Издержки профессии

Цинизм обнинских врачей вышел на новый уровень.

Новогодние каникулы в 2019 году в Обнинске выдались относительно спокойными, без каких-то громких происшествий. Однако был один случай, который обратил на себя внимание общественности, - в наукограде потерялась пожилая женщина. Впрочем, взбудоражил людей не сам факт поисков пропавшей, а то, с каким цинизмом к спасению человека отнеслись ответственные службы.

ЗАПЛУТАЛА

От внешней разрухи и полного погружения на дно в КБ № 8, видимо, решили перейти на новый уровень безразличия и бесчеловечности по отношению к больным и беззащитным старикам.

Седьмого января пенсионерка Нина ЛУКЬЯНЕНКО по обычаю ждала дома своего сына Сергея - ежедневно, до 12 часов дня, он навещает мать, привозит продукты. Однако из-за празднования Рождества и похода в церковь Сергей Александрович вместе с семьей в этот день задержался и до полудня к матери явиться не успел.

Нина Тимофеевна стала тревожиться, поэтому решила отправиться к сыну, так сказать, навстречу. Бабушка, накинув поверх халата легкую курточку и оставив дома мобильник с телефонами родных, вышла во двор. Пройдя вдоль нескольких однообразных домов на 52 микрорайоне, Нина Тимофеевна заблудилась. Усугубил ситуацию и тот факт, что пенсионерка страдала провалами в памяти, поэтому могла легко дезориентироваться в пространстве. Собственно, так и произошло - обратную дорогу до дома бабушка самостоятельно найти уже не могла.

Будучи в легкой одежде пенсионерка быстро замерзла и поэтому зашла погреться в первый попавшийся подъезд. На ступеньках лестничной клетки ее заметила одна из жительниц, которая и позвонила в полицию. Оттуда, в свою очередь, звонок был направлен в скорую помощь. Надо заметить, сотрудники многострадальной обнинской неотложки сделали свою работу на совесть и, как полагается, забрали бабушку, проверили ее жизненные показатели, которые были в норме, и доставили в приемный покой.

КАК МЕДИКИ ПРОГЛЯДЕЛИ ДЕМЕНЦИЮ?

А вот дальше версии родных Нины Тимофеевны и сотрудников КБ № 8 расходятся. По словам вице-мэра по социальным вопросам Татьяны ПОПОВОЙ, медики связались с сыном пенсионерки, и тот должен был за ней приехать. Но мужчина якобы задержался в пути, и бабушка, не дождавшись, ушла самостоятельно. Вроде как врачи ни в чем и не виноваты. По крайней мере, именно так ей доложила заместитель главного врача КБ № 8 по организационно-методической работе Марина МАМЕДОВА.

Однако у поискового отряда «Лиза Алерт» другая информация. Надо сказать, областное отделение поисковиков, которое постоянно сталкивается с пропажей пожилых людей, до сих пор в шоке от подхода обнинской КБ № 8 к больным старикам. Активисты не могут понять, как медики могли проглядеть явные признаки деменции и почему дали старушке подписать отказ от госпитализации?

Более того, не смутило медперсонал и то, что когда у бабушки спросили адрес проживания, забывчивая женщина назвала свой старый и неактуальный адрес в Балабанове. То есть медики просто поверили на слово в то, что бабушка в одном халате и куртке в мороз приехала из соседнего города и спокойно разгуливала по Обнинску.

Кроме того, никто из сотрудников медучреждения не обратил внимания на то, что одинокая больная женщина с пробелами в памяти просто взяла и тихонько вышла? Разве не нужно было хотя бы просто по-человечески, пусть не госпитализировать, но элементарно налить женщине горячий чай и обеспечить ей комфортное и безопасное ожидание сына? Приглядывать за ней хоть одним глазком и проявить хоть немного участия?

БАБУШКУ СПАСЛА СЛУЧАЙНАЯ ПРОХОЖАЯ

Впрочем, если выслушать версию сына Нины Тимофеевны, цинизм может заиграть новыми красками. По словам Сергея Александровича, в тот день никто из КБ № 8 ему не звонил!

- Я даже готов сделать детализацию звонков. Мама телефон оставила дома, а на память моего номера не знает, поэтому как они могли со мной связаться? - недоумевает сын. - Мама так пропадает второй раз. Первый раз она таким образом уехала в Балабаново, тогда ее обнаружили сотрудники скорой и доставили в Боровскую больницу. Но в тот раз у нее при себе были мобильник и специальная бирочка с контактами родственников, врачи мне действительно сразу позвонили.

То, что Нина Тимофеевна пропала, Сергей понял, как только пришел к ней домой - мобильник лежал на столе, а матери не было. Тогда вместе с женой они обратились в полицию, и там им сказали, что днем был вызов, и в приемный покой была доставлена женщина, похожая по описанию на его мать. Однако по приезде в медучреждение Сергею Александровичу сообщили, что его мать уже ушла.

- Я спрашиваю - как ушла? Куда? Почему отпустили? - возмущается мужчина. - А там только руки разводят, мол, не держать же женщину насильно. У меня жена - медик. Она просто в ужасе от такой ситуации. Говорит, если бы, например, она в Москве так какого-нибудь бомжа на мороз выкинула, то ее тем же вечером бы с работы уволили. А здесь больного пожилого человека отпустили!

Единственное, что обеспокоенному сыну удалось узнать от сотрудников приемного покоя, это направление, в котором ушла старушка - вон та тропинка. И всё.

К счастью, на тот момент к поискам пропавшей женщины приступил и отряд «Лизы Алерт». Благодаря активистам, распространившим ориентировки в соцсетях, бабушку узнала случайная прохожая, которая, собственно, и взяла ее к себе домой на обогрев и позвонила куратору поисков.

Получается, что человека спасли совершенно посторонние люди, которые почему-то обладают гораздо большим милосердием и состраданием, чем те, кто по долгу службы должны спасать жизни.

Впрочем, сам главврач КБ № 8 Игорь БОНДАРЕНКО не видит проблемы - дескать, сотрудников и так мало, не сажать же штатную единицу приглядывать за старушкой.

И тем не менее какими бы белыми нитками не была шита эта история со слов ответственных лиц клинической больницы, по данному факту будет проведена служебная проверка.

Диана КОРШИКОВА

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