Безалаберность или нажива?

Дорожники не смогли грамотно объяснить, на что потратили асфальт и краску.

Депутат и председатель комиссии по содержанию автомобильных дорог Анатолий ШАТУХИН поднял один интересный вопрос, который народные избранники собираются обсудить на одном из первых заседаний.

Анатолий Ефимович детально изучил отчет контрольно-счетной палаты по итогам работы муниципальной программы «Дорожное хозяйство» и нашел там несколько неточностей.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ КОЛЛИЗИЯ

По словам Шатухина, тот, кто читал отчет поверхностно, вполне мог не обратить внимания на некоторые странности. Однако он, как эксперт, нашел много подозрительного.

- Есть муниципальная программа, и в ней должны быть прописаны определенные условия, например, расход краски в килограммах, - объясняет Анатолий Ефимович. -Допустим, куплены две тонны для нанесения дорожной разметки возле школ дважды в год. Но исполнитель работ отчитывается в количестве переходов, вот здесь и возникает коллизия - посчитать, сколько было потрачено материала на одну «зебру», невозможно. Но ведь есть нормы расхода на площадь покрытия, и дорожники должны отчитываться в килограммах краски, нанесенной на один переход.

Кроме того, КСП заметила и другие пусть не криминальные, но неприятные недочеты.

- Например, речь идет о латании дыр литым асфальтом, а в документе указывается ремонт дорог - это совершенно разные вещи, - считает депутат. - В этом случае - претензии к администрации как к главному распорядителю бюджетных средств на реализацию муниципальной программы и к исполнителю, в данном случае - МПКХ. Все это нужно привести в соответствие, чтобы было понимание - что же всё-таки происходит: литой асфальт используется для латания дыр или это полноценный ремонт дороги?

«НЕДОМОЛВОК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

Кроме того, как заявляет Шатухин, в документе обозначен лишь общий объем затраченного на латание дыр асфальта, однако для более прозрачного анализа стоит четко понимать, сколько ям было в целом, вырубку какой глубинки ширины на них делали, и сколько асфальта понадобилось, чтобы залить эту площадь. В противном случае, как считает депутат, это или банальная бесхозяйственность, или кто-то на этом наживается.

Помимо этого у КСП были претензии и к установке дорожных знаков. В данных МПКХ опять же нет четкого понимания «цены вопроса».

- Пишется только количество, например, закуплено 200 штук, - говорит депутат. - Но ведь знаки отличаются по форме и размеру, соответственно, и стоимость их изготовления разная. Как я понимаю, МПКХ закупает эту спецпродукцию с запасом - ведь они не знают, сколько дорожных знаков за год снесут водители или закрасят хулиганы. Но это не значит, что все 200 будут использованы, поэтому в документе следует уточнять, что из общего количества, допустим, израсходовали 150, и, соответственно, еще 50 остались в запасе.

По мнению парламентария, в этой цепочке все должно быть прозрачно и понятно.

- Не должно быть никаких недомолвок и недопонимания со стороны участников, - говорит Шатухин. - Хорошо, что это выявила именно КСП, а не прокуратура.

Стоит отметить, что муниципальная программа рассчитана на три года, из которых первый - 2018-й - уже истек, и был, прямо скажем, не блестящим в отчетности, поэтому если оперативно не сделать работу над ошибками прямо сейчас, то систематические нарушения непременно повторятся в этом и следующем году.

Собственно, именно поэтому Шатухин посчитал, что необходимо вынести данную тему в отдельное обсуждение на горсобрании и совместными усилиями понять - кто будет все это исправлять и как довести программу до состояния единообразия.

Диана КОРШИКОВА

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