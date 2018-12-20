Байки из «Яндекса»

Пока таксисты портят пассажирам репутацию, обнинцы переплачивают за свой дискомфорт.



«Яндекс.Такси» - вещь, безусловно, удобная, можно одним нажатием кнопки вызвать машину, не нужно копаться в карманах в поисках денег, так как их просто спишут с карты. Однако в последнее время, как заметили обнинцы, минусов в работе службы стало заметно больше, чем плюсов...



КТО НЕ УСПЕЛ - ТОТ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТ

Например, с некоторых пор в приложении появился лимит по ожиданию пассажира - на сборы дается три бесплатных минуты, если водитель будет ожидать вас дольше - придется доплатить. В принципе, сама по себе идея разумная, так как защищает таксистов от клиентов-копуш. По словам некоторых водителей, бывает так, что когда машина уже подъехала, человек еще разгуливает по дому, пардон, в одних трусах и ждать его приходится по 15 минут. Поэтому вполне разумно, если время простоя будет компенсироваться.

Однако, как подозревают обнинцы, некоторые таксисты этой функцией злоупотребляют.

- Недавно вызвала «Яндекс.Такси», - рассказывает жительница города Людмила. - На улицу я вышла заранее, чтоб успеть покурить. И тут приходит эсэмэска, мол, такси подъехало, время бесплатного ожидания - 3 минуты. При этом машины не было и в помине! В итоге, когда водитель подъехал, и я сразу села в такси, режим бесплатного ожидания уже был превышен, и мне начислили штрафные рубли!

Аналогичные истории рассказывают и другие пассажиры этого перевозчика.

- Я постоянный клиент, поэтому замечаю все изменения, которые происходят в «Яндекс.Такси», - рассказывает еще одна пассажирка Марина. - Стала замечать, что когда вызываешь такси, случаются странные сбои. Сначала приложение пишет, что такси будет ехать, например, 5-6 минут. Я, соответственно, рассчитываю, что у меня в запасе есть немного времени, однако уже через минуту может прийти сообщение, что такси уже подъехало и отсчитывается время бесплатной стоянки. Это сбивает с толку.

К слову, приложение модернизируют довольно часто. Недавно, например, в нем появилась еще одна функция, но уже для водителей. Теперь не только клиенты могут оставлять отзывы и ставить «звездочки» тому, кто их вез, но и таксисты могут ставить баллы клиентам.

ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ, А В ПРИНЦИПЕ

С этим связана еще одна недавняя история.

Жительница города Светлана живет в одном из домов на Белкинской улице. Проблема в том, что подъезды здесь расположены с двух сторон - со стороны пруда и внутри двора. Для неместных таксистов это всегда проблема.

- Метка моего месторасположения установлена со стороны пруда, и обычно именно туда приезжают таксисты, а если они путаются, то я просто в чате уточняю, к какому подъезду надо подъехать, - рассказывает женщина. - Обычно с этим не было проблем. Но в этот раз что-то пошло не так. Я опаздывала на важную встречу. Вызвала машинку, она быстро подъехала, и я уже собиралась выходить, но обратила внимание на карте, что транспорт ожидает меня во дворе. Поэтому я написала водителю в чате, что нужно подъехать к подъезду со стороны пруда. Но шофер не отвечал и, судя по карте, стоял на месте. Я, конечно, могла бы не настаивать и сама обойти дом, но шел снег и стоял мороз. Если бы я хотела прогуляться в такую погоду, то не вызывала бы такси. А так получается, что все равно приходится тратить время и лишать себя комфорта.

В итоге, так как на чат таксист не реагировал, женщине пришлось самой до него добежать.

- Выяснилось, что водитель из Балабанова, поэтому не особо хорошо ориентируется в Обнинске, - говорит Светлана. - Но и на этом приключения не закончились. Когда мы стали выезжать из двора на главную дорогу, водитель вообще повернул в противоположную сторону! Почему-то ему навигатор показывал какой-то непонятный путь! Я сообщила ему об этом, и он развернулся. Чтобы было понятно - до работы на машине ехать ровно 3 минуты! Но из-за непрофессионализма водителя я потратила почти столько же времени, за сколько бы дошла пешком. Кроме того, даже этот короткий путь он вез довольно грубо, резко тормозил. В общем, это была самая неудачная моя поездка.

Но и это оказалось не конец. Когда водитель все-таки доставил пассажирку к месту работы, она высказала свои претензии - из-за того, что шофер не подъехал к ее подъезду и она сама его искала, время бесплатного ожидания истекло, и вместо 79 рублей счетчик насчитал ей 85.

- Дело не в этих несчастных нескольких рублях, а в принципе, - уверяет женщина. - Если так каждому пассажиру по чуть-чуть насчитывать за каждую поездку - это вполне весомая сумма может оказаться. Одно дело, если клиент сам виноват, так как долго копошился, и совсем другое - если задержка произошла по вине водителя, которому, получается, я за свои неудобства еще должна и переплатить!

Однако на высказанные претензии женщина вместо извинений получила совершенно неожиданный «сюрприз»:

- Водитель, видимо, решил меня проучить и специально поставил оценку поездке - три «звездочки» из пяти, чтобы понизить мой рейтинг, чтобы остальные водители видели, что я плохой пассажир и отказывались от меня, - негодует Светлана.

МУХЛЕВАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ?

В итоге разъяренная обнинчанка написала жалобу в службу поддержки «Яндекс.Такси» и к своему большому удивлению получила оперативный ответ.

«Такое поведение недопустимо для нашего сервиса. Рейтинг водителя уже понижен. Мы проверим отзывы о его работе и решим, стоит ли продолжать с ним сотрудничество», - говорилось в ответе.

Более того, женщине предоставили промокод на 100 рублей, чтобы «сделать следующую поездку дешевле».

За такое отношение к клиентам компании, безусловно, респект. Однако проконтролировать работу каждого своего таксиста, понятное дело, сервис не может.

Как рассказал нам сотрудник «Яндекс.Такси», мухлевать с системой не получится - то есть водитель не может заранее нажать кнопку «Подъехал», чтобы сервис стал отсчитывать три бесплатные минуты.

- Когда приходит новый заказ, система автоматически высчитывает время, в течение которого водитель должен добраться до следующего адреса (по Обнинску это в среднем минуты четыре). И только после того, как это время закончится, он может нажать на кнопку «Приехал», и тогда уже будет отсчитываться бесплатное время, - рассказал сотрудник «Яндекс.Такси».

Свыше этих трех минут водитель может ожидать клиента еще семь, но уже за деньги. Если же и в течение этого времени пассажир не появился в салоне, такси уезжает, а деньги с карточки списываются. Если же клиент должен был заплатить наличкой, шоферу ничего не достается.

ГЛАВНОЕ - НЕ «ЗАЗВЕЗДИТЬСЯ»

Что же касается системы наказания для водителей, то она достаточно развита. В случае грубых нарушений и хамства шоферов блокируют - то есть он вылетает из системы на несколько часов, а то и дней, и не получает никаких заказов.

- Моего коллегу недавно так заблокировали, - рассказывает таксист Михаил. - Ему попалась дама, которая пожаловалась на него за превышенную стоимость поездки, хотя водители на финансовую сторону никак не влияют. Его заблокировали, но он подал апелляцию, и когда в компании во всем разобрались, его признали невиноватым. Однако в 90% случаев «Яндекс» становится на сторону клиентов.

Что же касается упомянутого рейтинга и количества «звездочек», то они действительно могут сыграть свою роль. Например, если клиент курит в салоне, вызывающе себя ведет, не оплачивает поездки, то водители могут его «заминусовать» - со временем его рейтинг окажется на нуле, и пассажир будет заблокирован.

Из-за этого самого рейтинга в Обнинске иногда случаются и вовсе чудаковатые ситуации.

- Есть одна клиентка, которая почти каждый день вызывает такси в «Хоум Кредит», - рассказывает женщина-водитель Елена. - Как-то раз привожу ее на работу, смотрю, она ставит мне «единицу». Спрашиваю, что-то было не так? Она отвечает, мол, а я всем водителям единицы ставлю, и уходит. Ну, я взяла и тоже ей из вредности поставила одну звездочку.

И пока эта война продолжается, мы хотим напомнить, что в Обнинске в данный момент модернизируют транспортную маршрутную сеть, а в ПАТП на этой неделе и вовсе появился новый директор. И чем это все аукнется, пока неизвестно, но то, что такси будет востребовано всегда - это точно. Поэтому, было бы хорошо, если бы обе стороны таксомоторного конфликта не злоупотребляли механизмами наказания и уважительнее относились друг к другу.



Диана КОРШИКОВА

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