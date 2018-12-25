Депутаты вспомнили важные моменты уходящего года

ВЛАДИМИР НАВОЛОКИН ПРИВЫК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НЕ ТОЛЬКО СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



Депутат Владимир НАВОЛОКИН является зампредом городского собрания и по роду своей деятельности привык решать не только проблемы своих непосредственных избирателей.

- Благоустройством в этом году занимались все депутаты, но если брать наиболее значимые вопросы, с которыми пришлось столкнуться в этом году, я бы отметил помощь в проблеме с подачей водоснабжения в четырех СНТ. Дело в том, что в начале 2018-го от ФЭИ поступила информация, что институт прекратит подачу водоснабжения в садовые товарищества. Это была серьезная проблема, люди не должны были остаться без воды на летний период. Подключил к решению вопроса директора ФЭИ Андрея ГОВЕРДОВСКОГО, также депутата Госдумы Геннадия СКЛЯРА, все закончилось хорошо в итоге.

Но две недели назад приходил председатель садовых обществ Валерий САЗОНОВ, который сказал, что снова появились разговоры, что ФЭИ со следующего года все-таки прекратит подачу воды. Ждем от них сейчас официальной бумаги - подтверждения, чтобы мы могли работать с чем-то. Конечно, можно сделать свою скважину, но жителям придется собрать средства самостоятельно - а это недешевое удовольствие. Так что будем продолжать держать вопрос на контроле.

В новом году Владимир Васильевич пожелал всем обнинцам поменьше болеть, а также мира и благополучия в семьях.

Прием граждан: каждую среду с 15:00-18:00, площадь Преображения, 1, ком. 406; запись по телефону: 395-82-00.

СВЕТЛАНА ЛУКЬЯНЕНКО «УБИЛА ДВУХ ЗАЙЦЕВ»

Народная избранница Светлана ЛУКЬЯНЕНКО пришла в Горсобрание на волне борьбы за права обманутых дольщиков СУ-155.

Однако решение квартирных вопросов не помешало ей заниматься и проблемами благоустройства.

- Наказов было много. Большинство из них связано с реализацией проекта «Комфортная городская среда». В двух дворах моего округа, Ленина, 174-180 и 196-202, выполнены работы по благоустройству. К сожалению, не обошлось без сложностей - был выявлен брак, который недобросовестный подрядчик в рамках гарантийных обязательств не устранил. Администрация пыталась решить это в досудебном порядке, но, увы, ушли в судебные разбирательства.

Из важных достижений этого года Светлана Сергеевна назвала организацию Школы грамотного потребителя, где жители обучались работать с управляющими компаниями, изучали действующие федеральные и муниципальные программы, касающиеся благоустройства.

- Это дало результат. Многие дома сменили управляющие компании, кто-то просто наладил работу советов домов, и УК наконец-то поняли основной принцип своей работы - ориентация на клиента. У меня также установлена обратная связь с жителями, есть группа в WhatsApp, я так ее и назвала - «Активные жители 51-го квартала». Все проблемы решаем в режиме онлайн, - сказала депутат.

И самой главной победой этого года Светлана Лукьяненко считает то, что наконец-то жители СУ-155 получили ключи от квартир!

Прием граждан: последняя пятница месяца, с 13:00 до 15:00, площадь Преображения, 1 (администрация Обнинска), каб. 400. Запись по телефону: 8-910-707-74-02; 395-82-00.

АЛЛА КОСИНСКАЯ ОТНОСИТСЯ К РАБОТЕ ДЕПУТАТА С ОГРОМНОЙ ДОЛЕЙ КРЕАТИВА

Депутат Алла КОСИНСКАЯ всегда была известна своим эпатажем, искрометным чувством юмора и неуемной энергией. Она всегда в первых рядах на различных мероприятиях, активный участник всех городских событий и автор самых интересных идей, которые предлагали депутаты.

Например, в этом году народная избранница и актриса драматического театра на одном из последних депутатских заседаний предложила награждать парламентариев за заслуги перед городом. По мнению Аллы Борисовны, кроме каких-то существенных вкладов в развитие наукограда, достаточно также и просто иметь рабочий стаж сроком 15-20 лет.

Еще одна интересная идея от Аллы Борисовны - отстреливать ворон. С одной стороны, задумка выглядит гротескно, но с другой - в этом году многие обнинцы жаловались на то, что птицы нападают на взрослых и детей, а их количество резко увеличилось.

Также Алла Косинская в этом году активно занималась реализацией проекта «Комфортная городская среда».

Прием граждан: второй вторник месяца, 17:00-19:00 улица Маркса, 56 (Клуб ветеранов); запись по тел.: 395-82-00.

ИВАН ГАЛКИН ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СВОЙ ОКРУГ БОЛЬШЕ ВСЕХ



Народный избранник Иван ГАЛКИН несколько лет назад взял «под крыло» поселок Обнинское. На каждом депутатском собрании с участием Ивана Александровича он чуть ли не единственный их всех парламентариев задавал вопросы точечно: а как это отразится на моих избирателях?

Последний вопрос, поднятый Галкиным на комитете по ЖКХ, - изменение тарифов на вывоз мусора. Как известно, с первого января в Обнинске полностью меняются правила игры касательно транспортировки ТКО, и Ивана Александровича сильно интересовало, в какую сумму это теперь обойдется жителям поселка Обнинское, особенно пенсионерам.

Также в этом году Иван Александрович помогал жителям поселка решать вопросы благоустройства, и, как говорят сами люди, - лучшего депутата им просто не найти.

Помимо всего прочего, депутат является активным членом фонда «Усадьба Белкино», участвует в субботниках и нацелен на сохранение культурного наследия Обнинска.

Прием граждан: последний четверг месяца, 17:00-19:00, улица Маркса, 62 (Молодежный центр); запись по тел.: 395-82-00.

РОМАН АНЦИФЕРОВ МЕЧТАЕТ, ЧТОБЫ В КАЖДОМ ДОМЕ БЫЛ НОВЫЙ ЛИФТ

Депутат и генеральный директор компании «РусЛифт-Обнинск» Роман АНЦИФЕРОВ уходящий 2018 год назвал сложным, но очень продуктивным.

- Могу точно сказать, что мы получили неплохой импульс для развития. Наша компания участвовала в программе по капитальному ремонту. Летом в Обнинске установили рекордное число лифтов - 161. Такого в истории города еще не было, мы выступили в этой работе субподрядчиками.

Процесс, как вспоминает Роман Анциферов, оказался сложным потому, что он не был полностью под контролем «РусЛифт-Обнинск». Впервые фондом капитального ремонта была опробована новая процедура замены подъемников. Сначала одна компания делала проект, другая организация выступила подрядчиком, обнинские специалисты - субподрядчиками.

- Честно скажу, главная моя мечта - обновить лифты в Обнинске. Такую цель я поставил, когда «РусЛифт-Обнинск» начал обслуживать город в 2010 году. Прошло почти десять лет, и сегодня результат впечатляет - из 550 подъемников, срок эксплуатации которых подходил к концу, осталось только 180, остальные заменены.

Что касается депутатской деятельности, то, как рассказал Роман Георгиевич, в этом году он, как и большинство своих коллег по цеху, занимался вопросами благоустройства, а также активно участвовал в субботниках и спортивных мероприятиях.

Прием граждан: первый вторник месяца, в 10:30, улица Долгининская, 4, оф. 26 (ЖК «Солнечная Долина»); запись по тел.: 395-82-00.

СЕРГЕЙ КРАСКО НЕ ТОЛЬКО СПАСАЕТ ЖИЗНИ, НО И ПРОВОДИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА УЛИЦАХ

Начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО последние несколько лет также является депутатом обнинского городского собрания. И, несмотря на то, что основной деятельностью Сергея Петровича является спасение жизней, он успевает заниматься городскими делами.

- Мы тесно сотрудничали с управлением Городского хозяйства. Выполнено пожелание избирателей сделать освещение в районе школ № 6 и № 7 до Гурьянова, 7. Городской бюджет выделил средства, и с помощью Андрея МАРЧЕНКО, директора «Электросетей», здесь обустроено эргономичное светодиодное освещение.

Как отметил Сергей Петрович, сейчас жители стали меньше обращаться с различными вопросами.

- Бывает, бабушка придет, попросит стекло вставить. Мы вроде и не должны, но нам не трудно, помогаем.

О следующем сроке Сергей Краско пока не думает, считает, что нужно сначала отработать этот.

Прием граждан: первая среда месяца, с 17:00 до 18:00, улица Гурьянова, 3 (МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»); запись по телефону: 395-82-00.

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ ВСТУПИЛСЯ ЗА ЖИТЕЛЕЙ

И РАСКРИТИКОВАЛ ПАТП

Александр СИЛУЯНОВ в течение всего своего депутатства проводит работу всегда стабильно и ярко - по делу берет слово на заседаниях, детально разбирается в предложенной теме и не стесняется озвучивать острые вопросы.

Недавно, например, он так жестко отстаивал права жителей на нормальную медицину, что едва не поругался с главврачом КБ №8, для предприятия которого депутаты снизили земельный налог, дабы освободившиеся деньги направить на увеличение зарплат медработников.

Свою суровую позицию он озвучил и по поводу смены руководства в ПАТП. По его мнению, если предприятие убыточное и в нем нет нормальных автобусов, а городу в свою очередь жаль дополнительных средств на реанимацию ПАТП, то нужно вовсе ликвидировать предприятие за нерентабельностью и дать возможность бизнесменам нормально работать.

Силуянов отстаивал права не только бизнесменов, но и спортсменов. В частности, именно он поднял тему спортивной медицины, которой, как известно, в городе нет в принципе. Как сказал Александр Юрьевич, несмотря на бурное обсуждение этого вопроса, результата по нему пока нет.

Что ж, значит, будет над чем трудиться в 2019 году.

График приема: каждая вторая и четвертая пятница месяца с 16:00 до 18:00, площадь Преображения, дом № 1 (здание администрации города), комната 400, запись по телефону: 395-82-00.

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО «ГОТОВИТ САНИ ЛЕТОМ»

Депутат и председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Константин ПАХОМЕНКО на заседаниях горсобрания предпочитает задавать вопросы нечасто, но зато конкретные и по делу. Например, еще летом этого года он отличился дальновидностью и первым озаботился самой главной зимней проблемой обнинцев - ожогами из-за плохой работы теплорегуляторов жидкости в многоквартирных домах.

Из-за кипятка из-под крана каждую зиму обнинцы рискуют обвариться, поэтому очень хорошо, что депутат, что называется, начал готовить сани еще летом и еще тогда призвал к ответу городское теплоснабжение и управляющие компании.

Помимо этого, активную работу Константин Валентинович ведет и среди ТОСов, особое внимание уделяет благоустройству дворов и детских площадок. Безусловно, такие вопросы решать без помощи и мнения жителей невозможно, поэтому Пахоменко всегда готов организовать с ними встречу и обсудить все обстоятельно.

В частности, он занимался вопросом включения двора дома № 2 по улице Гагарина в федеральную программу благоустройства «Комфортная среда».

Прием граждан: каждый первый вторник месяца, с 16:00 до 18:00, улица Королева, дом № 4 (поликлиника МРНЦ), кабинет № 108, запись по телефону: 395-82-00.

ДМИТРИЙ САМБУРОВ ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ И ЭКОЛОГИЕЙ

Заместитель генерального директора группы компаний «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ за время депутатства, по крайней мере, в этом году не отличился громкими высказываниями и скандальными спорами.

В начале года, например, компания «Обнинскоргсинтез» провела лыжные гонки с умопомрачительным призовым фондом в полмиллиона рублей.

- Этот вид спорта у нас на особом счету, мы поддерживаем не только талантливых спортсменов, но и городскую инфраструктуру - например, освещение лыжероллерной трассы выполнялось за счет компании. Одна из наших главных социальных миссий -забота о здоровье горожан, - сказал тогда Самбуров.

Тогда в Обнинске состоялся настоящий зимний праздник энергии и спорта. Также в сентябре Дмитрий Анатольевич занялся вопросами экологии - вошел в состав рабочей группы по решению вопроса загрязнения реки Протвы.

Прием граждан: каждый понедельник, с 16:00 до 17:00, площадь Преображения, дом № 1 (здание администрации города), комната 400, запись по телефону: 395-82-00.

МАРИНА ХОМЕНКО ОТПРАВЛЯЛА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯ И СТРОИЛА ПАРКОВКИ

Для директора центра «Эврика» Марины ХОМЕНКО это уже второй созыв. По традиции чаще всего к ней обращаются по вопросам образования и детства, однако сама Марина Алексеевна умудряется посодействовать жителям в абсолютно разных сферах.

В этом году, например, во дворе домов на Ленина №№ 222 и 224 сделали стоянку для машин, в планах - реставрировать здешний корт.

Основное место в работе депутата заняли текущие вопросы - народ обращался за помощью в устройстве детей в школы и детские сады. Помимо этого частенько Марина Хоменко работала и, что называется, в поле - проводила встречи с населением, участвовала в заседаниях ТОС.

Помимо этого, народная избранница проводила широкую работу и в рамках комиссии по делам несовершеннолетних.

- У жителей возникает много вопросов по поводу летнего отдыха детей, по распределению путевок и так далее - всеми этими вопросами я занимаюсь, - говорит Хоменко.

Кроме того, Марина Алексеевна посодействовала и открытию второй столовой в «Державе» - это событие произойдет как раз в день выхода этого номера.

Самой себе на Новый год депутат пожелала работать в прежнем ударном темпе и только на благо народа.

Прием граждан: каждый четверг, 17:00-19:00, улица Ленина, дом № 131 (ЦРТДиЮ) первый этаж, кабинет № 101. Запись по телефону: 39 3-06-47.

МИХАИЛ СОШНИКОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТРАДИЦИИ, НО МЫСЛИТ

О ГЛОБАЛЬНОМ



Михаил СОШНИКОВ еще задолго до своего депутатства провел в Обнинске революцию в плане сплочения граждан, зарождения новых общегородских традиций и проведения мероприятий, сближающих не только соседей по двору, но и народных избранников, молодежь, активистов разных направлений и предпринимателей.

Однако, по его словам, став депутатов, мыслить приходится более глобально. - Являясь заместителем председателя городского собрания, я инициировал и продвигал разработку проекта площади. Кроме того, сам участвую как представитель бизнеса вместе

с другими инвесторами, - говорит Сошников.

Тем не менее добрые традиции и связь с народом Михаил Анатольевич ни в коем случае не теряет и часто работает в своем округе, решает накопившиеся проблемы.

- Я не ограничиваюсь одними ставшими модными субботниками и праздниками округа. Хотя, надо сказать, тихо и без шума регулярно вместе с жителями продолжаю чистить прилегающий к моему округу лес, - рассказывает Сошников.

Сейчас же он старается решать более актуальные вопросы - проблемы ЖКХ, озеленение, освещение придомовых территорий, ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Как признается депутат, он старается по возможности оказать помощь каждому, кто за ней обратится.

- Но все же основной своей задачей считаю реализацию проекта городской площади, и если все получится, значит, я не зря занимал депутатское кресло в Городском собрании, - говорит Михаил Анатольевич.

Прием граждан: первый вторник месяца, с 10:30, улица Долгининская, дом № 4, офис 26 «Остов» (Солнечная Долина). Запись по телефону: 395-82-00.



АНАТОЛИЙ ШАТУХИН О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ ВОПЛОТИЛИСЬ НЕКОТОРЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ «ХОТЕЛКИ»

Во время избирательной кампании Анатолий ШАТУХИН был довольно щедр на обещания, а сам электорат просил у Анатолия Ефимовича помощи в самых разных делах - от просьбы убрать бутылку с проводов над дорогой до создания центра молодежной активности в Доме офицеров.

- Большинство наказов выполнить удалось. Но не все. И от меня это не зависит. Например, жильцы дома на Курчатова, 27 просили восстановить вахту, - рассказывает Шатухин. - Но для этого нужны не только мои «хотелки». Нужно еще желание горожан оплачивать услугу. Все это решается на собраниях собственников, услуга стоит дорого, а в этом доме практически нет владельцев помещений, которые постоянно проживают в своих квартирах. Собственники не приняли такого решения. Так что одно из пожеланий не исполнено.

В остальном же Анатолий Ефимович вполне доволен работой. В частности, особую радость ему приносит понимание того, что бюджет Обнинска на будущий год принят с социальной направленностью.

- Удается строить детские площадки во дворах. Средства на ТОСы расходуются очень эффективно. Раньше выделялись деньги только на ремонт дорог, а теперь и на детские и спортивные площадки хватает, - говорит Шатухин.

То, насколько целесообразно тратятся бюджетные средства, депутат исследует действительно хорошо, он дотошно изучает отчеты контрольно-счетной палаты, всегда готов высказать свое мнение по острым вопросам и подискутировать с коллегами.

На вопрос - собирается ли он баллотироваться вновь - Анатолий Ефимович отвечает неопределенно:

- Пока работаем. А там посмотрим.

Прием граждан: четвертый четверг месяца, 16:00-18:00, ул. Ленина, 129 («Дом Ученых»), комната 203, запись по телефону: 393-77-30.



ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ МОЖЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И НЕСТАНДАРТНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ



Руководитель управляющей компании «ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ является самым молодым депутатом седьмого созыва, и, стоит отметить, его активности и идейности могут позавидовать даже народные избранники со стажем.

Являясь директором УК, понятное дело, люди обращаются к Евгению именно с коммунальными проблемами. К счастью для них, парламентарий имеет свой креативный подход к работе ЖКХ, и потому все вопросы решаются максимально оперативно и качественно.

За это время Халецкий навел порядок не только в своем жилфонде, но и в городе в целом.

- Я помню все наказы избирателей, - говорит молодой депутат. - И большинство из них выполнено. В доме на Энгельса, 24 расширили проезд, обустроили тротуар, решили проблемы с освещением. Построили детскую площадку. Сейчас во дворе этих домов готовится к открытию магазин. Договорились, что они построят дополнительные детские площадки.

Кроме того, был обустроен тротуар у дома на Энгельса, 20, где раньше люди вынуждены были ходить по проезжей части. На Энгельса, 3 решена проблема с парковкой. А рядом с домами на Калужской, 1 и 3 расширили проезжую часть и тропинки, а заодно дорожки закатали в асфальт.

- Став депутатом, я узнал, что от меня многое зависит. У меня нестандартный взгляд на проблемы ЖКХ. Если они есть, мы берем и решаем их, - отметил Халецкий.

Прием граждан: 3-й четверг месяца, с 18:00 до 19:00, ул. Энгельса, 14 (центральная библиотека), 1 этаж, ком. 28 (видеозал); запись по телефону: 395-82-00.



ЮРИЙ ФРАЙ УВЕРЕН, ЧТО НЫНЕШНИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИШЛИ НЕ БРАТЬ, А ДАВАТЬ



Директор спортивной школы «Держава» Юрий ФРАЙ - один из немногих депутатов, который не видит большой пользы от ТОСов, в которых задействовано лишь небольшое количество «избранных». По его мнению, общаться нужно со всеми, кому есть что сказать, и его личный кабинет на первом этаже для этого всегда открыт.

- Несколько человек в неделю приходит регулярно, - рассказывает Фрай. - Конечно, я работаю не как коммунальная служба. Если нужна информация - узнаю или звоню, договариваюсь. Город - механизм, и его надо знать. Люди приходят, если видят что-то непонятное в городе: что-то строят, что-то сносят, капремонт идет как-то не так. Есть жители, которых надо услышать. Семьи приходили молодые, советовались, как жилье купить. Некоторые делают первые шаги в бизнесе, хотят поучаствовать в программе, получить деньги. Иногда советую, как найти муниципальное помещение и правильно его получить.

Доверительные и комфортные взаимоотношения у Юрия Владимировича сложились не только с жителями, но и с коллегами по депутатскому корпусу. Как признается Фрай, несмотря на то, что у каждого из 30 человек свой взгляд на тот или иной вопрос, этот состав депутатов объединяет одно - любовь к Обнинску.

- Город у нас замечательный, - уверен Фрай. - Я считаю, что никаких политических партий на уровне муниципалитета быть не может. Есть равнодушные люди, и есть неравнодушные. Сейчас пришли парламентарии с пониманием. Они знают, что депутату нужно тратить свое время, силы, а порой деньги. Люди пришли давать, а не брать.

Прием граждан: улица Ленина, 192 (ДЮСШ «Держава»), кабинет директора; запись по телефонам: 395-82-00; 397-02-02.



АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ УМЕЕТ НАХОДИТЬ КОМПРОМИССЫ, МНОГО РАБОТАТЬ И ШУТИТЬ

Директор обнинской гимназии Александр СУХАРЕВ избирается в депутаты во второй раз и среди коллег является одним из профи в работе с официальными документами, что под силу далеко не каждому парламентарию.

Как считает депутат, любая деятельность не проходит бесследно. По его словам, уже в первые годы работы в Горсобрании он приобрел большой опыт по анализу исполнения бюджетной политики муниципального образования.

Несмотря на то, что Александр Егорович возглавляет элитную школу, он и сам не против того, чтобы всегда учиться и совершенствовать свои знания в разных направлениях. Своими лучшими качествами Сухарев считает чувство ответственности, работоспособность, умение находить компромиссы, не усугубляя конфликтные ситуации, но при этом всегда иметь здоровое чувство юмора.

Вероятно, не без этих качеств за время депутатства ему удалось по наказам от жителей отремонтировать внутридворовый проезд около дома по Ленина, 34 и установить долгожданные урны вдоль тротуара по улице Горького.

- Жители предлагали как-то ограничить движение большегрузного транспорта по улице Блохинцева. Еще просили урегулировать вопрос по землеотводу жилого дома по адресу Ленина, 32, - рассказывает Сухарев.

На то, чтобы решить оставшиеся вопросы у него еще есть время. Более того, директор не исключает возможности попробовать свои силы и в третий раз. Но это пока не точно.



Прием граждан: 1-й и 3-й понедельник месяца, с 15:00 до 17:00, ул. Ленина, 36 (МБОУ «Гимназия»), кабинет директора; запись по телефону: 395-82-00.



ТАТЬЯНА СКИРТАЧ РАССКАЗАЛА, КУДА ТРАТИТ «ДЕПУТАТСКИЕ» ДЕНЬГИ И В ЧЕМ ЕЕ СУПЕРСИЛА



Заведующая детским садом «Россиянка» Татьяна СКИРТАЧ стала депутатом впервые, но это не помешало ей сразу же влиться в курс дела и начать активную работу в своем округе.

Как и многие другие парламентарии, Татьяна Владимировна занималась вопросами благоустройства, на которое традиционно, сколько бы ни было, не хватает денег.

- Пришлось приобретать малые архитектурные формы на свои «депутатские» деньги. Нам выделяют небольшую сумму на расходы, связанные с депутатской деятельностью, но я распорядилась деньгами иначе. На Маркса, 27 установили элементы детской площадки. Каждый праздник поздравляю наших ветеранов, - говорит Скиртач.

Спектр вопросов, с которыми обращаются жители к Татьяне Владимировне, самый разный - от простых просьб подсказать, с какой проблемой в какие инстанции лучше обратиться, до сноса гаражей-ракушек.

- Есть люди, которым небезразлично. Когда видишь, что жители откликаются, на субботник выходят, это очень важно и ценно. Конечно, оазис в одном городе не выстроишь, но работой мэра я довольна, - подчеркнула Скиртач.

При этом к себе Татьяна Владимировна максимально самокритична и признается, что ее личная сила в том, чтобы признавать свои ошибки и слабости.

- Собираюсь ли я на следующий срок... Плох тот депутат, который не хочет стать кандидатом. Вы не помните, кто это сказал?

Прием граждан: каждый понедельник, с 16:00 до 18:00, ул. Королева, 25 (детский сад № 1 «Россиянка»), кабинет заведующего; запись по телефону: 58-38-808.

ВЕРА ПЛАШКЕВИЧ СЧИТАЕТ, ЧТО ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ - ЛЮДИ ДЕЛА



Довольно скромными итогами в этом году похвасталась депутат Вера ПЛАШКЕВИЧ. Напомним, почти два года назад Вера Евгеньевна нашла новую работу и благополучно переехала в Москву, однако мандат депутата сдавать не захотела.

Сказать о выполнении наказов избирателей члену совета по социальной политике особо нечего. Впрочем, сама народная избранница уверена, что, будучи сотрудником столичной организации, у нее появилось намного больше шансов посодействовать жителям Обнинска.

- Люди не всегда могут получить помощь в КБ № 8. Я работаю в Москве, и у меня больше возможностей помочь людям, - говорит Плашкевич.

При этом за минувшее лето по личным вопросам к депутату обратилось всего пять человек. Помощь же в обнинской клинической больнице № 8 при содействии Веры Плашкевич получили свыше 10 жителей Обнинска.

В целом же ситуацию с городской медициной, которая в этом году опустилась на свое очередное дно, депутат комментировать отказывается ввиду того, что и сама когда-то работала в КБ № 8.

- Но ситуация, конечно, сложная, - признается Вера Евгеньевна. - Идет отток среднего и младшего медперсонала. Администрация города много делает в рамках своих полномочий.

А вот отношения с коллегами по депутатскому корпусу, по словам Плашкевич, сложились очень хорошо.

- Нравится коллектив и спокойные деловые отношения. А мне, поверьте, есть с чем сравнивать. Я была депутатом в Северске с 2010 по 2015 годы. Обнинские депутаты - люди дела. Для меня день заседаний - красный день календаря, - подытожила народная избранница.

Прием граждан: каждый четвертый четверг месяца с 17:00 до 19:00, площадь Преображения, дом № 1 (здание администрации города), комната № 400. Запись по телефону: 8-395-82-00.

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА ПОХВАЛИЛА АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

И РАССКАЗАЛА ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ



Заведующую детской поликлиникой Людмилу СЕРГЕЕВУ горожане избрали в качестве депутата уже в третий раз. Еще три с половиной года назад одной из основных тем личных обращений к ней была проблема «резиновых квартир». Однако с принятием федерального закона, ужесточающего ответственность за фиктивную регистрацию, эта проблема со временем стала не актуальна. Сейчас Людмила Александровна занимается более общими вопросами.

- Для исполнения наказов избирателей были выделены средства ТОСам 45 микрорайона. Обустроено освещение от Курчатова, 42 до магазина «Скала». Внутридворовые проезды городские власти ремонтируют по мере поступления средств, - говорит Сергеева.

Нерешенной осталась одна проблема - с пролеском за домом по Энгельса, 1. Здесь нужно или оставить зеленые насаждения и облагородить территорию, или же вовсе убрать, так как это место стало пристанищем для асоциальных элементов. Сами же жители не против организовать здесь стоянку.

Что же касается возможного четвертого срока, то сейчас Сергеева об этом пока не думает, все ее мысли посвящены тому, как бы «разрулить» проблему с врачами в обнинской КБ № 8.

Несмотря на это, народная избранница старается видеть в работе и положительные моменты.

- Когда что-то удается сделать это приятно. Позитивное завершение хорошего дела. Люди на округе замечательные, по-хорошему беспокойные, активные. С ними приятно общаться, - подытожила Сергеева.

Прием граждан: каждая пятница с 11:00 до 12:00, улица Ленина, 85 (детская поликлиника), кабинет № 5. Запись по телефону: 8-395-82-00.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ УВЕРЕН, ЧТО УМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ,

НО И СЛЫШАТЬ

Еще один представитель от медицины в Горсобрании - Владимир ПЕТРОВ. В его арсенале за три года работы нынешнего созыва накопилось немало заслуг. Причем, как выяснилось, занимался Владимир Александрович не только профильными вопросами КБ № 8, но и деятельностью в сфере ЖКХ.

- В целом проводится плановая работа по благоустройству территорий. Существенно изменились к лучшему междворовые проезды и в Старом городе, и на поселке Мирный. Это и освещение по дороге от роддома до улицы Труда, и тротуары, и ограждение вдоль них, и спортивная площадка на поселке, и многое другое.

Однако же чаще всего, особенно в первые два года депутатства, к Владимиру Александровичу обращались именно по вопросам медицины.

- Многих удалось устроить на лечение, в том числе в ведущие федеральные клиники, в областную больницу. Были консультации на дому, направление на лечение в социальные учреждения области. На контроле электроснабжение СНТ, где в зимнее время постоянно проживают люди.

Кстати, за это время Петров, если можно так выразиться, обрел суперсилу - по его словам, это умение не только слушать, но и слышать собеседника. А в работе парламентария, когда на кону решение вопросов избирателей, это, пожалуй, самое главное.

Что касается возможного следующего срока, то пока Владимир Александрович спешить не хочет и подходит к делу максимально благоразумно. В вопросе - участвовать ли ему в следующих выборах - он предпочитает ориентироваться не на личные желания, а на то, насколько «его опыт и его личная позиция будут нужны городу».

Прием граждан: каждый третий четверг месяца с 16:00 до 18:00, площадь Преображения, дом № 1 (здание администрации города), комната № 400. Запись по телефону: 8-395-82-00.

ВИТАЛИЙ ПИКАЛОВ ПРИВИВАЕТ КУЛЬТУРУ МОЛОДЕЖИ

И ОТБИВАЕТСЯ ОТ НАПАДОК КОЛЛЕГ

Интересы деятелей прекрасного в Госсобрании нынешнего созыва представляет директор Городского дворца культуры Виталий ПИКАЛОВ. Тот факт, что Виталий Сергеевич «разбавил» привычный депутатский корпус, состоящий в основном из представителей медицины, спорта и образования, принес свои плоды для горожан и добавил определенную перчинку в работе Горсобрания.

По словам самого Пикалова, сейчас некоторые народные избранники ополчились на Дворец культуры, так как уверены, что учреждение должно зарабатывать бешеные деньги и проводить больше концертов.

- Они не понимают, что проведение мероприятий - это тяжелый труд, - уверен Виталий Сергеевич. - Но пока удается отстаивать. В Доме ученых ведется классическое планомерное воспитание населения. Там есть детский абонемент и много всего.

Впрочем, за время своего депутатства Пикалов успевал не только прививать прекрасное молодому поколению, но и заниматься вполне банальными городскими вопросами. Упор был сделан на наказы избирателей, которые во время предвыборной кампании предъявили своему кандидату целый ряд требований.

В частности, народ просил восстановить тротуар возле домов по Маркса, 18, внутридворовые проезды во дворах домов на улице Ленина, 118 и 120. Кроме того, требовалась реконструкция детской площадки на улице Комарова, во дворе домов № 3 и № 5, а еще срочно нужен был песок для песочницы.

- Заасфальтировали внутридворовые проезды и сделали пешеходные дорожки на Маркса, 16. Спортивная площадка там не огорожена была, и когда ребята играли, попадали мячом по машинам. Сейчас проблема решена. Работали вместе с ТОСом, - отчитывается Пикалов. - На Комарова, 5 был аварийный балкон. Мы обратились в «УЮТ», и там все сделали как положено.

«Обратная связь» от жителей не заставляет себя ждать.

- Очень приятно было, когда на праздновании Дня народного единства в зале встала зрительница и поблагодарила меня, как депутата, за проделанную работу. Очень хорошо, что появились парламентарии от культуры.

Прием граждан: второй и четвертый вторник месяца с 16:00 до 17:00, Городской Дворец культуры, служебный вход, 1 этаж, комната приемов. Запись по телефону: 8-395-82-00.

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ СКУЧАЕТ ПО ОППОЗИЦИИ

И НАВОДИТ ПОРЯДОК В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ



Директор школы № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ, по его же признанию, проводит свой заключительный - третий - срок в качестве депутата Городского собрания. Видимо, поэтому Владимир Борисович старается отработать по максимуму и стремится решать вопросы не только в сфере образования, но и берется за совершенно непрофильные направления.

- Большую работу провели с Гурьяновским лесом, а начали с того, что стали проводить субботники. И участвовали в уборке не только избиратели, но и ученики школы № 4 и Технического лицея. Жители поддержали программу благоустройства Гурьяновского леса, - говорит Светлаков.

Помимо этого было проведено благоустройство во дворах, там расширили тротуары.

- Осталось сделать дорожку к зданию управления соцзащиты, провести такую же, как к «Пятерочке», - отметил парламентарий.

Владимир Борисович подчеркнул и изменения в самой работе нынешнего созыва.

- В этом созыве мы вопросы тщательнее прорабатываем на комитетах, и на горсобраниях нет бесполезных боданий. Времени тратим в два раза меньше, - заявил Светлаков.

При этом добрым словом он вспомнил и ныне отсутствующую в Горсобрании оппозицию.

- Здоровая оппозиция должна быть. И то, что ее нет, это не очень здорово. Когда была группа ШАПИРО, решались экологические проблемы. Остановили строительство стеклозавода, - напомним Владимир Борисович.

Прием граждан: каждая третья пятница месяца с 16:00, улица Ленина, 129 (Дом Ученых), комната 108. Запись по телефону: 8-395-82-00.

ЛЕВ БЕРЕЗНЕР УВЕРЕН, ЧТО ДЕПУТАТУ НУЖНА ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ

Народный избранник Лев БЕРЕЗНЕР так же, как и большинство его коллег в этом году, много занимался вопросами благоустройства и с чувством выполненного долга готов подвести итоги 2018.

- Все, о чем нас просили, мы выполнили. Сделана межрайонная детская площадка между 4-й школой и садиком. Там нет крупных дворов, а организовать игровую зону в одном доме, чтобы на него шла вся нагрузка, было бы неправильно. Решили, что лучше всего будет решить этот вопрос за счет расширения территории школы № 4. Вообще, могу сказать, что благодаря работам по благоустройству Обнинск заметно преобразился за последние два года.

По мнению Льва Александровича, без активного участия жителей, ТОСов и, конечно, администрации реализовать этот масштабный проект было бы невозможно.

- Самое главное - не забывать о просьбах людей. Вовремя реагировать, помогать с решением вопросов. Но сегодня мы видим результат своей работы, и могу сказать, что я им доволен.

Будучи членом комиссии по физической культуре и спорту, Лев Березнер вспомнил еще одно важное достижение - победы футбольного клуба «Квант».

- Очень радует результативность игроков и огромная поддержка горожан на стадионе! Они приходят в любую погоду, это ценно.

Особенных и амбициозных планов на следующий год парламентарий пока не строит. Лев Александрович уверен, что работа обязательно будет. И, как он признался, когда у него, как у депутата, наступает период каникул, ему становится скучно, чего-то не хватает.

Прием граждан: 1-й и 3-й понедельник месяца, с 14:00 до 16:00, площадь Преображения, 1 (здание администрации города), ком. 409; запись по телефону: 395-82-00.

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН НАШЕЛ В 2018 ГОДУ МНОГО ХОРОШИХ ЗНАКОВ

Уже четвертый раз жители Обнинска избирают Владимира ВИКУЛИНА своим депутатом.

И сами народные избранники уже не первый раз решают, что возглавлять городское самоуправление должен именно Владимир Васильевич. Викулин славится своей активностью, красноречием и потрясающим умением находить общий язык практически с каждым.

Подводя итоги 2018-го, Владимир Васильевич заявил, что год был плодотворным и, главное, результативным.

- Выполнено практически все, о чем просили избиратели, но это не значит, что в городе все стало идеально, но маленькие изменения во дворах стали заметны не только жителям, но и всем горожанам. Дорога по улице Любого была жуткая, а сейчас там все облагорожено, положен асфальт, обустроены карманы для машин. Нам удалось провести комплексное благоустройство домов по улицам Мира, 4 и 6, Любого, 1 и 9, Ленина, 88 и 90. Было сделано освещение на улице Заводская, 15 и 13. Организованы дополнительные парковочные карманы около школ №№ 6, 7 и детского сада «Капелька». И все это невозможно было бы сделать без активной помощи жителей нашего и соседних округов, без работы депутатов, администрации, ТОСов, ТСЖ, горожан.

Самой большой сложностью в 2018-м Владимир Васильевич назвал вопросы экологии, в частности, состояние реки Протва.

- Наши неоднократные обращения к региональным властям с просьбой помочь в разрешении этого вопроса дали результаты. Были выделены деньги на ремонт первой очереди очистных сооружений в Ермолино. Прокуратура взяла под контроль этот вопрос. Конечно, очистить Протву тяжело, но это не значит, что можно засорять реку еще больше. Есть программа «Чистая вода», на федеральном уровне могут выделять деньги.

Но в общем и целом председатель Горсобрания уверен, что этот год для Обнинска и его жителей был хорошим.

- Удалось правильно организовать работу с ТОСами. Депутаты стали активно принимать участие в субботниках. И люди отозвались. Сейчас очень удобно работать. Есть последовательное выполнение планов. Выделили деньги - потратили. Конечно, нельзя изменить все сразу, но динамика положительная - это хороший знак.



Прием граждан: последняя пятница месяца, с 16:00 до 18:00, площадь Преображения, д. 1, к. 408. Запись по телефону: 396-07-13.

ЗИНОВИЙ ГУРОВ ПРОПАГАНДИРУЕТ ДЕПУТАТСКИЙ ЗОЖ И ЧИНИТ ЛАВОЧКИ

Депутат Зиновий ГУРОВ известен своей любовью к здоровому образу жизни, который успешно пропагандирует в Обнинске вот уже более десяти лет.

Но помимо пропаганды ЗОЖ, он с огромным энтузиазмом подходит к вопросам благоустройства в наукограде.

Говоря об итогах уходящего года, Зиновий Рудопьянович отметил, что как депутат он потрудился довольно плодотворно в 2018-м.

- Сделано все, что планировали, и даже больше. Пенсионеры, жители домов по улице Звездная, 13 и 15, просили поставить маленькие скамеечки, обновить тротуар и расширить проезжую часть дороги. Все это мы выполнили. Не я один это, конечно, делал. Работы велись силами города. Но это было бы невозможно без наших активных горожан.

Среди активистов Зиновий Гуров выделил, как он выразился, «женщину старой закалки» - Марью Степановну, которая проживает по улице Ленина, 130.

Единственное, что пока не удалось выполнить, - организовать площадку для выгула и тренировки собак по улице Маркса. Здесь, как сказал народный избранник, случился конфликт интересов, который сложно разрешить.

- Также в рамках программы «Здоровый город» мы организуем лекции общества «Знание» в городской библиотеке. Рассказываем о профилактике инсультов, инфарктов и сахарного диабета. Говорим о пользе вакцинации и профилактике СПИДа.

Прием граждан: каждый понедельник, с 11:00 до 12:30, улица Любого, 2, 2 этаж (администрация поликлиники); запись по телефону: 394-11-31.

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ РАССКАЗАЛ ОБ УСПЕХАХ НА ЛИЧНОМ ФРОНТЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОБНИНСКА

Три года назад директор МП «Спортивный клуб «Квант»» Михаил ЖУРАВЛЕВ был избран депутатом и вошел в обнинское городское собрание. К должности народного избранника Михаил Викторович постарался подойти максимально ответственно.

В 2018-м он решал вопросы благоустройства и выполнял наказы избирателей.

- Я придерживаюсь того мнения, что если обещал - надо выполнять. Вообще, в этом году практически весь депкорпус очень много работал над реализацией программы по комфортной среде в Обнинске. И хочется сказать «спасибо» жителям и властям за поддержку и помощь.

Из данных избирателями наказов на сегодняшний день выполнено следующее: организована парковка напротив Маркса, 63, установлены игровые площадки во дворах на Маркса 63, 65, 73, 75.

В личной жизни у Михаила Журавлева тоже все сложилось хорошо. В этом году в школу пошел старший ребенок, а младший отпраздновал первый день рождения.

Прием граждан: 1-й и 3-й четверг месяца, с 17:00 до 19:00, улица Ленина, 91 (здание открытого бассейна); запись по телефону: 396-18-20.



ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ СЧАСТЛИВ, ЧТО ВЛАСТИ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА КУЛЬТУРУ

Народный избранник Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ в свободное от выполнения депутатских обязанностей время возглавляет Дом культуры ФЭИ.

Поэтому неудивительно, что главный упор в своей деятельности Дмитрий Николаевич делает на продвижении тренда культуры.

В 2018 году Заеленкова особенно порадовало то, что власти наукограда начали оказывать поддержку данной сфере.

- Чувствуется, что у администрации есть желание заниматься вопросами культуры. Требуется увеличение финансирования на проведение различных массовых мероприятий. Также нужны средства на ремонт Дома офицеров, дачи Морозовой.

Параллельно Дмитрий Николаевич выполняет и наказы избирателей.

- С горожанами мы работаем постоянно и очень тесно. Недавно, например, ко мне обратилась бабушка с Ленина, 40-а, у нее радио не работает, а она без него не может. Я обратился в «Ростелеком», там заявили, что ничего не отключали. Мы включили приемник на максимальную громкость, он действительно что-то шепчет, но чуть слышно. Вероятно, снизили подачу сигнала. Должен был представитель прийти проверить розетку, но потом бабушка сказала, что ей ответ пришел: вещание на Обнинск приостанавливают. Написано временно, но я понял, что навсегда. Поэтому купил ей новый приемник.

Будет ли Дмитрий Заеленков и дальше продолжать депутатскую деятельность после окончания текущего срока, он пока не знает. Но скромно добавил, что если его кандидатура окажется нужной и востребованной, обязательно будет работать на благо избирателей.

Прием граждан: последняя среда месяца, с 16:00 до 17:00, улица Ленина, 15 (МАУ «Дом культуры ФЭИ»), кабинет директора; запись по телефону: 395-82-00.

АНДРЕЙ ЗЫКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО В ОБНИНСКЕ СТАЛО МЕНЬШЕ МАРГИНАЛОВ

Андрей ЗЫКОВ был избран депутатом обнинского горсобрания в 2015 году. Андрей Александрович состоит в комитете по бюджету, финансам и налогам, по экономической политике, а также в комиссии по физической культуре и спорту.

Подводя итоги 2018-го и говоря об исполнении основных наказов горожан, Андрей Александрович обратил внимание, что основные просьбы избирателей касались коммуналки.

- Сфера ЖКХ самая проблемная из всех, на втором месте - благоустройство города и здравоохранение. Мы вместе с депутатами Аллой КОСИНСКОЙ и Еленой КОРНИЛОВОЙ первыми запустили на своих округах федеральный проект «Комфортная городская среда». В старых дворах появились новые объекты благоустройства, и мы продолжаем работу в этом направлении параллельно с муниципальной программой.

В наших дворах в целом стало чище, светлее, меньше маргинальных личностей.

В этом году, как вспоминает Андрей Зыков, избиратели чаще всего жаловались на управляющие компании, которые плохо выполняли свои обязанности. Но, к счастью, все проблемы удавалось решать довольно быстро.

- Сегодня конкуренция среди УК повысилась, люди стали понимать, что могут поменять управляющую компанию в любой момент, поэтому коммунальщики стали активнее реагировать на жалобы горожан и депутатские запросы.

Но ближе всего Андрею Зыкову, как он признался, спорт, особенно массовый. В планах у народного избранника восстановить легкоатлетическое движение в Обнинске, тем более что ему поступали такие просьбы, да и сам вид спорта набирает популярность.

Прием граждан: второй вторник месяца, с 17:00 до 19:00, улица Маркса, 56 («Городской клуб ветеранов»); запись по телефону: 395-82-00.

ЕЛЕНА КОРНИЛОВА РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК СЛОЖНО РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ

Народная избранница Елена КОРНИЛОВА работает директором Городского клуба ветеранов и по долгу службы общается с самыми разными людьми.

Большинство из них находится в весьма преклонном возрасте, но это не мешает пенсионерам вести активную общественную жизнь. Задача директора - найти всем ветеранам дело по душе, организовать пожилых людей в здоровые коллективы. И у Елены Ивановной это получается. Возможно, именно поэтому работа с избирателями для депутата 25 округа не тяжелое бремя, а созидательное радостное занятие.

Округ Елены Ивановны территориально расположен сразу в трех ТОСах - с 38 по 40-40А и 52 микрорайонах.

- Тесное взаимодействие с активистами ТОС началось еще в предвыборный период. Мы знакомились с проблемами округа, составляли депутатские наказы и планировали мероприятия по их выполнению. Все не только запомнили, но и записали, - рассказывает Корнилова.

Подводя итоги этого года, она отмечает, что удалось выполнить наказы, связанные с благоустройством дворов, ремонтом детских площадок, покраской спортивных конструкций, организацией субботников, посадкой деревьев, проведением массовых мероприятий.

Но самое главное - жители. Без них и без их активности и командной работы народной избраннице пришлось бы гораздо тяжелее.

- Я считаю, что, работая в команде, можно решить много вопросов. И я очень благодарна нашим активистам, которые включались в работу, проводили собрания жильцов, рассказывали о программе благоустройства, помогали с оформлением документов. На первом этапе от моего округа в программу вошло три территории: двор между Городским клубом ветеранов и школой № 9, дворы на проспекте Маркса, 48-50 и 78.

Впрочем, не всем удалось попасть в программу благоустройства 2018 года, но Елена Ивановна позитивно смотрит в будущее и считает, что в следующем году работа обязательно будет продолжена.

- Проект по благоустройству дал много положительных результатов, показал, что благодаря совместной слаженной работе жителей, ТОС, администрации города, регионального правительства, депутатов всех уровней можно реально изменить ситуацию в городе, повысить качество жизни людей, улучшить экологическое и санитарное состояние дворов, придать городу более привлекательный внешний вид.

Прием граждан: второй вторник месяца, с 17:00 до 19:00, ул. Маркса, 56 («Городской клуб ветеранов»); запись по телефону: 395-82-00.

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ О СВОЕМ ПЕРВОМ ДЕПУТАТСКОМ СРОКЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТОНКОСТЯХ

Депутат Вячеслав НАРУКОВ - один из самых молодых народных избранников в обнинском городском собрании. Для Вячеслава Владимировича это первый срок в депутатском кресле, ранее опыта работы с электоратом у него не было. Впрочем, можно сказать, что Наруков отлично справился.

В 2018 Вячеслав Владимирович выполнял наказы избирателей и много времени уделил вопросам благоустройства.

- Мы заменили дворовые тротуары, на улице Маркса, 80, 82, 84, убрали ямы, увеличили количество мест для автомобилей, ликвидировали стихийные парковки на газонах, также сняли старую плитку и положили новый асфальт.

Но больше всего в этом году избирателей Вячеслава Вячеславовича волновали не столько вопросы благоустройства, сколько изменение в тарифах на коммунальные услуги.

- Многие обращались и по-прежнему обращаются с жалобой на повышение тарифов на «Содержание и ремонт жилья». Последний наказ избирателей - расшифровать, что входит в эту графу. Например, жители домов по улице Маркса, 90 и Маркса, 102 удивляются, почему нужно платить по 27 рублей, за что. Никто не понимает. Я сейчас разбираюсь. Я считаю, что для того, чтобы не возникало подобных вопросов и проблем, людям нужно давать максимум информации.

В следующем году Вячеслав Вячеславович планирует продолжить исполнять наказы избирателей.

Прием граждан: первый четверг месяца, с 18:00 до 19:00, улица Энгельса, 14 (центральная библиотека), 1 этаж, ком. 28 (видеозал); запись по телефону: 395-82-00.

МИХАИЛ НАРУСОВ ОКАЗЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ДЕПУТАТСКУЮ,

НО И ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Долгие годы нынешний депутат Михаил НАРУСОВ работал прокурором Обнинска и отвечал за все, что регулируется законодательством.

Так что к большой ответственности Михаил Абрамович привык и уже по привычке также подходит к решению мелких коммунальных проблем: сделать дорожку, установить скамеечку во дворе.

- Все реальные наказы избирателей выполнены. У нас неисполненных обязательств нет. Дорожки проложены, переходы оформлены, круговое кольцо на Белкино работает. Остановку в «Экодолье» сделали.

Помимо решения коммунальных вопросов, избиратели обращаются к Михаилу Абрамовичу и за юридической помощью.

- Я всем помогаю, рассказываю, куда можно обратиться. Раньше по восемь человек в месяц приходили, а когда закрыли бесплатную приемную, посетителей стало меньше. Сейчас у меня узконаправленная деятельность, раньше была более разносторонняя, более широкого круга. На плечах прокурора не только правовые вопросы, но и весь спектр деятельности города. Сейчас, конечно, нагрузка гораздо меньше, не сравнить с тем объемом работы, который я выполнял.

Прием граждан: 1-й понедельник месяца, с 9:00 до 10:00, площадь Преображения, 1 (здание администрации города), ком. 409; запись по телефону: 395-82-00.

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