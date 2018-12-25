Калужская область вошла в «зеленую зону» рейтинга РСА по ОСАГО

Согласно данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Калужская область по итогам девяти месяцев 2018 года вошла в «зеленую зону» рейтинга субъектов РФ, где наблюдается наиболее благоприятная ситуация по частоте страховых случаев, средней выплате, соотношению судебных и несудебных выплат, а также накладных расходов в суде и сумме основного требования и по другим показателям, отражающим ситуацию с убыточностью ОСАГО.

«Частота страховых случаев в регионе сократилась по сравнению с первым полугодием 2017 года с 4,6% до 4,5%. А средняя выплата уменьшилась с 68 тысяч рублей до 63,6 тысяч рублей. При этом средняя выплата по России составляет 72,9 тысяч рублей. Калужская область и в 2016 году показывала хорошие результаты по безубыточности ОСАГО. Цена полисов «автогражданки» после проведения реформы по либерализации тарифов для добросовестных водителей в этом регионе вероятнее может быть снижена», - сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Отношение судебных выплат в регионе к несудебным выросло с 10,7% до 11,3%. Отношение судебных расходов к сумме основного требования составило 104% против 107% годом ране. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дел (РВД) сократился с 82% до 77%.

«Установлению свободного тарифа, безусловно, должна предшествовать серьезная подготовительная работа. В частности, это очищение рынка от автоюристов, которые порождают высокую убыточность данного вида страхования. РСА было проведено несколько глобальных совещаний с МВД России, Генпрокуратурой, администрациями регионов и самими страховщиками, более чем 60 регионах нашей страны функционируют рабочие группы по противодействию мошенничеству. Мы уже сейчас можем наблюдать снижение суммы взысканных нами страховых выплат», - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

«Страховой рынок России должен двигаться к тому, чтобы тариф по ОСАГО становился свободным. Либерализация тарифа ОСАГО позволит устранить ряд проблем на этом рынке и сделает этот вид страхования более гибким для автовладельцев. Именно за ОСАГО в первую очередь граждане приходят к страховым компаниям и начинается их взаимодействие, поэтому нужно сделать так, чтобы потребитель не был разочарован в этом виде страхования. На мой взгляд, либерализация тарифов в ОСАГО как раз и будет этим приятным изменением, которая поможет сделать расчет тарифа более справедливым», - считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Реформу по либерализации ОСАГО планируется начать в ближайшее время. Главная цель реформы - это защита прав потребителей и, в первую очередь, добросовестных автовладельцев. В частности, планируется установить справедливую цену полиса ОСАГО для всех водителей, используя принцип индивидуального подхода к каждому автовладельцу.

На первом этапе предполагается расширить тарифный коридор на 20% вверх и вниз, а также изменить систему начисления двух коэффициентов. Вместо четырех значений коэффициента «возраст-стаж» будет введено 58 градаций, которые помогут максимально точно и справедливо определить стоимость полиса «автогражданки». Также будет реформирован коэффициент «бонус-малус»: водитель будет получать только одно значение этого коэффициента один раз в год, что в разы упростит заключение договоров страхования автогражданской ответственности.

На втором и третьем этапе законопроектом Минфина РФ предполагается поэтапное исключение коэффициента мощности и территориального коэффициента при расчете стоимости полиса в 2019-2020 годах и одновременное постепенное дальнейшее расширение тарифного коридора на 30-40% вверх и вниз. Планируется, что полная либерализация тарифов в ОСАГО будет возможна после 2021 года.

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