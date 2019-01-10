Назад в средневековье

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Жители Олимпийской деревни, оставшись без воды, растапливали снег в ванных!

Коммунальный армагеддон произошел в самые первые дни нового года в Олимпийской деревне.

Неожиданно в домах на нескольких улицах в кранах исчезла питьевая вода. О том, как спасались жители в праздники, могут красноречиво рассказать фотографии в социальных сетях.

РУССКАЯ СМЕКАЛОЧКА

В группе жителей в социальной сети «ВКонтакте» в течение двух суток был настоящий бум в комментариях - люди пытались узнать друг у друга, что случилось и когда вновь появится вода.

Первые посты по поводу отсутствия водоснабжения на улицах Кабаевой, Карпова и Аршавина появились днем 4 января. Народ сообщал, что воды или нет совсем, или идет тоненькая издевательская струйка - в общем, так себе новогодняя атмосфера.

Позже стало ясно, что краны пусты практически во всем Кабицыно. Народ в срочном порядке стал отписываться в общий чат жильцов, чтобы совместными усилиями решить проблему. Тут, кстати, надо отдать должное сплоченности и командному духу «олимпийцев». Например, те, у кого была своя собственная скважина, не оставили соседей в беде и предложили бесплатно приходить и брать столько воды, сколько нужно. Более отчаянные жители предпочли экзотические способы наполнять ванную водой - набирали в нее снег и растапливали. Заодно, как они шутили, расчистили дороги.

Выяснить причину аварии люди тоже пытались самостоятельно. Например, поступило предложение раздобыть квадрокоптер и запустить его над местностью - где обнаружится большая лужа, там и прорыв. В общем, русская смекалочка на этих каникулах жителям Олимпийской деревни точно пригодилась.

А между тем власти района тоже не сидели без дела и старались как можно быстрее устранить аварию. Однако подвозить воду не пришлось. По словам главы администрации поселения совхоза Боровский Антона МАСНЯКА, подвоз осуществляется в случае, если вода отсутствовала в течение суток, однако в эти дни с горем пополам ее периодически включали.

«МОЖНО БЫЛО ПРОСТО ВЗЯТЬ БАКЛАШКУ...»

По словам Антона Александровича, авария произошла из-за того, что на станции водоподготовки сгорела одна из деталей, нашли поломку только к вечеру, а 5 января утром ее уже поменяли. Однако полноценно запустить водоснабжение удалось лишь к концу дня, так как сама технология довольно витиеватая - сначала воду качают в бочки, а потом уже из этих бочек подают в жилые дома. Днем 5 числа бочки успели наполнить

наполовину, и когда их запустили, народ мигом всю воду расхватал. Поэтому решено было подождать полной наполняемости и уже в стандартном режиме запустить воду вечером.

К слову сказать, аварии на станции в праздничные дни, пожалуй, уже стали традицией для Олимпийской деревни. В прошлом году, например, более серьезный случай произошел аккурат 8 марта. Тогда случился прорыв водопровода, вода уходила из баков-накопителей. Искали источник прорыва трое суток и обнаружили его совершенно случайно - по запотевшим окнам в закрытом заброшенном доме.

Что же касается средневековых способов растапливания снега для мытья, то тут Масняк лишь улыбнулся, мол, народ ухищряется.

- Можно было просто взять баклашку и прийти на станцию водоочистки, там всегда дежурил мастер, который дал бы вам столько воды, сколько нужно, - добавил Масняк.

Диана КОРШИКОВА

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