ли то, что малыши находятся в самом, можно сказать, труднодоступном месте? Смогут ли в случае ЧП оперативно покинуть здание?

В торгово-развлекательных центрах принято, что фастфуды, кинотеатры и прочие развлечения, как правило, располагаются на самом верху, и в этом нет проблем, если поблизости есть эвакуационные выходы (которые можно открыть), дежурят охранники, которые в случае ЧП подскажут, что нужно делать.

В «Атласе» же ситуация довольно сомнительная. Например, когда мы посетили магазин, то из службы охраны заметили лишь одного человека - на первом этаже. Эвакуационные выходы на всех этажах открыть самостоятельно у нас не вышло.

В связи с этим выглядит пугающим именно то, что в упомянутом детском центре работает, как правило, молодежь, на ресепшене сидит хрупкая девушка, и никого из бравых ребят охраны, способных в случае чего воспользоваться мужской силой, тут нет.

Мы позвонили в центр и уточнили - сколько детей они готовы принять? По их данным, провести праздник здесь могут одновременно для 400 малышей, и сможет ли персонал вывести их без помощи охранников - большой вопрос.

Впрочем, руководство «Атласа» не видит никаких проблем. Ответить на вопросы журналиста владельцы центра поручили активисту Давиду КОЗЛОВУ, который сам себя представил как «уполномоченный представитель торгового центра». Напомним, с недавних пор молодой человек активно рекламирует ТЦ, проводит в нем акции и делает небольшие сюжеты для соцсетей. Но, как выяснилось, конкретной информацией по поводу вопросов безопасности он не обладает.

Что касается отсутствия охранников, то, по словам Давида, они есть, просто не на виду.

- Хорошая охрана тогда, когда она не видна, - заявил молодой человек.

По его словам, в основном упор делается на видеонаблюдение. И если в ТЦ что-то происходит - охрана тут как тут.

Что же касается заблокированных дверей, то сам Давид ими не пользовался, поэтому не может сказать - открыты они или нет. Мол, этой информацией владеют инженеры ТЦ.

«ЭТО ПРОСТО ЦВЕТНЫЕ БУКВЫ»

Единственное, в теме чего оказался юноша, так это в судьбе скандальной вывески детского магазина. Напомним, в данный момент законность слова с признаками нецензурщины в названии детского бутика проверяют Роспотребнадзор и прокуратура.

По словам Давида, «Атлас» не имеет претензий к оскандалившемуся арендатору, который «прославил» наукоград «туалетным юмором» на всю страну. Мол, малому бизнесу и так тяжело живется, так зачем же его кошмарить за какую-то вывеску.

- Но мы рекомендовали арендатору провести лингвистический анализ, - добавил Давид.

Странно то, что при этом «уполномоченный представитель» в соцсети запустил флешмоб, где на фоне неприличной вывески детского магазина фотографируются родители с малышами и выкладывают фото с соответствующим хэштегом. Видимо, некоторая часть обнинцев действительно считает, что это прикольно, а вот местная интеллигенция, люди науки и старожилы города, глядя на это, готовы провалиться сквозь землю от стыда и в общении с журналистами признаются, что нынешнее общество, вероятно, начинает деградировать.

Давид же уверен, что такая популярность двигает ТЦ вперед и «Атлас» активно развивается.

- Я, когда увидел мужчину с грудным ребенком на руках, который фоткался на фоне вывески, подумал - классно, значит, ему понравилось, - говорит Давид. - Я не видел ни одного ребенка, который бы прочитал это слово так, как вы говорите. Из этой вывески ребенок об этом слове узнать не может, потому что его там нет - там только набор латинских букв. Если кто-то с помощью своих домыслов видит там матерное слово - разве это проблема арендатора?

- Тогда как, по-вашему, покупатель должен читать это слово?

- А почему он должен его как-то читать? - переспросил максимально нелогичным вопросом Давид. - Не знаю, я читаю по буквам. Я вижу только логотип из разноцветных букв.

В целом позиция «Атласа» такова - каждый думает в меру своей испорченности. А судя по тому, что детским магазином заинтересовались надзорные органы, администрация, общественные и научные деятельности, самые неприличные люди работают именно в этих сферах.

- Нецензурного слова на самой вывеске нет. Оно есть только у кого-то в голове, - уверен Давид.

Диана КОРШИКОВА

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