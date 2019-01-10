Вместо хоккейного корта алкомаркет?

Жители улицы Энгельса снова запаниковали из-за слухов.

Обнинск относится к таким городам, где общественное мнение и активность жителей вносят серьезные коррективы в жизнедеятельность муниципалитета. Ни одно решение относительно изменения облика города или нового строительства не остается без внимания населения. Об этом прекрасно знают и власти, и бизнесмены, поэтому прежде чем утвердить маломальскую реконструкцию, здесь 10 раз подумают - не будет ли против общественность.

Но иногда эту самую общественность и саму лихо «заносит». Например, так случилось в истории вокруг здания на Энгельса, 26.

ГЛАВНОЕ - ПОДНЯТЬ ПАНИКУ

Еще летом 2018 года во дворе на Энгельса разгорелся скандал. Буквально из ниоткуда появился слух, что самую первую в городе хоккейную коробку закатают в асфальт и на ее месте построят парковку, а помещения магазина отдадут под очередной сетевик и будут продавать там сигареты и алкоголь. Того, кто первый запустил это странное предположение, уже не найти, однако эффект от него оказался выше всех ожиданий - на место выехало телевидение, о «безобразии» стали трубить и в соцсетях.

Поэтому представители администрации, руководство магазина и Дворца спорта встретились с жителями и объяснили, что никакой алкомаркет здесь невозможно открыть физически - рядом с детским учреждением («Доверие») и спортивным объектом (хоккейная площадка Дворца спорта) закон запрещает нахождение магазинов с сигаретами и алкоголем. Собственно, по той же причине сюда вряд ли придет работать и сетевик - кому охота открывать «Пятерочку» или «Дикси», если нельзя торговать спиртным?

Сносить коробку также никто никогда не будет - это практически городская реликвия, поэтому в мэрии такой вариант не обсуждают даже в шутку.

Но, несмотря на призывы к логике и здравому смыслу, в конце декабря жители Энгельса вновь взбунтовались. Дело в том, что арендатор магазина «У дома» решил немного расшириться. Старенькое помещение давно стало тесным и неудобным для покупателей - между прочим, самих же жителей двора. Поэтому директор ООО «Банкет-Сервис» Игорь ЧАРИЧАНСКИЙ обратился в администрацию города с просьбой выдать разрешение на условно-разрешенный вид использования порядка 300 квадратных метров. Согласно правилам землепользования, торговля на территории свыше 150 метров в жилом районе требует специальной процедуры - общественного обсуждения. Поэтому на сайте администрации открыли специальный раздел, где каждый желающий может высказаться по поводу данного вопроса.

БОГАТАЯ ФАНТАЗИЯ

Как уточнила главный архитектор города Ольга ЛАПИНА, речь идет не о тотальной реконструкции, не о строительстве второго этажа и даже не о пристройках - арендатор просит лишь снести некоторые перегородки в существующем здании, чтобы увеличить свои площади.

Однако жители Энгельса, увидев оповещение о проведении общественных обсуждений, почему-то решили, что это лишь «первый звоночек», и стоит только дать на него добро, как «следующим этапом станет борьба арендатора за снос корта, чтобы разрешили торговлю алкоголем, а потом за возведение надстроек в этом здании». По крайней мере, именно так было написано в протестном обращении активистов. С чего вдруг кто-то взял, что будут сносить корт, вообще загадка.

Тяжело вздыхает по поводу этого вопроса и директор Дворца спорта Михаил ЖУРАВЛЕВ. Если бы хоккейную коробку, а также раздевалки, соседствующие с магазином, кто-то собирался сносить - он узнал бы об этом первым.

Вообще Михаил Викторович в этой бизнес-истории видит и морально-философскую сторону. Те же жители Энгельса, которых он призывал устроить матч по хоккею с мячом, выйти на совместную уборку снега, заливку льда и так далее, предпочли отсидеться дома и подождать, пока кто-то другой организует все развлечения. Хотя в старые добрые времена подготовка к зимним забавам была светлой, объединяющей традицией.

ЭМОЦИИ БЕЗ КОНСТРУКТИВА

Против расширения торгового павильона Михаил Викторович ничего не имеет, тем более, что он сам присутствовал на встрече жителей с бизнесменом Чаричанским, который лично предложил людям сказать, магазин какого формата им будет полезен, и сделать все так, чтобы они были довольны. Однако конструктива так и не получилось, так как верх взяли эмоции.

К слову, Ольга Лапина, по ее признанию, уже не удивляется бурной реакции общественности на любые изменения - для Обнинска это в порядке вещей. Однако пока из поступивших предложений по поводу Энгельса, 26 встречаются в основном лишь эмоциональные обращения без конкретики.

- Люди руководствуются эмоциями и предполагаемыми страхами, - говорит Лапина. - Но нужно писать конкретно - что именно не устраивает. Из того, что поступило, я пока не увидела конструктива.

По словам Ольги Ивановны, после того как завершится общественное обсуждение, будут собраны все документы, материалы по данному помещению будут переданы на градостроительную комиссию, которая поставит точку в этом вопросе. Решать судьбу Энгельса, 26 будут два депутата, юристы, экологи, независимые архитекторы и другие уважаемые люди города. Рискнет ли кто-то из них поставить подпись под фразой «снести корт» - очень вряд ли.

Диана КОРШИКОВА

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