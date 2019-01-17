Издательский дом «Мак-Медиа» отметили на региональном уровне

Одним из первых торжественных мероприятий после новогодних праздников является «Бал прессы», который традиционно проходит в Калуге и приурочен ко Дню российской печати.

ГУБЕРНАТОРУ ДОСТАЕТСЯ ОТ СМИ

Праздник не обходится и без наград. Поздравляли журналистов с их профессиональным праздником и отмечали их заслуги в этом году губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, депутат Государственной думы Геннадий СКЛЯР, генеральный директор Национальной ассоциации телевещателей Александр ШИРОКИХ, секретарь Союза журналистов России Юлия ЗАГИТОВА и ведущий программы «Вести» Эрнест МАЦКЯВИЧЮС.

Обращаясь к виновникам торжества, Анатолий Дмитриевич отметил, что всегда высоко ценил работу средств массовой информации и считает журналистов своеобразным звеном между народом и властью.

- Я хотел бы всех собравшихся в этом зале поздравить с праздником, - сказал глава региона и пошутил: - Так получилось, что у вас он идет вслед за прокуратурой. От одной и от другой структуры нам немало достается, причем еще вопрос, от кого больше.

Также Анатолий Дмитриевич, ссылаясь на данные социологических опросов, сказал, что уровень доверия населения к региональным СМИ очень высок, и подчеркнул, что такую репутацию непросто заработать и еще сложнее сохранить.

- Каждый понедельник на еженедельной планерке я обращаюсь к собравшимся с одним и тем же вопросом: какие есть критические замечания со стороны средств массовой информации? - сказал губернатор. - И не было ни одного случая, чтобы мы не отреагировали, мне кажется, это очень важно. Поэтому хочу поблагодарить региональные СМИ за верность профессии и надеюсь, что на смену маститым авторам придет талантливая молодежь. Желаю вам, чтобы перья не тупились, а передачи были востребованы и популярны.

Также на «Балу прессы» состоялось награждение лучших работников отрасли. Кроме того, министр внутренней политики и массовых коммуникация Калужской области Олег КАЛУГИН получил из рук Артамонова медаль «70 лет Калужской области».

Почетной грамоты удостоилась и первый заместитель генерального директора Издательского дома «Мак-Медиа», главный редактор журнала «Обнинск LIFE» Елена ЗУЕВА. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области высоко оценило ее профессиональное мастерство и успешные показатели в работе.

УДАЧНЫЙ ГОД

Но вместе с этим нельзя не вспомнить, что и 2018 принес в копилку «Мак-Медиа» много престижных наград.

Так, в октябре 2018-го года на всероссийском журналистском форуме «Вся Россия», который прошел в Сочи под эгидой союза журналистов РФ, все четыре издания заслужили высокие награды и признание на федеральном уровне.

Газета «Неделя Боровского района» и главный редактор Светлана ЗАЦАРИННАЯ получила первое место в номинации «Лучшая аналитическая публикация среди городских газет» за статью о Боровске и том, что ему принесет статус исторического поселения.

Евгения НИКИТИНА, главный редактор газеты «Вы и Мы», заняла второе место в аналогичной номинации за серию статей о проблемах КБ № 8.

Главный редактор газеты «Неделя Обнинска» Диана КОРШИКОВА также была отмечена наградой, взяв первое место за статью о взаимодействии городских интернет-пабликов и официальных СМИ.

Отдельной награды удостоился журнал «Обнинск LIFE» за проект «Особые дети», посвященный воспитанникам интерната «Надежда».

Беспристрастное жюри отметило высокий профессионализм, креативность и свежесть идей, а также интересную подачу материалов. К слову, ни один регион не мог похвастаться таким количеством наград одновременно.

Но это было только начало. В декабре Елена Зуева снова стала победительницей, на этот раз в престижной премии «Золотой гонг», получив диплом II степени в номинации «За профессиональную и этичную подачу рекламы». Надо сказать, что этот конкурс считается одним из самых престижных в России. В 2018-м году за призовые места боролись 45 регионов нашей страны.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА

На момент подготовки материала стало известно, что газета «Неделя Обнинска» и глянцевый журнал «Обнинск LIFE» стали лидерами продаж в сети киосков «Свежая пресса». Об этом сообщила руководитель сети Анжела САВЕЛЬЕВА, которая поздравила издания с очередной победой!

Газета и журнал стали самыми популярными региональными изданиями, своеобразный конкурс был организован в честь 25-летия сети киосков печатной продукции.

Среди федеральных СМИ победителями стали газета «Комсомольская правда» и журнал «7 дней».

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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